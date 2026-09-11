अब BRICS देशों में चलेगा भारत का सिक्का! पीयूष गोयल बोले- आपस में जोड़ें UPI, डॉलर छोड़ अपनी करेंसी में बढ़ाएं बिजनेस
पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से पेमेंट सिस्टम जोड़ने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाकर सप्लाई चेन मजबूत करने का आग्रह किया है.
Published : September 11, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : September 11, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स (BRICS) सदस्य और भागीदार देशों से एक बड़ी अपील की है. उन्होंने सदस्य देशों से अपने पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने का आग्रह किया है. पीयूष गोयल ने कहा कि इन कदमों से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार गहरा होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत बनेगी.
नई दिल्ली में आयोजित 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की सफलता को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और ब्रिक्स देशों के बीच सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) सहयोग का एक बेहतरीन आधार बन सकता है.
UPI का वैश्विक विस्तार और स्थानीय मुद्रा में व्यापार
पीयूष गोयल ने मंच से जानकारी दी कि भारत का यूपीआई (UPI) वर्तमान में दुनिया के 11 देशों में स्वीकार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, "मैं ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देशों से आग्रह करता हूं कि हम अपने पेमेंट सिस्टम को एक-दूसरे से जोड़ें, एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें, डिजिटल व्यापार को वैश्विक बनाएं और उभरती हुई तकनीकों के लिए मिलकर काम करें."
इसके साथ ही, उन्होंने संगठन के भीतर बाजारों तक आसान पहुंच बनाने की वकालत की, विशेष रूप से कच्चे माल और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए. उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन तभी मजबूत हो सकती है जब यह "दोनों तरफ से चले". भारत ब्रिक्स देशों को इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखता है.
गैर-टैरिफ बाधाओं और नियमों को सरल बनाने पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने व्यापार में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा कि 88 प्रतिशत देशों के लिए गैर-टैरिफ उपाय खुद टैरिफ से अधिक निर्यात लागत बढ़ा रहे हैं. इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए नियमों को सरल बनाना और कंसाइनमेंट की क्लीयरेंस को तेज करना बेहद जरूरी है.
उन्होंने सेवाओं में भी सहयोग बढ़ाने की मांग की, जिसमें पेशेवरों की आसान आवाजाही और उनकी योग्यताओं को आपसी मान्यता देना शामिल है.
महिला स्टार्टअप्स की भूमिका पर विशेष ध्यान
पीयूष गोयल ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में स्टार्टअप्स और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों की भूमिका पर विशेष जोर दिया. उन्होंने गर्व से बताया कि भारत के 2,50,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 45 प्रतिशत से अधिक में कम से कम एक महिला पार्टनर या डायरेक्टर हैं. उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि वे प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करें.
वाणिज्य मंत्री ने अंत में कहा कि भारत साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को गहरा करना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
यह भी पढ़ें- BRICS Summit 2026: ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत की बढ़ी टेंशन! 5 साल में दोगुना व्यापार, फिर क्यों डरा रहा ₹226 अरब डॉलर का घाटा?