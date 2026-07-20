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90 डॉलर के पार निकला ब्रेंट क्रूड ऑयल, भारत के लिए बढ़ा ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा

नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में इस उछाल से भारत में आयातित मुद्रास्फीति (इंपोर्टेड इन्फ्लेशन) बढ़ेगी, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव और गहरा सकता है.

विदेशी बाजारों में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.05 प्रतिशत उछलकर 90.79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो जून के बाद इसका उच्चतम स्तर है. पिछले एक सप्ताह में इसमें 15.9 प्रतिशत की भारी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है, जो अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी तेजी है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 84.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

विशेषज्ञों की चेतावनी और बाजार पर असर

जियोजीत इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी. के. विजयकुमार ने बाजार की स्थिति पर कहा, "बाजार के सामने इस समय शॉर्ट-टर्म में कई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं. इसमें सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड का 90 डॉलर के पार निकल जाना है. यदि यह रुख जारी रहता है, तो एनर्जी शॉक (ऊर्जा संकट) के प्रति भारत की संवेदनशीलता फिर से सामने आ जाएगी, जिसका भारतीय रुपये और FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा."

कच्चे तेल की इस तेजी का सीधा असर मुद्रा बाजार और वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइम रिसर्च, देवर्ष वकील ने बताया, "अमेरिकी बाजारों में इस सप्ताह भारी अस्थिरता देखी गई है. अमेरिका-ईरान के बीच दोबारा शुरू हुआ संघर्ष, टेक सेक्टर में रोटेशन और महंगाई के आंकड़ों ने मिलकर प्रमुख सूचकांकों को नीचे धकेल दिया है. दोनों देशों के बीच युद्धविराम प्रभावी रूप से टूट चुका है, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में व्यवधान की आशंका काफी बढ़ गई है."