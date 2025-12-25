ETV Bharat / business

आज नहीं होगी शेयर बाजार में ट्रेडिंग, ये है वजह, 26 दिसंबर से शुरू होगी ट्रेडिंग

मुंबई: आज यानी 25 दिसंबर (गुरुवार) को क्रिसमस के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद रहेगी. इस दौरान न केवल इक्विटी सेगमेंट, बल्कि डेरिवेटिव्स से जुड़े सभी सेगमेंट्स में भी कोई लेनदेन नहीं होंगे.

सभी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग पर ब्रेक

क्रिसमस की छुट्टी के चलते इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स सेगमेंट भी बंद रहे. इसके साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में सुबह और शाम दोनों सत्रों में कारोबार नहीं हुआ. निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह पूरी तरह से नॉन-ट्रेडिंग डे रहा.

26 दिसंबर से फिर खुलेगा बाजार

BSE, NSE और MCX पर ट्रेडिंग अगले दिन यानी शुक्रवार, 26 दिसंबर से दोबारा शुरू हो जाएगी. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह अवकाश सामान्य है, लेकिन डे-ट्रेडिंग करने वालों के लिए ऐसे दिनों में पहले से रणनीति बनाना जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि छुट्टियों के बाद बाजार में वॉल्यूम और वोलैटिलिटी दोनों देखने को मिल सकती हैं.

2026 के लिए NSE ने जारी की हॉलिडे लिस्ट

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने साल 2026 के लिए शेयर बाजार की छुट्टियों की पूरी सूची जारी कर दी है. अगले साल कुल 15 दिन बाजार बंद रहेगा. इनमें से पहली छुट्टी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगी. खास बात यह है कि इन 15 में से 4 छुट्टियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं, जब बाजार वैसे भी बंद रहता है.