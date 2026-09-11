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ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार में भारत का घाटा हुआ तीन गुना; भरपाई के लिए भारत ने चला बड़ा दांव

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भारत ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाने की पुरज़ोर वकालत की है.

BRICS Business Forum
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान बोलते हुए. (PTI)
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By R Srinivasan

Published : September 11, 2026 at 8:51 PM IST

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नई दिल्लीः ब्रिक्स (BRICS) देशों के साथ अपने लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की सख्त जरूरत ही वह सबसे बड़ा कारण थी, जिसकी वजह से भारत ने सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की पुरज़ोर वकालत की है. भारत का यह सख्त रुख शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुए ब्रिक्स बिजनेस फोरम में साफ देखने को मिला.

लेन-देन और व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी वैश्विक मुद्राओं पर निर्भरता कम करने और अपनी घरेलू मुद्राओं में अधिक व्यापार करने का भारत का आह्वान, इसकी मजबूरियों से प्रेरित था. इसके साथ ही उत्पादों और प्रौद्योगिकियों दोनों के लिए भारत के विशाल विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की अपील भी इन्हीं व्यापारिक प्राथमिकताओं से जुड़ी थी- जिसका उद्देश्य अपने निर्यात को बढ़ावा देना और अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतों में आए उछाल के असर को कम करना है.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लगभग ध्वस्त होने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर जो दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर समान रूप से थोपा गया है- के कारण दुनिया भर में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की ओर झुकाव बढ़ा है. इस स्थिति ने ब्रिक्स जैसे उभरते बाजारों के एक वैकल्पिक समूह को मजबूत करने की आवश्यकता को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया है.

ब्रिक्स बिजनेस फोरम का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के निजी क्षेत्रों के बीच जुड़ाव को गहरा करना है और इसका आयोजन मुख्य शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किया जाता है. बिजनेस फोरम की शुरुआत करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को मजबूत करने का आह्वान किया.

इस बात को रेखांकित करते हुए कि ब्रिक्स समूह मिलकर दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा संभालता है, गोयल ने सदस्य देशों से एक-दूसरे के विकास के एजेंडे का समर्थन करने की पुरज़ोर वकालत की.

मंत्री ने ब्रिक्स सदस्यों के बीच नई और उभरती चुनौतियों पर, विशेष रूप से रणनीतिक खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग का भी आह्वान किया. लेन-देन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली, भारत की यूपीआई प्रणाली का उदाहरण देते हुए गोयल ने कहा कि यह सदस्य देशों के लिए एक तैयार समाधान पेश करती है.

वाणिज्य मंत्री ने वैश्विक परिवर्तनीय मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर) के माध्यम से व्यापार करने के बजाय स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन बढ़ाने की भी वकालत की. वाणिज्य मंत्री की बातों का समर्थन करते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत का बड़ा घरेलू बाजार, इसका विशाल उद्यमशीलता व नवाचार इकोसिस्टम और यहां का बड़ा टैलेंट पूल, आपसी सहयोग और विकास के शानदार अवसर प्रदान करता है.

जयशंकर ने कहा, "भारत एक बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार, बढ़ती विनिर्माण क्षमताएं, बेहतरीन टैलेंट पूल, डिजिटल अनुभव और एक गतिशील नवाचार व उद्यमशीलता का आधार लेकर आता है."

हालांकि, मंत्रियों की इस 'सेल्स पिच' (अपील) के पीछे कुछ बेहद चौंकाने वाले आंकड़े छिपे हैं. जैसा कि तालिका से पता चलता है, पिछले पांच वर्षों में जहां निर्यात में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं आयात करीब 132 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जिसके कारण व्यापार घाटा तीन गुना से भी अधिक हो गया है.

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बाएं से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS बिजनेस फोरम के दौरान. (PTI)
2020-21 और 2025-26 के बीच भारत का ब्रिक्स व्यापार
इंडिकेटर वित्त वर्ष 2020–21वित्त वर्ष 2025–26
ब्रिक्स को निर्यात64.3 बिलियन डॉलर 95.7 बिलियन डॉलर
ब्रिक्स से आयात138.8 बिलियन डॉलर321.8 बिलियन डॉलर
कुल व्यापार203.1 बिलियन डॉलर417.5 बिलियन डॉलर
व्यापार घाटा74.5 बिलियन डॉलर226.1 बिलियन डॉलर

एक और बड़ी समस्या है- भारत का ब्रिक्स व्यापार बेहद असंतुलित है. क्योंकि, इसके कुल व्यापार का 64 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ तीन देशों- चीन, रूस और यूएई (UAE) के साथ होता है. आज ब्रिक्स समूह उन शुरुआती देशों की तुलना में कहीं अधिक बड़ा हो चुका है, जिन्होंने दो दशक पहले इसकी शुरुआत की थी.

आज ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं. ब्राजील, चीन, मिस्र (इजिप्ट), इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूएई. इसके अलावा 'पार्टनर कंट्री' की श्रेणी बनने से इस सूची में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश भी जुड़ गए हैं.

ब्रिक्स के इन 11 मुख्य सदस्यों में से भारत को केवल दो देशों- मिस्र और इथियोपिया के साथ व्यापार में थोड़ा फायदा (Trade Surplus) है. बाकी सभी देशों के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा (Trade Deficit) चल रहा है. इसलिए, ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा भारत से आयात बढ़ाए जाने से एक तीर से दो निशाने सधेंगे. इससे भारत का व्यापार घाटा भी कम होगा और भारतीय विनिर्माण के लिए बेहतर बाजार भी खुलेगा, जिससे घरेलू विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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बाएं से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS बिजनेस फोरम के दौरान. (PTI)
ब्रिक्स देशों से भारत का व्यापार असंतुलन (स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय)
देशव्यापार घाटा (करोड़ रुपये में)
चीन -992257.73
रूस-447518.05
संयुक्त अरब अमीरात-233586.09
सऊदी अरब-181240.11

चीन का संकट सबसे बड़ा है. चीन से होने वाले आयात में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, सोलर और बैटरी कंपोनेंट्स, उर्वरक, रसायन और औद्योगिक पुर्जे शामिल हैं. ये सभी भारत की आर्थिक वृद्धि से गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण निकट भविष्य में चीन से पूरी तरह नाता तोड़ना नामुमकिन लगता है.

रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा हाल के दिनों में बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण अमेरिका-ईरान युद्ध छिड़ने के बाद कच्चे तेल के आयात में आया भारी उछाल है. भारत को होने वाले रूस के कुल निर्यात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है.

यूएई, भारत के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स और री-एक्सपोर्ट हब है. लेकिन चूंकि भारत के सोने, चांदी और कीमती धातुओं के आयात का एक बड़ा हिस्सा यूएई के रास्ते आता है, इसलिए यह व्यापार घाटे की खाई को और चौड़ा कर रहा है. वहीं, सऊदी अरब के साथ व्यापार घाटा मुख्य रूप से तेल और पेट्रोकेमिकल्स के कारण है.

जबकि अन्य देशों के साथ भारत की व्यापार घाटे की चुनौती का समाधान कुछ हद तक संभव है. लेकिन, चीन की समस्या से निपटना इतना आसान नहीं है. वास्तव में, यह केवल भारत की समस्या नहीं है. चीन ब्रिक्स (BRICS) समूह के केंद्र में बैठा है और वह हर सदस्य देश के साथ भारी व्यापार अधिशेष कमाता है. इसके अलावा, वह कई ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों के लिए कच्चे माल का एक प्रमुख आयातक भी है- जिससे उन देशों की निर्यात कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS समिट के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ‘थिरुक्कुरल’ का रूसी अनुवाद दिया. (PTI)

भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ब्रिक्स सदस्यों को आपस में अधिक व्यापार करने के लिए राजी करना है. वर्तमान में, ब्रिक्स देशों के बीच आपसी निर्यात कुल संयुक्त निर्यात का 19 प्रतिशत से भी कम है, जबकि सदस्य देशों से होने वाला संयुक्त आयात उनके कुल आयात का लगभग 30 प्रतिशत बैठता है.

आने वाले कुछ दिनों में भारत इस चीनी चुनौती से कैसे निपटता है, यही इस बात की कुंजी होगी कि यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए कोई ठोस और मापने योग्य लाभ लेकर आता है या नहीं.

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