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ब्रिक्स घोषणापत्र: बिना नाम लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ की एकतरफा व्यापार नीतियों पर साधा निशाना

नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए ब्रिक्स (BRICS) समूह ने अपने हालिया 'नई दिल्ली घोषणापत्र' के जरिए वैश्विक व्यापार नियमों में बड़े सुधारों की वकालत की है. इस घोषणापत्र की सबसे खास बात यह रही कि इसमें किसी भी देश का नाम लिए बिना, सीधे तौर पर अमेरिका (US) और यूरोपीय संघ (EU) की एकतरफा व्यापार नीतियों, सख्त आर्थिक प्रतिबंधों और नए तरह के संरक्षणवादी कदमों की कड़ी आलोचना की गई है.

प्रसिद्ध थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक, इस अंतरराष्ट्रीय घोषणापत्र के कुल 17 पैराग्राफ सिर्फ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं. इनमें टैरिफ बढ़ोतरी, एकतरफा प्रतिबंध, डब्ल्यूटीओ में सुधार, सप्लाई चेन की सुरक्षा और ब्रिक्स देशों के बीच आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने जैसे विषय शामिल हैं. जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि घोषणापत्र में बहुत ही सधे हुए और राजनयिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इस रणनीति की वजह से ब्रिक्स देश बिना किसी सीधे टकराव या आंतरिक मतभेद के पश्चिमी देशों की व्यापार विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार करने में पूरी तरह सफल रहे हैं.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को पंगु बनाने पर अमेरिका को घेरा

घोषणापत्र के पैराग्राफ 20 में एक नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का पुरजोर समर्थन किया गया है. इसके साथ ही, डब्ल्यूटीओ (WTO) की दो-स्तरीय विवाद-निपटान प्रणाली को तुरंत पूरी तरह बहाल करने की मांग की गई है. जीटीआरआई के विश्लेषण के अनुसार, यह सीधा निशाना अमेरिका पर है. अमेरिका ने दिसंबर 2019 से डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा रखी है. इस वजह से व्यापारिक विवादों को सुलझाने वाली वैश्विक संस्था की सर्वोच्च अदालत ठप पड़ी है और अमेरिका के एकतरफा टैरिफ को चुनौती देना मुश्किल हो गया है.

पर्यावरण के नाम पर 'हरित संरक्षणवाद'

घोषणापत्र के पैराग्राफ 21 और 108 में 'पर्यावरण सुधारों की आड़ में छिपे संरक्षणवाद' का पुरजोर विरोध किया गया है. यह स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) यानी कार्बन टैक्स पर एक बड़ा हमला है. इस नीति के तहत यूरोपीय संघ स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों के आयात पर भारी कार्बन शुल्क लगा रहा है. ब्रिक्स का मानना है कि यह नियम पूरी तरह भेदभावपूर्ण है और इससे भारत और ब्राजील जैसे विकासशील देशों के निर्यात की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बेहद कमजोर हो रही है.