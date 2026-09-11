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ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार में भारत का घाटा हुआ तीन गुना; भरपाई के लिए भारत ने चला बड़ा दांव

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान बोलते हुए. ( PTI )

By R Srinivasan 7 Min Read