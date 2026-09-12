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डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स ने चली सुरक्षित चाल! साझा करेंसी का इरादा छोड़, अब इस डिजिटल सिस्टम पर लगाया दांव

नई दिल्ली: अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे को कम करने की तमाम अटकलों के बीच, ब्रिक्स (BRICS) देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान ने एक नया रुख साफ किया है. इस आधिकारिक बयान में न तो किसी 'साझा मुद्रा' का कोई जिक्र किया गया है और न ही अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार से हटाने का कोई औपचारिक आह्वान किया गया है. इसके विपरीत, सदस्य देशों ने एक व्यावहारिक रास्ता चुनते हुए अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया है.

'साझा मुद्रा' के बजाय व्यावहारिक समाधान की तलाश

बैठक के बाद जारी साझा दस्तावेज के अनुसार, ब्रिक्स समूह अब एक नई करेंसी बनाने की जटिलताओं में फंसने के बजाय सदस्य देशों के बीच 'स्वैच्छिक सहयोग' को बढ़ावा देगा. इस नीति के तहत सभी सदस्य देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उनकी संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाएगा. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स देशों की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों में भारी अंतर होने के कारण फिलहाल एक साझा मुद्रा लाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.

ब्रिक्स भुगतान कार्यबल (BPTF) संभालेगा कमान

बयान में कहा गया है कि 'ब्रिक्स भुगतान कार्यबल' (BPTF) ने कुशल और सुरक्षित सीमा-पार भुगतान व्यवस्था के लिए व्यावहारिक रास्ते तलाशने की दिशा में अहम प्रगति की है. टास्कफोर्स को आगे भी ऐसे डिजिटल समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो वैश्विक लेनदेन को तेज़, पारदर्शी, सुरक्षित और बेहद कम लागत वाला बना सकें. इसके तहत भारत के यूपीआई (UPI), चीन के सीआईपीएस और रूस के एसपीएफएस जैसे मौजूदा डिजिटल तंत्रों को आपस में जोड़ने की योजना है.

भू-राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतियों में अंतर

इस बैठक और 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम' में सदस्य देशों के अलग-अलग रुख भी खुलकर सामने आए