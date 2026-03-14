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BSE Mock Drill: आज शनिवार को खुला शेयर बाजार, तकनीकी सुधार के लिए हो रही है स्पेशल ट्रेडिंग

मुंबई: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने शनिवार को अपने सिस्टम की मजबूती और कार्यक्षमता को परखने के लिए विभिन्न बाजार खंडों में एक विशेष 'मॉक ट्रेडिंग' (छद्म व्यापार) सत्र का आयोजन किया. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइव ट्रेडिंग के दौरान एक्सचेंज के सिस्टम स्थिर, कुशल और किसी भी तकनीकी बाधा से मुक्त रहें.

इन सेगमेंट्स में हुई टेस्टिंग

यह मॉक ड्रिल इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGR) जैसे प्रमुख सेगमेंट में आयोजित की गई. इसके लिए सुबह 9:15 बजे से 10:00 बजे तक का समय लॉगिन विंडो के रूप में निर्धारित किया गया था, ताकि ट्रेडिंग सदस्य अपने सिस्टम को एक्सचेंज के सर्वर से जोड़ सकें.

डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट का परीक्षण

इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे 'प्राइमरी साइट' (PR) और 'डिजास्टर रिकवरी साइट' (DR) दोनों से संचालित किया गया. एक्सचेंज के बयान के अनुसार, यह परीक्षण प्रतिभागियों को विभिन्न परिचालन स्थितियों के तहत अपने सिस्टम की विश्वसनीयता जांचने में मदद करता है. यदि भविष्य में मुख्य सर्वर में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट के माध्यम से बाजार को बिना किसी रुकावट के कैसे चालू रखा जाए, इसकी बारीकी से जांच की गई.

जोखिम प्रबंधन और तकनीकी जांच

इस सत्र के दौरान व्यापारियों और ब्रोकर्स को 'रिस्क-रिडक्शन मोड' और 'ट्रेडिंग हॉल्ट' (कारोबार रोकना) जैसी असामान्य बाजार स्थितियों का अनुभव करने का अवसर मिला. इसके अलावा, जो ट्रेडिंग सदस्य थर्ड-पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उन्हें भी अपने सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी को परखने की सलाह दी गई.