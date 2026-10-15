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माइकल ब्लूमबर्ग से मिले गौतम अदाणी, भारत के ग्रीन एनर्जी और एआई के भविष्य पर बड़ा मंथन

सांकेतिक फोटो ( ani )

नई दिल्ली: भारत के भविष्य और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को लेकर दुनिया के दो बड़े दिग्गजों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है. अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति माइकल ब्लूमबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' में मुलाकात की. नई दिल्ली में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत के विकास के रोडमैप, मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य पर खुलकर चर्चा हुई.

दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ की

इस बैठक के बाद दोनों उद्योगपतियों ने सोशल मीडिया पर बातचीत के अनुभव साझा किए. माइकल ब्लूमबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा, "गौतम अडानी से मिलना और भारत के भविष्य के विकास व ऊर्जा परिवर्तन पर उनके विचारों को जानना बेहद सुखद रहा."

इसके जवाब में गौतम अडानी ने भी ब्लूमबर्ग का आभार जताया. उन्होंने कहा कि माइकल ब्लूमबर्ग के साथ वैश्विक जलवायु सुधार, मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास को गति देने पर एक बेहतरीन चर्चा हुई. उन्होंने आगे लिखा कि पर्यावरण को बचाने के प्रति माइक का विज़न हमेशा प्रेरित करता है. आम जनता के लिए सस्ती हो स्वच्छ ऊर्जा

बैठक के बाद गौतम अडानी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए एक जरूरी बात सामने रखी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पर्यावरण को सुधारने का काम कोई ऐसा सरकारी या वैचारिक आदेश नहीं होना चाहिए, जो आम नागरिकों को संकट में डाल दे. उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा, "यह बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो आम नागरिकों के बजट से बाहर हो जाए, फैक्ट्रियों को बंद कर दे या विकासशील देशों की तरक्की को रोक दे." अडानी के अनुसार, इस बदलाव को सफल बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को आम परिवारों और बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनना होगा. उन्होंने 'ग्रीन प्रीमियम' (यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा अपनाने में आने वाली अतिरिक्त लागत) को कम करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि असली प्रगति तभी होगी जब पैसा, सही नीतियां और जमीनी काम एक साथ मिलकर काम करें, ताकि इस अतिरिक्त लागत को इतना कम किया जा सके कि स्वच्छ ऊर्जा खुद-ब-खुद सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प बन जाए.