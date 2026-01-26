ETV Bharat / business

भारतीय आसमान पर बोइंग की नजर, जल्द मिल सकते हैं और ड्रीमलाइनर के ऑर्डर

नई दिल्ली: अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग को भारतीय विमानन बाजार से बड़ी उम्मीदें हैं. कंपनी का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत में हवाई यात्रा की मांग तेज़ी से बढ़ेगी और इसके चलते बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के और ऑर्डर मिल सकते हैं. यह बात बोइंग इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष सलील गुप्ते ने कही.

टैरिफ विवाद के बावजूद दीर्घकालिक भरोसा

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ मुद्दों के बीच सलील गुप्ते ने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य भारतीय एयरोस्पेस उद्योग का औद्योगिकीकरण है. उन्होंने भरोसा जताया कि बोइंग इन अल्पकालिक चुनौतियों से पार पा लेगी और भारत में उसका दीर्घकालिक विकास प्रभावित नहीं होगा.

भारत में ड्रीमलाइनर की बढ़ती मौजूदगी

भारत में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों का संचालन मुख्य रूप से एयर इंडिया द्वारा किया जा रहा है. एयर इंडिया का पहला कस्टम-निर्मित ड्रीमलाइनर, जो जनवरी 2022 में एयरलाइन के निजीकरण के बाद मिला है, 1 फरवरी से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत करेगा.

सलील गुप्ते ने पीटीआई से बातचीत में कहा, बी787 का भारत में भविष्य बेहद उज्ज्वल है और हमें यहां इसके और ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है.

वर्तमान में एयर इंडिया के बेड़े में 33 ड्रीमलाइनर विमान हैं, जिनमें 26 पुराने बी787-8, विस्तारा से आए छह बी787-9 और एक नया विमान शामिल है. इसके अलावा इंडिगो भी नॉर्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिए गए कुछ ड्रीमलाइनर विमानों का संचालन कर रही है.

हादसे की जांच जारी, बोइंग की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ

पिछले वर्ष 12 जून को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान (AI171) उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी. यह ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा था. विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) इस दुर्घटना की जांच कर रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुप्ते ने कहा कि वर्ष 2025 बोइंग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है.