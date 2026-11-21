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BSE Circuit Filter Change: बीएसई ने 42 शेयर के बदले सर्किट फिल्टर, 23 नवंबर से बदल जाएगा ट्रेडिंग का दायरा

बीएसई ने 44 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर में बदलाव किया (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा कि किसी शेयर पर स्पेशल मार्जिन लग गया, किसी का सर्किट फिल्टर घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया या किसी शेयर को ट्रेड-टू-ट्रेड में डाल दिया गया. ये सभी फैसले अचानक नहीं लिए जाते. इसके पीछे बीएसई का सर्विलांस सेल काम करता है, जिसका काम बाजार में होने वाली गड़बड़ी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ना है, ताकि कोई भी निवेशक या ग्रुप किसी शेयर की कीमत को गलत तरीके से ऊपर-नीचे न कर सके.

इस क्रम में बीएसई का सर्विलांस सेल ने इस हफ्ते भी 42 स्टॉक्स के प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया है. नया प्राइस बैंड सोमवार, 23 नवंबर 2026 से बाजार खुलते ही लाहू होगा. BSE हर हफ्ते शेयरों के ट्रेडिंग पैटर्न, वॉल्यूम और कीमत में हो रहे बदलाव पर नजर रखता है और जहां उसे गड़बड़ी की आशंका दिखती है, वहां सर्किट फिल्टर को टाइट या लूज कर देता है. जिन स्टॉक्स में ये बदलाव किये गए हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहां दी गई है-