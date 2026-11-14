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BSE Circuit Filter Change: 34 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले, 16 नवंबर से लागू होगा नया प्राइस बैंड - पूरी लिस्ट

BSE Circuit Filter Change List: बीएसई के 34 शेयरों के प्राइस बैंड बदल दिये गए हैं, जो कि सोमवार, 16 नवंबर से लागू होगा.

IANS
बीएसई ने बदले 34 कंपनियों के प्राइस बैंड (सांकेतिक फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: शेयर बाजार में अगर आप भी छोटी-मोटी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने एक बार फिर अपने वीकली सर्विलांस रिव्यू में 34 कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव कर दिया है. यह फैसला रिटेल निवेशकों की पूंजी को ऑपरेटरों की चालबाजी और बिना वजह की तेज तेजी-मंदी से बचाने के लिए लिया गया है.

नया प्राइस बैंड सोमवार, 2 नवंबर 2026 से बाजार खुलते ही लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि इन 34 शेयरों में अब एक दिन में पहले से ज्यादा या कम उतार-चढ़ाव नहीं होगा. BSE हर हफ्ते शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न, वॉल्यूम और कीमत में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है और जहां उसे गड़बड़ी की आशंका दिखती है, वहां सर्किट फिल्टर को टाइट या लूज कर देता है.

क्यों बदला जाता है प्राइस बैंड?

दरअसल, कई बार कुछ शेयरों में बिना किसी ठोस वजह के अचानक 20 फीसदी की तेजी या गिरावट आ जाती है. इसके पीछे अक्सर ऑपरेटरों का खेल होता है. वे छोटे निवेशकों को फंसाकर कीमत को ऊपर ले जाते हैं और फिर अचानक बेचकर निकल जाते हैं. ऐसे में आम निवेशक भारी नुकसान में फंस जाता है.

इसी को रोकने के लिए BSE प्राइस बैंड लगाता है. जैसे, अगर किसी शेयर का बैंड 5 फीसदी है, तो वह एक दिन में 5 फीसदी से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता. अगर बैंड को 2 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है, तो इसका मतलब है कि शेयर में अब थोड़ी ज्यादा हलचल की इजाजत है. वहीं, अगर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया है, तो एक्सचेंज ने उस पर लगाम कसी है.

किन शेयरों पर पड़ेगा असर?

इस बार की लिस्ट में 3i इन्फोटेक, MTAR टेक्नोलॉजीज, मोल्ड-टेक टेक्नोलॉजीज, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्रिएटिव न्यूटेक, डेल्फी वर्ल्ड मनी, पदम कॉटन यार्न, एयॉन-टेक सॉल्यूशंस, एडमच सिस्टम्स और कोर4 इंजीनियर्स जैसे नाम शामिल हैं, जिनका बैंड बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है.

वहीं, ग्रीनहाइटेक वेंचर्स, इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, केजेएमसी फाइनेंशियल, रेजोनेंस स्पेशलिटीज और जोडियक वेंचर्स जैसे शेयरों का बैंड घटाया गया है. यानी इनमें अब पहले के मुकाबले कम उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. छोटे शेयरों में एडवांस पेट्रोकेमिकल्स, अमीनजी रबर, कैपिटल ट्रस्ट, कॉसपावर इंजीनियरिंग, फर्स्ट फिनटेक, जैपन इंडस्ट्रीज, नोबल पॉलिमर्स, रामगोपाल पॉलीटेक्स, सबरीमाला इंडस्ट्रीज और वेलजान डेनिसन का बैंड 2 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है.

बीएसई ने जिन 34 कंपनियों के प्राइस बैंड में बदलाव किया है, उनके नाम और बदले सर्किट फिल्टर की लिस्ट नीचे दी गई है-

क्रम संख्यास्टॉक का नाममौजूदा प्राइस बैंड (%)बदले प्राइस बैंड(%)
13i इन्फोटेक लिमिटेड520
2आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड510
3एडमच सिस्टम्स लिमिटेड520
4एडवांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड25
5एयॉन-टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड520
6अमीनजी रबर लिमिटेड25
7ऑटोफर्निश लिमिटेड25
8कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड25
9चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड510
10कोर4 इंजीनियर्स लिमिटेड520
11कॉसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड25
12क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड1020
13डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड520
14फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड25
15ग्रीनहाइटेक वेंचर्स लिमिटेड2010
16इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड4020
17जय माता ग्लास लिमिटेड52
18जैपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड25
19केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड105
20मोल्ड-टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड520
21एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड520
22नोबल पॉलिमर्स लिमिटेड25
23पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड520
24रामगोपाल पॉलीटेक्स लिमिटेड25
25रेजोनेंस स्पेशलिटीज लिमिटेड105
26सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड25
27सोर्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड21
28दक्षिणी लेटेक्स लिमिटेड52
29स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड520
30सनसिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड25
31त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड510
32वेलजान डेनिसन लिमिटेड35
33यूनिक मैनेजिंग एडवाइजर्स लिमिटेड1020
34जोडियक वेंचर्स लिमिटेड105

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