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BSE Sensex: सेंसेक्स समेत 5 इंडेक्स में बदलाव, जानें 21 दिसंबर से किन शेयरों की होगी एंट्री-एग्जिट - FULL LIST

बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में बदलाव 21 दिसंबर से लागू ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: बीएसई इंडेक्स सर्विसेज ने बड़े इंडेक्स में बदलाव का ऐलान कर दिया है. बीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया कि 21 दिसंबर 2026, सोमवार को बीएसई सेंसेक्स, बीएसई 100, सेंसेक्स 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 50, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 और फोकस्ड आईटी समेत कई इंडेक्स में बदलाव लागू हो जाएंगे. इसका सीधा असर इंडेक्स फंड, ईटीएफ और पैसिव निवेशकों के पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, क्योंकि इन फंड्स को नए बदलाव के हिसाब से शेयरों की खरीद-बिक्री करनी होगी.

सबसे बड़ा बदलाव देश के सबसे पुराने बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में हुआ है. सेंसेक्स में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की एंट्री होगी और ट्रेंट लिमिटेड बाहर हो जाएगी. ट्रेंट के बाहर होने से टाटा ग्रुप के इस रिटेल शेयर पर दबाव दिख सकता है, जबकि श्रीराम फाइनेंस के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि सेंसेक्स में शामिल होने से इसमें पैसिव फंड्स का पैसा आएगा.