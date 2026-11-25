Jefferies On Indian Banks Valuation: भारतीय बैंक अब नहीं रहे महंगे, ग्लोबल बैंकों से सस्ते हुए HDFC-ICICI Bank
Jefferies On Indian Banks: जेफरीज के मुताबिक, सबसे महंगे भारतीय बैंक भी ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर आ गए हैं.
By ANI
Published : November 25, 2026 at 12:04 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय बैंकों को लेकर लंबे समय से चली आ रही एक धारणा तब टूट गई है, जब इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई. एएनआई के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंक अब दुनिया के बड़े ग्लोबल बैंकों के मुकाबले ज्यादा महंगे नहीं रहे हैं. पिछले 2-3 साल में ग्लोबल फाइनेंशियल शेयरों के शानदार प्रदर्शन के बाद वैल्यूएशन का गैप काफी कम हो गया है, और अब तो देश के सबसे महंगे भारतीय प्राइवेट बैंक भी ग्लोबल बैंकिंग लीडर्स से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, पहले भारतीय बैंकों और फाइनेंशियल शेयरों पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता था कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल्स के मुकाबले काफी महंगे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन अब प्राइस परफॉर्मेंस में आए अंतर ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है. जेफरीज ने कहा, "अब न सिर्फ यह गैप कम हुआ है, बल्कि सबसे महंगे भारतीय बैंक भी ग्लोबल फाइनेंशियल लीडर्स के मुकाबले डिस्काउंट पर आ गए हैं."
भारतीय बैंक सिर्फ 14 फीसदी, ग्लोबल बैंक 60 फीसदी चढ़े
जेफरीज के मुताबिक, 2024 से भारतीय फाइनेंशियल शेयरों ने अपने ग्लोबल साथियों के मुकाबले काफी अंडरपरफॉर्म किया है. इस दौरान MSCI AC World Financial Index ने करीब 60 फीसदी की बढ़त हासिल की, जबकि भारतीय फाइनेंशियल शेयर डॉलर टर्म में सिर्फ 14 फीसदी ही चढ़ पाए.
इस अंतर की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों में मजबूत और व्यापक अर्निंग अपग्रेड रहा, जबकि भारतीय फाइनेंशियल्स के लिए अर्निंग अनुमान लगभग स्थिर बने रहे. अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, चीन और लैटिन अमेरिका के ग्लोबल बैंकों को नेट इंटरेस्ट मार्जिन और क्रेडिट कॉस्ट में सुधार से फायदा मिला. इसके साथ ही शेयर बायबैक ने भी प्रति शेयर अर्निंग (EPS) को सहारा दिया.
ग्लोबल अर्निंग अपग्रेड की रफ्तार धीमी
हालांकि, जेफरीज का मानना है कि अब ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर का अर्निंग अपग्रेड साइकिल धीमा पड़ रहा है, खासकर सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद. 2025 और 2026 की पहली छमाही में भारत के बाहर 16 में से 11 देशों में अर्निंग अनुमान में क्रमशः 5 फीसदी और 3 फीसदी का अपग्रेड देखा गया था.
लेकिन सितंबर तिमाही में सिर्फ 5 देशों में ही करीब 1 फीसदी का मामूली अपग्रेड हुआ. जेफरीज का कहना है कि इस नरमी से भारतीय फाइनेंशियल शेयरों पर दूसरे बाजारों के लिए फंडिंग सोर्स बनने का दबाव कम हो सकता है, जिससे ग्लोबल निवेशकों के बीच उनकी अपेक्षाकृत आकर्षकता बढ़ सकती है.
भारतीय बैंकों के लिए क्या है संकेत?
ब्रोकरेज के मुताबिक, बदलता ग्लोबल अर्निंग माहौल, सुधरता घरेलू ग्रोथ आउटलुक और वैल्यूएशन गैप का कम होना आने वाले समय में भारतीय फाइनेंशियल शेयरों के रिलेटिव परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकता है. यानी अब भारतीय बैंक ग्लोबल निवेशकों के लिए फिर से आकर्षक विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि वे अब महंगे नहीं, बल्कि तुलनात्मक रूप से सस्ते नजर आ रहे हैं.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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