Apple और NVIDIA के बीच कहां टिकती हैं भारतीय कंपनियां? Global 500 लिस्ट में भारत की बड़ी जीत

सांकेतिक फोटो ( File- ians, ANI )

नई दिल्ली: ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 में भारत ने एक बार फिर अपनी आर्थिक और कारोबारी ताकत साबित की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का आठवां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है. वर्ष 2026 की इस प्रतिष्ठित सूची में भारत के 15 ब्रांड शामिल हैं, जो कुल ग्लोबल 500 ब्रांड वैल्यू का लगभग 1.5 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं. यह उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और मजबूत कॉरपोरेट पहचान को दर्शाती है. वैश्विक स्तर पर शीर्ष ब्रांड्स का हाल

रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल लगातार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है. एप्पल का ब्रांड मूल्य 6 प्रतिशत बढ़कर 607.6 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है. माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर है, जिसने 23 प्रतिशत की तेज़ बढ़त के साथ 565.2 अरब डॉलर का ब्रांड मूल्य दर्ज किया. तीसरे स्थान पर गूगल है, जिसका ब्रांड मूल्य 433.1 अरब डॉलर रहा. अमेज़न चौथे स्थान पर बना हुआ है, जबकि एनवीडिया ने सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बढ़ती मांग ने एनवीडिया को तेजी से आगे बढ़ाया है. टॉप 10 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड 2026 टॉप 10 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड 2026 (ETV Bharat) अमेरिका और चीन का दबदबा बरकरार

रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका अब भी वैश्विक ब्रांड्स की सूची में सबसे आगे है. 2026 में अमेरिका के 192 ब्रांड ग्लोबल 500 में शामिल हैं, जो कुल ब्रांड वैल्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा रखते हैं. टॉप 10 में से 7 ब्रांड अमेरिकी हैं.