BSE Circuit Filter Change: बीएसई ने 42 शेयर के बदले सर्किट फिल्टर, 23 नवंबर से बदल जाएगा ट्रेडिंग का दायरा
BSE Circuit Filter Change List: सुरक्षित निवेश और बाजार में निवेशकों का भरोसा बना रहे, इसलिए बीएसई ने 42 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर बदले हैं.
Published : November 21, 2026 at 10:37 AM IST
नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी शेयर पर स्पेशल मार्जिन लग गया, किसी का सर्किट फिल्टर घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया या किसी शेयर को ट्रेड-टू-ट्रेड में डाल दिया गया. ये सभी फैसले अचानक नहीं लिए जाते. इसके पीछे बीएसई का सर्विलांस सेल काम करता है, जिसका काम बाजार में होने वाली गड़बड़ी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ना है, ताकि कोई भी निवेशक या ग्रुप किसी शेयर की कीमत को गलत तरीके से ऊपर-नीचे न कर सके.
इस क्रम में बीएसई का सर्विलांस सेल ने इस हफ्ते भी 42 स्टॉक्स के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया है. नया प्राइस बैंड सोमवार, 23 नवंबर 2026 से बाजार खुलते ही लाहू होगा. BSE हर हफ्ते शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न, वॉल्यूम और कीमत में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है और जहां उसे गड़बड़ी की आशंका दिखती है, वहां सर्किट फिल्टर को टाइट या लूज कर देता है. जिन स्टॉक्स में ये बदलाव किये गए हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहां दी गई है-
|क्र.सं
|कंपनी का नाम
|पुराना प्राइस बैंड
|नया प्राइस बैंड
|1
|डीएसएम फ्रेश फूड्स लिमिटेड
|20
|10
|2
|सीजे जिलेटिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
|10
|5
|3
|नेटलिंक्स लिमिटेड
|10
|5
|4
|सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड
|10
|5
|5
|फार्मासिया लिमिटेड
|10
|5
|6
|एसबेक शुगर लिमिटेड
|10
|5
|7
|जॉनसनकैब इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
|5
|20
|8
|वेक्ट्रास एनप्रोकॉन लिमिटेड
|5
|20
|9
|रुशिल डेकोर लिमिटेड
|20
|5
|10
|लाइका लैब्स लिमिटेड
|2
|5
|11
|इंडिया सीमेंट्स कैपिटल लिमिटेड
|2
|5
|12
|फ्रेसिटा प्रोटींस लिमिटेड
|2
|5
|13
|बॉस्टन कॉमर्स लिमिटेड
|2
|5
|14
|कोबो बायोटेक लिमिटेड
|2
|5
|15
|मेयर अपैरल लिमिटेड
|2
|5
|16
|बाफना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
|2
|5
|17
|विजी फाइनेंस लिमिटेड
|2
|5
|18
|कपिल राज फाइनेंस लिमिटेड
|2
|5
|19
|नोवालम मैटेरियल्स लिमिटेड
|2
|5
|20
|बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|2
|5
|21
|शेयर समाधान लिमिटेड
|2
|5
|22
|एप्टस फार्मा लिमिटेड
|2
|5
|23
|ग्लेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|5
|10
|24
|ए बी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड
|5
|20
|25
|स्वाति प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
|5
|10
|26
|शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
|5
|20
|27
|कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड
|5
|20
|28
|आरनव फैशन्स लिमिटेड
|5
|20
|29
|ग्रोवी इंडिया लिमिटेड
|5
|20
|30
|एलन स्कॉट एंटरप्राइजेज लिमिटेड
|5
|20
|31
|धाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड
|5
|20
|32
|टीमो प्रोडक्शंस एचक्यू लिमिटेड
|5
|10
|33
|एसीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
|5
|20
|34
|सेंट्यूपल ग्लोबल लिमिटेड
|5
|20
|35
|सुपर क्रॉप सेफ लिमिटेड
|5
|20
|36
|धूत इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड
|5
|20
|37
|अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड
|5
|10
|38
|अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड
|5
|20
|39
|एसीई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
|5
|20
|40
|एलन स्कॉट एंटरप्राइजेज लिमिटेड
|5
|20
|41
|मेनन बियरिंग्स लिमिटेड
|10
|20
|42
|रुशिल डेकोर लिमिटेड
|20
|5
कैसे काम करता है बीएसई का सर्विलांस सेल?
यह लगातार नजर रखता है कि कौन सा शेयर अचानक बहुत ज्यादा चढ़ या गिर रहा है, किसमें वॉल्यूम अचानक बढ़ गया है और कहां कुछ गड़बड़ लग रही है. अगर कुछ संदिग्ध लगता है, तो पहले अलर्ट बनता है, फिर जांच होती है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाते हैं.
बीएसई का सर्विलांस डिपार्टमेंट कई पैमानों पर अलर्ट तैयार करता है. इसमें शेयर की कीमत में असामान्य मूवमेंट, टॉप टर्नओवर वाले शेयर, बहुत कम ट्रेड होने वाले शेयर, नए हाई या लो बनाने वाले शेयर और अफवाहों के चलते चर्चा में आए शेयर शामिल हैं. इसके अलावा, कंपनी के नतीजे, न्यूज और दूसरी जानकारियों को भी देखा जाता है. प्राथमिक जांच और पूछताछ के बाद अगर किसी शेयर में गड़बड़ी की आशंका मजबूत लगती है, तो उसे आगे की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन सेल को भेज दिया जाता है. वहां से विस्तृत जांच होती है.
सर्विलांस सेल क्या-क्या एक्शन लेता है?
गड़बड़ी रोकने के लिए बीएसई के पास कई हथियार हैं. पहला है स्पेशल मार्जिन. जब किसी शेयर में कीमत या वॉल्यूम में असामान्य हलचल दिखती है, तो बीएसई उस शेयर पर 25 फीसदी, 50 फीसदी या 75 फीसदी तक स्पेशल मार्जिन लगा देता है. यह मार्जिन क्लाइंट की नेट बकाया खरीद या बिक्री पोजिशन पर लगता है. इससे सट्टेबाजी करना महंगा हो जाता है और बेवजह की तेजी-मंदी पर लगाम लगती है.दूसरा बड़ा हथियार है सर्किट फिल्टर घटाना.
अगर कोई शेयर इलिक्विड है, यानी उसमें बहुत कम ट्रेड होता है, या फिर कीमत को काबू में रखने की जरूरत है, तो उसका सर्किट फिल्टर घटाकर 10 फीसदी, 5 फीसदी या 2 फीसदी कर दिया जाता है. इससे शेयर एक दिन में एक तय सीमा से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता. जिन शेयरों पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, उन पर सामान्य सर्किट फिल्टर नहीं लगता, लेकिन गलत ऑर्डर से बचने के लिए बीएसई उन पर 10 फीसदी का डायनमिक सर्किट फिल्टर लगाता है.
इसके अलावा जरूरत पड़ने पर किसी शेयर को ट्रेड-टू-ट्रेड सेटलमेंट में डाल दिया जाता है, यानी उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पाती और हर सौदे की डिलीवरी लेनी-देनी पड़ती है. ज्यादा गंभीर मामलों में शेयर या मेंबर को सस्पेंड भी किया जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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