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BSE-NSE का बड़ा एक्शन, 19 शेयरों पर कसी नकेल, 15 अप्रैल से बदलेंगे ट्रेडिंग के नियम

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्थाओं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. एक्सचेंजों ने 19 प्रमुख शेयरों पर सख्त निगरानी लागू करते हुए उनके सर्किट फिल्टर और ट्रेडिंग नियमों में बदलाव की घोषणा की है. ये नए नियम 15 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे.

क्यों लिया गया यह फैसला?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह कार्रवाई उन शेयरों पर की गई है जिनमें पिछले कुछ समय में 'असामान्य' उतार-चढ़ाव देखा गया था. अक्सर कम लिक्विडिटी वाले शेयरों में सट्टेबाजी और ऑपरेटरों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे रिटेल निवेशकों के फंसने का खतरा रहता है. एक्सचेंजों का प्राथमिक उद्देश्य ऐसी कृत्रिम तेजी या गिरावट को रोकना है जो कंपनी के वास्तविक वित्तीय प्रदर्शन से मेल नहीं खाती.

सर्किट फिल्टर में भारी कटौती

इस कार्रवाई के तहत सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 'प्राइस बैंड' या सर्किट फिल्टर में किया गया है. 19 शेयरों की सूची में शामिल कंपनियों के सर्किट को 20% से घटाकर 10%, 10% से 5%, और कुछ मामलों में तो 5% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है.

प्रमुख शेयरों पर असर

एटलास साइकिल्स (Atlas Cycles) और पार्सवनाथ डेवलपर्स: इनका सर्किट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है.

जेनिथ स्टील और लॉर्ड्स ईश्वर होटल्स: इनका बैंड 10% से कम कर 5% कर दिया गया है.

DCM फाइनेंशियल और रामगोपाल पॉलिटेक्स: इन पर सबसे कड़ी सख्ती बरतते हुए सर्किट को मात्र 2% पर सीमित कर दिया गया है.

ट्रेड-टू-ट्रेड (T2T) का बढ़ता खतरा

एक्सचेंजों ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि इन शेयरों को भविष्य में Trade-to-Trade (T2T) सेगमेंट में भी डाला जा सकता है. T2T का अर्थ है कि उन शेयरों में 'इंट्राडे ट्रेडिंग' पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. यदि आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो आपको उसकी 100% डिलीवरी लेनी होगी और उसे उसी दिन बेचना संभव नहीं होगा. यह नियम सट्टेबाजी को रोकने का सबसे प्रभावी हथियार माना जाता है.