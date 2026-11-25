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Jefferies On Indian Banks Valuation: भारतीय बैंक अब नहीं रहे महंगे, ग्लोबल बैंकों से सस्ते हुए HDFC-ICICI Bank

भारतीय बैंकों के वैल्युएशन पर जेफरीज की रिपोर्ट (सांकेतिक फोटो) ( ANI )

By ANI 3 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय बैंकों को लेकर लंबे समय से चली आ रही एक धारणा तब टूट गई है, जब इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई. एएनआई के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंक अब दुनिया के बड़े ग्लोबल बैंकों के मुकाबले ज्यादा महंगे नहीं रहे हैं. पिछले 2-3 साल में ग्लोबल फाइनेंशियल शेयरों के शानदार प्रदर्शन के बाद वैल्यूएशन का गैप काफी कम हो गया है, और अब तो देश के सबसे महंगे भारतीय प्राइवेट बैंक भी ग्लोबल बैंकिंग लीडर्स से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले भारतीय बैंकों और फाइनेंशियल शेयरों पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल्स के मुकाबले काफी महंगे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन अब प्राइस परफॉर्मेंस में आए अंतर ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. जेफरीज ने कहा, "अब न सिर्फ यह गैप कम हुआ है, बल्कि सबसे महंगे भारतीय बैंक भी ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर आ गए हैं."