Apple और NVIDIA के बीच कहां टिकती हैं भारतीय कंपनियां? Global 500 लिस्ट में भारत की बड़ी जीत
ब्रांड फाइनेंस 2026 रिपोर्ट के अनुसार, Apple दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है.NVIDIA टॉप-5 में शामिल और टाटा भारत का शीर्ष ब्रांड है.
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
नई दिल्ली: ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 में भारत ने एक बार फिर अपनी आर्थिक और कारोबारी ताकत साबित की है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का आठवां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है. वर्ष 2026 की इस प्रतिष्ठित सूची में भारत के 15 ब्रांड शामिल हैं, जो कुल ग्लोबल 500 ब्रांड वैल्यू का लगभग 1.5 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं. यह उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और मजबूत कॉरपोरेट पहचान को दर्शाती है.
वैश्विक स्तर पर शीर्ष ब्रांड्स का हाल
रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल लगातार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है. एप्पल का ब्रांड मूल्य 6 प्रतिशत बढ़कर 607.6 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है. माइक्रोसॉफ्ट दूसरे स्थान पर है, जिसने 23 प्रतिशत की तेज़ बढ़त के साथ 565.2 अरब डॉलर का ब्रांड मूल्य दर्ज किया.
तीसरे स्थान पर गूगल है, जिसका ब्रांड मूल्य 433.1 अरब डॉलर रहा. अमेज़न चौथे स्थान पर बना हुआ है, जबकि एनवीडिया ने सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए पांचवां स्थान हासिल किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बढ़ती मांग ने एनवीडिया को तेजी से आगे बढ़ाया है.
टॉप 10 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड 2026
अमेरिका और चीन का दबदबा बरकरार
रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका अब भी वैश्विक ब्रांड्स की सूची में सबसे आगे है. 2026 में अमेरिका के 192 ब्रांड ग्लोबल 500 में शामिल हैं, जो कुल ब्रांड वैल्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा रखते हैं. टॉप 10 में से 7 ब्रांड अमेरिकी हैं.
वहीं चीन दूसरे स्थान पर है, जिसके 68 ब्रांड इस सूची में शामिल हैं. टिकटॉक/डॉयिन चीन का सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरा है, जिसने वैश्विक स्तर पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की है.
AI और डिजिटल ब्रांड्स का बढ़ता असर
इस साल की रिपोर्ट में AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी का असर साफ दिखाई देता है. ओपनएआई ने पहली बार ग्लोबल 500 सूची में जगह बनाई है. यह दिखाता है कि नई तकनीक पर आधारित कंपनियां बहुत तेजी से ब्रांड वैल्यू बना रही हैं. इसके अलावा फिनटेक कंपनी रेवोल्यूट का ब्रांड मूल्य तीन गुना से ज्यादा बढ़ा है, जिससे वह भी पहली बार इस सूची में शामिल हुई.
भारतीय ब्रांड्स की मजबूत उपस्थिति
भारत के लिए यह रिपोर्ट काफी सकारात्मक रही है. टाटा समूह भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है और वैश्विक स्तर पर 61वें स्थान पर है. इंफोसिस 150वें स्थान पर मौजूद है. कई भारतीय ब्रांड्स ने पिछले साल की तुलना में अच्छी प्रगति की है, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है.
ग्लोबल 500 में प्रमुख भारतीय ब्रांड्स 2026
ब्रांड स्ट्रेंथ में यूट्यूब सबसे आगे
ब्रांड की मजबूती के मामले में यूट्यूब को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया है. इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 95.3 रहा. इसके बाद वीचैट और *माइक्रोसॉफ्ट का स्थान है. कुल 37 ब्रांड्स को सबसे ऊंची AAA+ रेटिंग मिली है.
भारत के लिए क्या मायने रखती है यह रिपोर्ट
विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय ब्रांड्स का ग्लोबल 500 में लगातार बढ़ना इस बात का संकेत है कि भारत की कंपनियां अब सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं हैं. बैंकिंग, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और बीमा जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं.
