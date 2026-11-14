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BSE Circuit Filter Change: 34 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले, 16 नवंबर से लागू होगा नया प्राइस बैंड - पूरी लिस्ट

बीएसई ने बदले 34 कंपनियों के प्राइस बैंड (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में अगर आप भी छोटी-मोटी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने एक बार फिर अपने वीकली सर्विलांस रिव्यू में 34 कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव कर दिया है. यह फैसला रिटेल निवेशकों की पूंजी को ऑपरेटरों की चालबाजी और बिना वजह की तेज तेजी-मंदी से बचाने के लिए लिया गया है.

नया प्राइस बैंड सोमवार, 2 नवंबर 2026 से बाजार खुलते ही लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि इन 34 शेयरों में अब एक दिन में पहले से ज्यादा या कम उतार-चढ़ाव नहीं होगा. BSE हर हफ्ते शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न, वॉल्यूम और कीमत में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है और जहां उसे गड़बड़ी की आशंका दिखती है, वहां सर्किट फिल्टर को टाइट या लूज कर देता है.

क्यों बदला जाता है प्राइस बैंड? दरअसल, कई बार कुछ शेयरों में बिना किसी ठोस वजह के अचानक 20 फीसदी की तेजी या गिरावट आ जाती है. इसके पीछे अक्सर ऑपरेटरों का खेल होता है. वे छोटे निवेशकों को फंसाकर कीमत को ऊपर ले जाते हैं और फिर अचानक बेचकर निकल जाते हैं. ऐसे में आम निवेशक भारी नुकसान में फंस जाता है. इसी को रोकने के लिए BSE प्राइस बैंड लगाता है. जैसे, अगर किसी शेयर का बैंड 5 फीसदी है, तो वह एक दिन में 5 फीसदी से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता. अगर बैंड को 2 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है, तो इसका मतलब है कि शेयर में अब थोड़ी ज्यादा हलचल की इजाजत है. वहीं, अगर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया है, तो एक्सचेंज ने उस पर लगाम कसी है. किन शेयरों पर पड़ेगा असर?