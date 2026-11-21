BSE Sensex: सेंसेक्स समेत 5 इंडेक्स में बदलाव, जानें 21 दिसंबर से किन शेयरों की होगी एंट्री-एग्जिट - FULL LIST
BSE Sensex Index Changes: देश के सबसे पुराने बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में बड़ा बदलाव हुआ है. जो कि 21 दिसंबर से लागू होगा.
Published : November 21, 2026 at 1:52 PM IST
नई दिल्ली: बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बड़े इंडेक्स में बदलाव का ऐलान कर दिया है. बीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया कि 21 दिसंबर 2026, सोमवार को बीएसई सेंसेक्स, बीएसई 100, सेंसेक्स 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 और फोकस्ड आईटी समेत कई इंडेक्स में बदलाव लागू हो जाएंगे. इसका सीधा असर इंडेक्स फंड, ईटीएफ और पैसिव निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, क्योंकि इन फंड्स को नए बदलाव के हिसाब से शेयरों की खरीद-बिक्री करनी होगी.
सबसे बड़ा बदलाव देश के सबसे पुराने बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में हुआ है. सेंसेक्स में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की एंट्री होगी और ट्रेंट लिमिटेड बाहर हो जाएगी. ट्रेंट के बाहर होने से टाटा ग्रुप के इस रिटेल शेयर पर दबाव दिख सकता है, जबकि श्रीराम फाइनेंस के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि सेंसेक्स में शामिल होने से इसमें पैसिव फंड्स का पैसा आएगा.
बीएसई 100 में कौन शामिल, कौन बाहर?
बीएसई 100 में सबसे ज्यादा बदलाव हुए हैं. इसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX), वेदांता एल्युमिनियम मेटल, लॉरस लैब्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) और जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया को शामिल किया गया है.
वहीं, बीएसई 100 से पंजाब नेशनल बैंक, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एसआरएफ, श्री सीमेंट और हैवेल्स इंडिया को बाहर किया गया है. यह बदलाव कंपनियों के मार्केट कैप, लिक्विडिटी और फ्री-फ्लोट के आधार पर किया जाता है. बीएसई 100 से बाहर होने वाली कंपनियों पर पैसिव सेलिंग का दबाव आ सकता है.
सेंसेक्स 50 और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में भी फेरबदल
बीएसई सेंसेक्स 50 में डिवीज लैबोरेटरीज की एंट्री होगी, जबकि विप्रो बाहर हो जाएगा. विप्रो का सेंसेक्स 50 से बाहर होना आईटी सेक्टर के लिए अहम संकेत है.
सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में एमसीएक्स, वेदांता एल्युमिनियम मेटल और लॉरस लैब्स की एंट्री होगी, जबकि डिवीज लैबोरेटरीज, हैवेल्स इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बाहर होंगे. इसके अलावा सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में बीएचईएल, जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया और विप्रो को भी शामिल किया गया है, जबकि श्री सीमेंट, एसआरएफ और पंजाब नेशनल बैंक बाहर हो गए हैं.
दिलचस्प बात यह है कि विप्रो एक तरफ सेंसेक्स 50 से बाहर हुआ है, तो दूसरी तरफ सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में शामिल हुआ है. इसी तरह डिवीज लैबोरेटरीज सेंसेक्स 50 में गई है और सेंसेक्स नेक्स्ट 50 से बाहर हुई है. यह इंडेक्स की सामान्य शफलिंग प्रक्रिया है, जिसमें मार्केट कैप के हिसाब से शेयर ऊपर-नीचे होते रहते हैं.
सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में ट्रेंट, अदानी पावर की वापसी
सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में ट्रेंट, अदानी पावर, फेडरल बैंक, एमसीएक्स और कमिंस इंडिया को शामिल किया गया है. वहीं, इस इंडेक्स से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सुजलॉन एनर्जी, विप्रो और श्रीराम फाइनेंस को बाहर किया गया है. यहां भी शफलिंग साफ दिख रही है.
बैंकेक्स में कोई बदलाव नहीं
बीएसई बैंकेक्स में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह बैंकिंग शेयरों के निवेशकों के लिए राहत की बात है. बीएसई फोकस्ड आईटी में सैजिलिटी लिमिटेड की एंट्री हुई है और एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को बाहर किया गया है.
निवेशकों पर क्या होगा असर?
21 दिसंबर को जब ये बदलाव लागू होंगे, तो इंडेक्स को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और विदेशी पैसिव फंड्स को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होगा. जिन शेयरों की एंट्री हुई है, उनमें खरीदारी आ सकती है और जिन शेयरों को बाहर किया गया है, उनमें बिकवाली आ सकती है. हालांकि, यह बदलाव सिर्फ टेक्निकल है, कंपनी के फंडामेंटल पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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