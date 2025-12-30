ETV Bharat / business

Blinkit के CFO विपिन कपूरिया का एक साल में इस्तीफा, Flipkart वापसी की अटकलें तेज

हैदराबाद: क्विक कॉमर्स कंपनी Blinkit के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) विपिन कपूरिया ने पद संभालने के करीब एक साल के भीतर ही कंपनी से अलग होने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक, कपूरिया जल्द ही Flipkart में दोबारा शामिल हो सकते हैं. उन्होंने अक्टूबर 2024 में Blinkit के CFO के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी.

Blinkit में CFO की अहम नियुक्ति

कपूरिया की नियुक्ति Blinkit के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कंपनी ने लंबे अंतराल के बाद एक पूर्णकालिक CFO नियुक्त किया था. इससे पहले अमित सचदेवा 2019 से 2022 तक Blinkit में CFO और हेड ऑफ फाइनेंस रहे थे. उनके जाने के बाद कंपनी यह पद खाली था.

Flipkart से पुराना नाता

विपिन कपूरिया इससे पहले Flipkart में वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस फाइनेंस) के पद पर कार्यरत थे. यह Flipkart के साथ उनका दूसरा कार्यकाल था, जो अगस्त 2020 से अक्टूबर 2024 तक चला. सूत्रों के अनुसार, उनकी संभावित वापसी Flipkart के आगामी आईपीओ की तैयारियों से भी जुड़ी हो सकती है.

Zomato में निभाई अहम भूमिका

Blinkit और Flipkart से पहले कपूरिया Zomato में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. उनके कार्यकाल के दौरान Zomato ने करीब 8,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) पूरा किया था, जिसे कंपनी की फंडिंग रणनीति में एक बड़ा कदम माना गया.