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अब BRICS देशों में चलेगा भारत का सिक्का! पीयूष गोयल बोले- आपस में जोड़ें UPI, डॉलर छोड़ अपनी करेंसी में बढ़ाएं बिजनेस

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स (BRICS) सदस्य और भागीदार देशों से एक बड़ी अपील की है. उन्होंने सदस्य देशों से अपने पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने का आग्रह किया है. पीयूष गोयल ने कहा कि इन कदमों से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार गहरा होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत बनेगी.

नई दिल्ली में आयोजित 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की सफलता को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) सहयोग का एक बेहतरीन आधार बन सकता है.

UPI का वैश्विक विस्तार और स्थानीय मुद्रा में व्यापार

पीयूष गोयल ने मंच से जानकारी दी कि भारत का यूपीआई (UPI) वर्तमान में दुनिया के 11 देशों में स्वीकार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मैं ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देशों से आग्रह करता हूं कि हम अपने पेमेंट सिस्टम को एक-दूसरे से जोड़ें, एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें, डिजिटल व्यापार को वैश्विक बनाएं और उभरती हुई तकनीकों के लिए मिलकर काम करें."

इसके साथ ही, उन्होंने संगठन के भीतर बाजारों तक आसान पहुंच बनाने की वकालत की, विशेष रूप से कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए. उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन तभी मजबूत हो सकती है जब यह "दोनों तरफ से चले". भारत ब्रिक्स देशों को इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखता है.

गैर-टैरिफ बाधाओं और नियमों को सरल बनाने पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने व्यापार में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि 88 प्रतिशत देशों के लिए गैर-टैरिफ उपाय खुद टैरिफ से अधिक निर्यात लागत बढ़ा रहे हैं. इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए नियमों को सरल बनाना और कंसाइनमेंट की क्लीयरेंस को तेज करना बेहद जरूरी है.