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90 डॉलर के पार निकला ब्रेंट क्रूड ऑयल, भारत के लिए बढ़ा ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा

कच्चे तेल में 15.9% की वृद्धि से भारत में महंगाई बढ़ने, रुपये के कमजोर होने और FPI निकासी का खतरा बढ़ गया है.

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भारत के लिए बढ़ा ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर बड़ी चिंताएं पैदा कर दी हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में इस उछाल से भारत में आयातित मुद्रास्फीति (इंपोर्टेड इन्फ्लेशन) बढ़ेगी, जिससे भारतीय रुपये पर दबाव और गहरा सकता है.

विदेशी बाजारों में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.05 प्रतिशत उछलकर 90.79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो जून के बाद इसका उच्चतम स्तर है. पिछले एक सप्ताह में इसमें 15.9 प्रतिशत की भारी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई है, जो अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी तेजी है. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 84.47 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

विशेषज्ञों की चेतावनी और बाजार पर असर
जियोजीत इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इनवेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वी. के. विजयकुमार ने बाजार की स्थिति पर कहा, "बाजार के सामने इस समय शॉर्ट-टर्म में कई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं. इसमें सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड का 90 डॉलर के पार निकल जाना है. यदि यह रुख जारी रहता है, तो एनर्जी शॉक (ऊर्जा संकट) के प्रति भारत की संवेदनशीलता फिर से सामने आ जाएगी, जिसका भारतीय रुपये और FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा."

कच्चे तेल की इस तेजी का सीधा असर मुद्रा बाजार और वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइम रिसर्च, देवर्ष वकील ने बताया, "अमेरिकी बाजारों में इस सप्ताह भारी अस्थिरता देखी गई है. अमेरिका-ईरान के बीच दोबारा शुरू हुआ संघर्ष, टेक सेक्टर में रोटेशन और महंगाई के आंकड़ों ने मिलकर प्रमुख सूचकांकों को नीचे धकेल दिया है. दोनों देशों के बीच युद्धविराम प्रभावी रूप से टूट चुका है, जिससे दुनिया के सबसे व्यस्त तेल शिपिंग मार्गों में व्यवधान की आशंका काफी बढ़ गई है."

महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की एक हालिया रिसर्च रिपोर्ट में भी आगाह किया गया है कि कच्चे तेल की कीमतों के कारण "महंगाई की चिंताएं फिर से सतह पर आ गई हैं". रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी सितंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना अब 47 प्रतिशत से बढ़कर 52.4 प्रतिशत हो गई है.

भारतीय मुद्रा के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती सत्र में रुपये ने मामूली मजबूती दिखाई थी, लेकिन कच्चे तेल के दबाव और अन्य एशियाई मुद्राओं में गिरावट के चलते आज रुपया कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों की यह बढ़ोतरी देश के राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकती है और घरेलू स्तर पर पेट्रोल, डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा सकती है.

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