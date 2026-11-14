BSE Circuit Filter Change: 34 कंपनियों के सर्किट फिल्टर बदले, 16 नवंबर से लागू होगा नया प्राइस बैंड - पूरी लिस्ट
BSE Circuit Filter Change List: बीएसई के 34 शेयरों के प्राइस बैंड बदल दिये गए हैं, जो कि सोमवार, 16 नवंबर से लागू होगा.
Published : November 14, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में अगर आप भी छोटी-मोटी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने एक बार फिर अपने वीकली सर्विलांस रिव्यू में 34 कंपनियों के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव कर दिया है. यह फैसला रिटेल निवेशकों की पूंजी को ऑपरेटरों की चालबाजी और बिना वजह की तेज तेजी-मंदी से बचाने के लिए लिया गया है.
नया प्राइस बैंड सोमवार, 2 नवंबर 2026 से बाजार खुलते ही लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि इन 34 शेयरों में अब एक दिन में पहले से ज्यादा या कम उतार-चढ़ाव नहीं होगा. BSE हर हफ्ते शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न, वॉल्यूम और कीमत में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है और जहां उसे गड़बड़ी की आशंका दिखती है, वहां सर्किट फिल्टर को टाइट या लूज कर देता है.
क्यों बदला जाता है प्राइस बैंड?
दरअसल, कई बार कुछ शेयरों में बिना किसी ठोस वजह के अचानक 20 फीसदी की तेजी या गिरावट आ जाती है. इसके पीछे अक्सर ऑपरेटरों का खेल होता है. वे छोटे निवेशकों को फंसाकर कीमत को ऊपर ले जाते हैं और फिर अचानक बेचकर निकल जाते हैं. ऐसे में आम निवेशक भारी नुकसान में फंस जाता है.
इसी को रोकने के लिए BSE प्राइस बैंड लगाता है. जैसे, अगर किसी शेयर का बैंड 5 फीसदी है, तो वह एक दिन में 5 फीसदी से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता. अगर बैंड को 2 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है, तो इसका मतलब है कि शेयर में अब थोड़ी ज्यादा हलचल की इजाजत है. वहीं, अगर 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी किया गया है, तो एक्सचेंज ने उस पर लगाम कसी है.
किन शेयरों पर पड़ेगा असर?
इस बार की लिस्ट में 3i इन्फोटेक, MTAR टेक्नोलॉजीज, मोल्ड-टेक टेक्नोलॉजीज, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, क्रिएटिव न्यूटेक, डेल्फी वर्ल्ड मनी, पदम कॉटन यार्न, एयॉन-टेक सॉल्यूशंस, एडमच सिस्टम्स और कोर4 इंजीनियर्स जैसे नाम शामिल हैं, जिनका बैंड बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है.
वहीं, ग्रीनहाइटेक वेंचर्स, इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज, केजेएमसी फाइनेंशियल, रेजोनेंस स्पेशलिटीज और जोडियक वेंचर्स जैसे शेयरों का बैंड घटाया गया है. यानी इनमें अब पहले के मुकाबले कम उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. छोटे शेयरों में एडवांस पेट्रोकेमिकल्स, अमीनजी रबर, कैपिटल ट्रस्ट, कॉसपावर इंजीनियरिंग, फर्स्ट फिनटेक, जैपन इंडस्ट्रीज, नोबल पॉलिमर्स, रामगोपाल पॉलीटेक्स, सबरीमाला इंडस्ट्रीज और वेलजान डेनिसन का बैंड 2 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है.
बीएसई ने जिन 34 कंपनियों के प्राइस बैंड में बदलाव किया है, उनके नाम और बदले सर्किट फिल्टर की लिस्ट नीचे दी गई है-
|क्रम संख्या
|स्टॉक का नाम
|मौजूदा प्राइस बैंड (%)
|बदले प्राइस बैंड(%)
|1
|3i इन्फोटेक लिमिटेड
|5
|20
|2
|आरती सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड
|5
|10
|3
|एडमच सिस्टम्स लिमिटेड
|5
|20
|4
|एडवांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
|2
|5
|5
|एयॉन-टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड
|5
|20
|6
|अमीनजी रबर लिमिटेड
|2
|5
|7
|ऑटोफर्निश लिमिटेड
|2
|5
|8
|कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड
|2
|5
|9
|चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
|5
|10
|10
|कोर4 इंजीनियर्स लिमिटेड
|5
|20
|11
|कॉसपावर इंजीनियरिंग लिमिटेड
|2
|5
|12
|क्रिएटिव न्यूटेक लिमिटेड
|10
|20
|13
|डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड
|5
|20
|14
|फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड
|2
|5
|15
|ग्रीनहाइटेक वेंचर्स लिमिटेड
|20
|10
|16
|इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
|40
|20
|17
|जय माता ग्लास लिमिटेड
|5
|2
|18
|जैपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|2
|5
|19
|केजेएमसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
|10
|5
|20
|मोल्ड-टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
|5
|20
|21
|एमटीएआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
|5
|20
|22
|नोबल पॉलिमर्स लिमिटेड
|2
|5
|23
|पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड
|5
|20
|24
|रामगोपाल पॉलीटेक्स लिमिटेड
|2
|5
|25
|रेजोनेंस स्पेशलिटीज लिमिटेड
|10
|5
|26
|सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड
|2
|5
|27
|सोर्स इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड
|2
|1
|28
|दक्षिणी लेटेक्स लिमिटेड
|5
|2
|29
|स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिमिटेड
|5
|20
|30
|सनसिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड
|2
|5
|31
|त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड
|5
|10
|32
|वेलजान डेनिसन लिमिटेड
|3
|5
|33
|यूनिक मैनेजिंग एडवाइजर्स लिमिटेड
|10
|20
|34
|जोडियक वेंचर्स लिमिटेड
|10
|5
पढ़ें: Upcoming IPOs: अगले हफ्ते खुलेंगे 2 मैनबोर्ड समेत 3 आईपीओ, लिस्ट में MCL भी शामिल; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज
पढ़ें: Razorpay और Sembcorp Green Infra को IPO की SEBI से मिली मंजूरी