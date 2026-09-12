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ब्रिक्स समिट के बीच गौतम अदाणी की बड़ी बैठक, क्या साउथ अफ्रीका के साथ साइन होगी महाडील?

गौतम अदाणी से मिले साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ( ani )

नई दिल्ली: भारत की मेजबानी में राजधानी नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन चल रहा है. इस बड़े वैश्विक मंच के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई है, जिसने पूरे बिजनेस जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की है. दोनों दिग्गजों के बीच हुई इस बैठक में मुख्य रूप से व्यापारिक मुद्दों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई. वायरल वीडियो: "यू रन अ बिग कंपनी"

यह बैठक ब्रिक्स समिट के इतर दक्षिण अफ्रीका के कारोबारी कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है. इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, गौतम अदाणी की तारीफ करते हुए उनसे कहते हैं— "यू रन अ बिग कंपनी" (आप एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं). इस पर गौतम अदाणी भी मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद करते हैं और जवाब देते हैं.