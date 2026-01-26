ETV Bharat / business

भारतीय आसमान पर बोइंग की नजर, जल्द मिल सकते हैं और ड्रीमलाइनर के ऑर्डर

बोइंग को भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात में वृद्धि के कारण और अधिक 787 ड्रीमलाइनर विमानों के ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है.

बोइंग का लोगो (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 4:48 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को भारतीय विमानन बाजार से बड़ी उम्मीदें हैं. कंपनी का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत में हवाई यात्रा की मांग तेज़ी से बढ़ेगी और इसके चलते बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के और ऑर्डर मिल सकते हैं. यह बात बोइंग इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कही.

टैरिफ विवाद के बावजूद दीर्घकालिक भरोसा
भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ मुद्दों के बीच सलील गुप्ते ने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य भारतीय एयरोस्पेस उद्योग का औद्योगिकीकरण है. उन्होंने भरोसा जताया कि बोइंग इन अल्पकालिक चुनौतियों से पार पा लेगी और भारत में उसका दीर्घकालिक विकास प्रभावित नहीं होगा.

भारत में ड्रीमलाइनर की बढ़ती मौजूदगी
भारत में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का संचालन मुख्य रूप से एयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है. एयर इंडिया का पहला कस्टम-निर्मित ड्रीमलाइनर, जो जनवरी 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के बाद मिला है, 1 फरवरी से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत करेगा.

सलील गुप्ते ने पीटीआई से बातचीत में कहा, बी787 का भारत में भविष्य बेहद उज्ज्वल है और हमें यहां इसके और ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है.

वर्तमान में एयर इंडिया के बेड़े में 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं, जिनमें 26 पुराने बी787-8, विस्तारा से आए छह बी787-9 और एक नया विमान शामिल है. इसके अलावा इंडिगो भी नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिए गए कुछ ड्रीमलाइनर विमानों का संचालन कर रही है.

हादसे की जांच जारी, बोइंग की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ
पिछले वर्ष 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान (AI171) उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी. यह ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा था. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) इस दुर्घटना की जांच कर रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुप्ते ने कहा कि वर्ष 2025 बोइंग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है.

उन्होंने कहा, AI171 दुर्घटना को लेकर पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. जांच जारी है और हम AAIB की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. जांच पूरी होने से पहले किसी भी विमान निर्माता के लिए टिप्पणी करना उचित नहीं है.

वैश्विक स्तर पर ड्रीमलाइनर की मजबूत मांग
सलील गुप्ते ने बताया कि वैश्विक स्तर पर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है. पिछले वर्ष बोइंग ने विभिन्न एयरलाइनों को 14 ड्रीमलाइनर विमान सौंपे थे.

एयरबस से प्रतिस्पर्धा को बताया स्वाभाविक
एयरबस से बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर गुप्ते ने कहा कि विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, “विमान हमारे ग्राहकों के लिए एक साधन हैं, जिनसे वे अपने यात्रियों को बेहतर सेवा दे सकते हैं.

टैरिफ और वैश्विक चुनौतियों पर बोइंग का अनुभव
टैरिफ विवादों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं पर गुप्ते ने कहा कि बोइंग पिछले 100 वर्षों से विश्व युद्धों, आर्थिक मंदी और अन्य संकटों के दौर से गुजरती रही है. उनका कहना है कि लंबी अवधि में ऐसी चुनौतियां व्यापार की वृद्धि को प्रभावित नहीं करतीं, क्योंकि जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, यात्रा की मांग बढ़ती है.

भारत बोइंग के लिए अहम बाजार
भारत बोइंग के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है. वर्तमान में भारत में बोइंग के 265 से अधिक वाणिज्यिक और सैन्य विमान परिचालन में हैं. कंपनी के देश में 325 से अधिक आपूर्तिकर्ता हैं और भारत से सालाना 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सोर्सिंग की जाती है. एयर इंडिया के अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट भी अपने बेड़े में बोइंग विमानों का संचालन कर रही हैं.

