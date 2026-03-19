ब्रेंट क्रूड $112 के पार, इजरायल-ईरान युद्ध की आग में झुलसा ग्लोबल ऑयल मार्केट
इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड 112.17 डॉलर पहुंचा. कतर के गैस केंद्र पर हमले से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया.
Published : March 19, 2026 at 11:26 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 112.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं. ऊर्जा आपूर्ति में बड़े व्यवधान की आशंकाओं ने वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दिया है.
इस तनाव की मुख्य वजह
दरअसल, इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के बुशहर स्थित एक महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र और साउथ पार्स गैस फैसिलिटी को निशाना बनाया. इस हमले के जवाब में ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कतर स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा केंद्रों में से एक, रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया.
कतर और ईरान में भारी नुकसान
कतर के रक्षा मंत्रालय और 'कतर एनर्जी' ने पुष्टि की है कि रास लफान पर हुए मिसाइल हमलों से वहां भीषण आग लग गई और बुनियादी ढांचे को 'व्यापक क्षति' पहुंची है. हालांकि, कंपनी ने राहत की बात यह बताई कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं. पिछले 12 घंटों में इस सुविधा पर यह दूसरा हमला है, जिसने वैश्विक एलएनजी (LNG) सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
मध्य पूर्व दुनिया की तेल और गैस आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है. विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब हो रही इस सैन्य कार्रवाई ने निवेशकों को डरा दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संघर्ष और खिंचता है, तो कच्चे तेल की कीमतें 120-125 डॉलर के स्तर को भी पार कर सकती हैं.
भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, यह स्थिति चिंताजनक है. कच्चे तेल के महंगे होने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और मुद्रास्फीति पर सीधा असर पड़ने की संभावना है.
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस हमले के बाद अमेरिका और अन्य प्रमुख शक्तियों ने कड़ा रुख अपनाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कतर और अन्य ऊर्जा केंद्रों पर हमले नहीं रुके, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति के जरिए इस युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सकता है या तेल की कीमतें नया रिकॉर्ड बनाएंगी.
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