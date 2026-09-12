ब्रिक्स समिट के बीच गौतम अदाणी की बड़ी बैठक, क्या साउथ अफ्रीका के साथ साइन होगी महाडील?
नई दिल्ली ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने गौतम अदाणी से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश मजबूत किया.
Published : September 12, 2026 at 1:06 PM IST
नई दिल्ली: भारत की मेजबानी में राजधानी नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन चल रहा है. इस बड़े वैश्विक मंच के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई है, जिसने पूरे बिजनेस जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की है. दोनों दिग्गजों के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से व्यापारिक मुद्दों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई.
वायरल वीडियो: "यू रन अ बिग कंपनी"
यह बैठक ब्रिक्स समिट के इतर दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है.
इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, गौतम अदाणी की तारीफ करते हुए उनसे कहते हैं— "यू रन अ बिग कंपनी" (आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं). इस पर गौतम अदाणी भी मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद करते हैं और जवाब देते हैं.
[WATCH]: His Excellency President @CyrilRamaphosa meets with the Chairman of the Adani Group, Mr Gautam Adani, in New Delhi, Republic of India.— The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) September 11, 2026
The meeting forms part of South Africa’s business engagements on the margins of the 18th BRICS Summit, supporting efforts to deepen… pic.twitter.com/1nVu6sQmZH
क्या दक्षिण अफ्रीका के साथ कोई मेगा डील होगी?
इस हाई-प्रोफाइल मुलाकात के बाद व्यापार जगत में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या गौतम अदाणी साउथ अफ्रीका के साथ कोई बड़ी मेगा डील (Mega Deal) साइन करने वाले हैं?
दक्षिण अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिहाज से दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार माना जाता है. दूसरी तरफ, अदाणी ग्रुप की ताकत भी पोर्ट्स (बंदरगाह), ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में है. यही वजह है कि दोनों के बीच हुई इस बातचीत को भविष्य में एक बड़ी साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है.
अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि, इस बैठक के तुरंत बाद अदाणी ग्रुप या दक्षिण अफ्रीकी सरकार की ओर से किसी नए बड़े निवेश या मेगा डील की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल इसे किसी पक्की डील के बजाय दोनों देशों के बीच बढ़ते कारोबारी संपर्कों के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए.
लेकिन अगर आने वाले समय में अदाणी ग्रुप दक्षिण अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर या ऊर्जा क्षेत्र में उतरने का फैसला करता है, तो शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई यह बैठक उसके लिए एक बेहद मजबूत और अहम शुरुआती कदम साबित होगी.
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