माइकल ब्लूमबर्ग से मिले गौतम अदाणी, भारत के ग्रीन एनर्जी और एआई के भविष्य पर बड़ा मंथन
नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग फोरम में दोनों वैश्विक दिग्गजों ने भारत के किफायती विकास, ऊर्जा बदलाव और एआई के भविष्य पर गंभीर मंथन किया.
Published : October 15, 2026 at 12:06 PM IST
नई दिल्ली: भारत के भविष्य और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा को लेकर दुनिया के दो बड़े दिग्गजों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है. अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति माइकल ब्लूमबर्ग ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से 'ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम' में मुलाकात की. नई दिल्ली में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत के विकास के रोडमैप, मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य पर खुलकर चर्चा हुई.
दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की तारीफ की
इस बैठक के बाद दोनों उद्योगपतियों ने सोशल मीडिया पर बातचीत के अनुभव साझा किए. माइकल ब्लूमबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा, "गौतम अडानी से मिलना और भारत के भविष्य के विकास व ऊर्जा परिवर्तन पर उनके विचारों को जानना बेहद सुखद रहा."
इसके जवाब में गौतम अडानी ने भी ब्लूमबर्ग का आभार जताया. उन्होंने कहा कि माइकल ब्लूमबर्ग के साथ वैश्विक जलवायु सुधार, मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास को गति देने पर एक बेहतरीन चर्चा हुई. उन्होंने आगे लिखा कि पर्यावरण को बचाने के प्रति माइक का विज़न हमेशा प्रेरित करता है.
It was a pleasure meeting @gautam_adani and discussing his vision for India's future growth and energy transition.— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) October 14, 2026
आम जनता के लिए सस्ती हो स्वच्छ ऊर्जा
बैठक के बाद गौतम अडानी ने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए एक जरूरी बात सामने रखी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पर्यावरण को सुधारने का काम कोई ऐसा सरकारी या वैचारिक आदेश नहीं होना चाहिए, जो आम नागरिकों को संकट में डाल दे. उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा, "यह बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो आम नागरिकों के बजट से बाहर हो जाए, फैक्ट्रियों को बंद कर दे या विकासशील देशों की तरक्की को रोक दे."
अडानी के अनुसार, इस बदलाव को सफल बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को आम परिवारों और बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद और सस्ता विकल्प बनना होगा. उन्होंने 'ग्रीन प्रीमियम' (यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा अपनाने में आने वाली अतिरिक्त लागत) को कम करने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि असली प्रगति तभी होगी जब पैसा, सही नीतियां और जमीनी काम एक साथ मिलकर काम करें, ताकि इस अतिरिक्त लागत को इतना कम किया जा सके कि स्वच्छ ऊर्जा खुद-ब-खुद सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प बन जाए.
देश के विकास के लिए चार जरूरी बातें
अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने देश के आर्थिक विकास और लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए भारत की बिजली आपूर्ति, फैक्ट्रियों की क्षमता और डिजिटल पहुंच को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि लंबे समय के विकास के लिए केवल भौतिक संपत्तियों (जैसे बंदरगाह, बिजली की लाइनें, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और कंप्यूटर सेंटर) का निर्माण ही काफी नहीं है. इसके साथ ही भरोसेमंद डेटा, जवाबदेह संस्थाएं और अच्छा शासन भी उतने ही जरूरी हैं.
उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए चार ताकतों को सबसे जरूरी बताया
- लंबी अवधि का निवेश
- जमीन पर सटीक काम
- पारदर्शी शासन
- मजबूत स्थानीय नेतृत्व
धारावी प्रोजेक्ट पर रियल एस्टेट नहीं, इंसानों पर ध्यान
इस बैठक में मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई. गौतम अडानी ने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि वहां कितनी बड़ी इमारतें या जमीन विकसित की गई है. इसकी असली सफलता वहां के निवासियों के जीवन स्तर और उनके रोजगार में होने वाले सुधारों से तय होगी. अगर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भरोसा और उनका काम सुरक्षित रहे, तो यह दुनिया के लिए शहरी विकास का एक नया उदाहरण बन सकता है.
अंत में, ब्लूमबर्ग ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.
यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में जोरदार वापसी, आईटी शेयरों की अगुवाई में सेंसेक्स 354 अंक उछला