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जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल बोले, 'ब्लिंकिट की एम्बुलेंस सर्विस के लिए देने होंगे इतने पैसे'

नई दिल्ली : जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने गुरुवार को कहा कि आपात स्थिति न होने पर "ब्लिंकिट एम्बुलेंस" हर यात्रा पर 2,500 रुपये शुल्क लेगी. उन्होंने बताया कि आपात स्थिति की तुलना में नियमित चिकित्सकीय जांच के लिए एम्बुलेंस सेवा की बुकिंग का हिस्सा बढ़ रहा है.

जोमैटो एवं ब्लिंकिट का संचालन करने वाली कंपनी इटर्नल के वाइस चेयरमैन गोयल ने स्पष्ट किया कि गंभीर हालत के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सेवा पहले की तरह मुफ्त रहेगी, जबकि आपात स्थिति न होने पर यात्रा पूरी होने के बाद 2,500 रुपये शुल्क लिया जाएगा. यह शुल्क मोटे तौर पर निजी एम्बुलेंस के शुल्क के अनुरूप है.

उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "पिछले दो वर्षों में हमने करीब 20,000 आपात स्थितियों में (कुल मिलाकर करीब 42,000 मामलों में) सेवा दी है. हमने इनमें से किसी के लिए भी एक रुपया शुल्क नहीं लिया है और हम इसे इसी तरह जारी रखना चाहते हैं. हालांकि, सब कुछ मुफ्त होने के कारण नियमित जांच, अस्पताल जाने और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए बुकिंग का हिस्सा बढ़ रहा है. इन यात्राओं के लिए उबर या निजी परिवहन का भी उतनी ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था."

गोयल ने कहा कि आपात स्थिति न होने पर मरीजों को पहुंचाने के लिए लिया जाने वाला शुल्क इटर्नल फाउंडेशन को जाएगा. यही संस्था इन एम्बुलेंस का संचालन करती है और इससे कंपनी को सेवा का विस्तार करने में मदद मिलेगी.

सोशल मीडिया पर पोस्ट में दीपिंदर गोयल ने क्या लिखा.

"मैंने जोमैटो की शुरुआत सेवा की भावना के साथ की थी. आज ब्लिंकइट एम्बुलेंस उसी सेवा भावना का एक रूप है.पिछले 2 सालों में, हमने लगभग 20,000 इमरजेंसी मामलों (कुल मिलाकर ~42,000 मामले) में मदद की है. इसके लिए हमने एक रुपया भी नहीं लिया है. और हम आगे भी इसे ऐसा ही रखना चाहते हैं.चूंकि यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है, इसलिए अब ऐसी बुकिंग्स की संख्या बढ़ रही है जो रूटीन चेकअप, अस्पताल जाने या अस्पताल से घर लौटने के लिए होती हैं. ऐसे काम जिनके लिए उबर या कोई अन्य प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसी हर बुकिंग की वजह से, पैरामेडिक्स के साथ पूरी तरह से लैस एक इमरजेंसी एम्बुलेंस सड़क से दूर हो जाती है, जबकि हो सकता है कि उस समय किसी की जान बचाने के लिए उसकी जरूरत हो.इसलिए, अब हम एक बदलाव कर रहे हैं. इमरजेंसी ट्रांसफर हमेशा की तरह मुफ्त रहेंगे. लेकिन नॉन-इमरजेंसी (सामान्य) ट्रांसफर के लिए ट्रिप के बाद ₹2,500 का शुल्क लिया जाएगा. यह राशि काफी हद तक प्राइवेट एम्बुलेंस के शुल्क के बराबर ही है. यह पैसा इटरनल फाउंडेशन को जाएगा, जो इन एम्बुलेंसों का संचालन करता है. इससे हमें अपनी सेवाओं का और विस्तार करने में मदद मिलेगी.हमें उम्मीद है कि इस शुल्क के लागू होने से नॉन-इमरजेंसी मामलों में हमारी एम्बुलेंस के इस्तेमाल में काफी कमी आएगी। हमारी 10 मिनट में पहुंचने वाली एम्बुलेंस ने हजारों जानें बचाई हैं और आगे भी बचा सकती हैं. इसलिए, हमें इन्हें उन इमरजेंसी स्थितियों के लिए उपलब्ध रखना होगा, जहां इनकी सबसे अधिक जरूरत होती है. एक और बात. उच्च गुणवत्ता वाली एम्बुलेंस सेवा का विस्तार करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती प्रशिक्षित और संवेदनशील पैरामेडिक्स की उपलब्धता है। हमारी ट्रेनिंग अकादमी बिना गुणवत्ता से समझौता किए तेजी से काम कर रही है."

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