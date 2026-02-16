ETV Bharat / business

एआई कंपनी नेयसा में 60 करोड़ डॉलर के निवेश का नेतृत्व करेगा ब्लैकस्टोन

नई दिल्ली : निजी इक्विटी फंड से जुड़ी ब्लैकस्टोन और उसके सह-निवेशकों ने भारतीय कृत्रिम मेधा (एआई) मंच नेयसा में निवेश के लिए समझौते किए हैं. इससे कंपनी को कुल 1.2 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी जिसका इस्तेमाल भारत के अग्रणी "एआई ढांचे" मंच को खड़ा करने के लिए किया जाएगा.

एआई कंपनी के बयान के अनुसार, ब्लैकस्टोन एवं सह-निवेशकों ने इक्विटी के रूप में 60 करोड़ डॉलर तक निवेश की प्रतिबद्धता जताई है. इसके आधार पर नेयसा दस्तावेजी औपचारिकताओं के अधीन अतिरिक्त 60 करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाने की योजना बना रही है.

इस वित्तपोषण से भारत में 20,000 से अधिक जीपीयू की तैनाती का रास्ता खुलेगा, जिससे देश की कृत्रिम मेधा अवसंरचना क्षमताओं को मजबूती मिलेगी.

वर्ष 2023 में स्थापित नेयसा एक तेजी से बढ़ता "एआई एक्सेलरेशन क्लाउड" मंच है, जो उद्यमों एवं सरकारी संस्थाओं को ‘मिशन-क्रिटिकल’ समाधान उपलब्ध कराता है. कंपनी भारत में ही एआई प्रणालियों का डिजाइन, विकास एवं संचालन करती है. साथ ही जीपीयू आधारित लागत-प्रभावी ढांचा मुहैया कराती है। इसके ग्राहक वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में फैले हैं.

बयान में कहा गया कि इस सौदे में अन्य इक्विटी निवेशकों में टीचर्स वेंचर ग्रोथ, टीवीएस कैपिटल, 360 वन एसेट्स और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स शामिल हैं. ब्लैकस्टोन में एशिया के निजी इक्विटी प्रमुख अमित दीक्षित ने कहा, "पिछले दो दशक में हम भारत को आगे बढ़ाने वाले व्यवसायों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और यह निवेश उसी का प्रतिबिंब है. यह वैश्विक स्तर पर, विशेषकर भारत जैसे प्रमुख बाजार में एआई के आवश्यक समर्थन देने पर ब्लैकस्टोन की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है."