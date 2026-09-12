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डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स ने चली सुरक्षित चाल! साझा करेंसी का इरादा छोड़, अब इस डिजिटल सिस्टम पर लगाया दांव

ब्रिक्स देशों ने साझा मुद्रा के बजाय स्थानीय प्रणालियों और डिजिटल यूपीआई को जोड़कर व्यापार बढ़ाने और सीमा-पार भुगतान को सरल बनाने पर जोर दिया.

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18वें BRICS समिट के लिए भारत मंडपम के परिसर में देशों के झंडे लगाए गए (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2026 at 2:22 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को कम करने की तमाम अटकलों के बीच, ब्रिक्स (BRICS) देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान ने एक नया रुख साफ किया है. इस आधिकारिक बयान में न तो किसी 'साझा मुद्रा' का कोई जिक्र किया गया है और न ही अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार से हटाने का कोई औपचारिक आह्वान किया गया है. इसके विपरीत, सदस्य देशों ने एक व्यावहारिक रास्ता चुनते हुए अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया है.

'साझा मुद्रा' के बजाय व्यावहारिक समाधान की तलाश
बैठक के बाद जारी साझा दस्तावेज के अनुसार, ब्रिक्स समूह अब एक नई करेंसी बनाने की जटिलताओं में फंसने के बजाय सदस्य देशों के बीच 'स्वैच्छिक सहयोग' को बढ़ावा देगा. इस नीति के तहत सभी सदस्य देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उनकी संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाएगा. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देशों की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों में भारी अंतर होने के कारण फिलहाल एक साझा मुद्रा लाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

ब्रिक्स भुगतान कार्यबल (BPTF) संभालेगा कमान
बयान में कहा गया है कि 'ब्रिक्स भुगतान कार्यबल' (BPTF) ने कुशल और सुरक्षित सीमा-पार भुगतान व्यवस्था के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने की दिशा में अहम प्रगति की है. टास्कफोर्स को आगे भी ऐसे डिजिटल समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो वैश्विक लेनदेन को तेज़, पारदर्शी, सुरक्षित और बेहद कम लागत वाला बना सकें. इसके तहत भारत के यूपीआई (UPI), चीन के सीआईपीएस और रूस के एसपीएफएस जैसे मौजूदा डिजिटल तंत्रों को आपस में जोड़ने की योजना है.

भू-राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतियों में अंतर
इस बैठक और 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम' में सदस्य देशों के अलग-अलग रुख भी खुलकर सामने आए

रूस और ईरान का आक्रामक रुख: पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मौजूदा वित्तीय प्रणाली को राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील बताया. उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के माध्यम से डॉलर पर निर्भरता कम करने वाले वैकल्पिक वित्तीय मंच की वकालत की.

भारत का संतुलित दृष्टिकोण: भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने का पुरजोर समर्थन किया. हालांकि, भारत का मुख्य फोकस किसी मुद्रा के विरोध पर नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा और लेनदेन की लागत घटाने पर है. भारत इस बात को लेकर भी सतर्क है कि किसी नए ढांचे में चीनी मुद्रा 'युआन' का वर्चस्व न बढ़ जाए.

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