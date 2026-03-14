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BSE Mock Drill: आज शनिवार को खुला शेयर बाजार, तकनीकी सुधार के लिए हो रही है स्पेशल ट्रेडिंग

बीएसई आज इक्विटी,मुद्रा और कमोडिटी सेगमेंट में सिस्टम की मजबूती और डिजास्टर रिकवरी क्षमता को परखने के लिए मॉक ट्रेडिंग सत्र आयोजित कर रहा है.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 11:37 AM IST

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मुंबई: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने शनिवार को अपने सिस्टम की मजबूती और कार्यक्षमता को परखने के लिए विभिन्न बाजार खंडों में एक विशेष 'मॉक ट्रेडिंग' (छद्म व्यापार) सत्र का आयोजन किया. इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाइव ट्रेडिंग के दौरान एक्सचेंज के सिस्टम स्थिर, कुशल और किसी भी तकनीकी बाधा से मुक्त रहें.

इन सेगमेंट्स में हुई टेस्टिंग
यह मॉक ड्रिल इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (EGR) जैसे प्रमुख सेगमेंट में आयोजित की गई. इसके लिए सुबह 9:15 बजे से 10:00 बजे तक का समय लॉगिन विंडो के रूप में निर्धारित किया गया था, ताकि ट्रेडिंग सदस्य अपने सिस्टम को एक्सचेंज के सर्वर से जोड़ सकें.

डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट का परीक्षण
इस अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसे 'प्राइमरी साइट' (PR) और 'डिजास्टर रिकवरी साइट' (DR) दोनों से संचालित किया गया. एक्सचेंज के बयान के अनुसार, यह परीक्षण प्रतिभागियों को विभिन्न परिचालन स्थितियों के तहत अपने सिस्टम की विश्वसनीयता जांचने में मदद करता है. यदि भविष्य में मुख्य सर्वर में कोई तकनीकी खराबी आती है, तो डिजास्टर रिकवरी साइट के माध्यम से बाजार को बिना किसी रुकावट के कैसे चालू रखा जाए, इसकी बारीकी से जांच की गई.

जोखिम प्रबंधन और तकनीकी जांच
इस सत्र के दौरान व्यापारियों और ब्रोकर्स को 'रिस्क-रिडक्शन मोड' और 'ट्रेडिंग हॉल्ट' (कारोबार रोकना) जैसी असामान्य बाजार स्थितियों का अनुभव करने का अवसर मिला. इसके अलावा, जो ट्रेडिंग सदस्य थर्ड-पार्टी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उन्हें भी अपने सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी को परखने की सलाह दी गई.

कोई वित्तीय दायित्व नहीं
एक्सचेंज ने स्पष्ट किया कि यह मॉक ट्रेडिंग केवल परीक्षण और सिस्टम से परिचित होने के उद्देश्य से है. इस दौरान किए गए किसी भी सौदे पर कोई मार्जिन दायित्व या पे-इन और पे-आउट की बाध्यता नहीं होगी. ये सौदे वास्तविक नहीं होते और इनका कोई वित्तीय अधिकार या दायित्व नहीं बनता है.

फीडबैक का महत्व
बीएसई ने सभी प्रतिभागियों से इस सत्र के अनुभव पर फीडबैक देने का आग्रह किया है. एक्सचेंज ने कहा कि एक बेहतर और मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम विकसित करने के लिए सदस्यों के सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. सभी सदस्यों को शाम 5:00 बजे तक आधिकारिक ईमेल या संपर्क नंबरों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया है.

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