भारत और दक्षिण एशिया को 2044 तक 3,300 नए विमानों की होगी दरकार

हैदराबाद: अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग (Boeing) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि भारत और दक्षिण एशिया के विमानन बाजार में अगले दो दशकों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी. हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन कार्यक्रम 'विंग्स इंडिया 2026' के दौरान जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2044 तक इस क्षेत्र की विमानन कंपनियों को लगभग 3,300 नए विमानों की आवश्यकता होगी.

विमानों की मांग और बेड़े का विस्तार

बोइंग के 'वाणिज्यिक बाजार परिदृश्य' (CMO) के अनुसार, मांग का बड़ा हिस्सा घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों के लिए होगा. अनुमानित आपूर्ति में से लगभग 90 प्रतिशत (2,875 विमान) 'सिंगल-आइल' यानी एक गलियारे वाले विमान होंगे, जो अपनी कार्यक्षमता के लिए लोकप्रिय हैं. वहीं, लंबी दूरी की उड़ानों के लिए 395 चौड़े आकार के विमानों (Wide-body planes) की आवश्यकता होगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 20 वर्षों में भारत और दक्षिण एशिया का विमान बेड़ा 795 से चार गुना बढ़कर 2,925 हो जाएगा.

रोजगार और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव

विमानों की इस भारी संख्या को संभालने के लिए मानव संसाधन की भी बड़ी मांग पैदा होगी. बोइंग का अनुमान है कि 2044 तक इस क्षेत्र को 1,41,000 नए विमानन पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जिनमें शामिल हैं: