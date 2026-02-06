ETV Bharat / business

टेक शेयरों की आंधी में उड़ा बिटकॉइन, एक दिन में 6% की भारी गिरावट

सांकेतिक फोटो ( GETTY IMAGE )

मुंबई: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार को यह 6 प्रतिशत से अधिक टूटकर करीब 66,198 डॉलर पर आ गया. वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, टेक शेयरों में कमजोरी, भारी लिक्विडेशन और अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ी है. एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट

गुरुवार को बिटकॉइन ने 12.6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की और यह करीब 63,300 डॉलर तक फिसल गया. यह अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है. इस गिरावट से अरबों डॉलर की संपत्ति मिट गई. जोखिम वाले निवेश से दूरी बना रहे निवेशक

विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बना रहे हैं. इसका असर क्रिप्टो बाजार पर भी पड़ा है. सोना और टेक शेयरों में उतार-चढ़ाव की वजह से क्रिप्टो बाजार में भी अस्थिरता बढ़ गई है. भारी लिक्विडेशन से बढ़ी गिरावट

क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, सिर्फ 24 घंटे में लगभग 1 अरब डॉलर के बिटकॉइन पोजीशन लिक्विड हो गए. ज्यादा लीवरेज वाले ट्रेडर्स के बाहर होने से बाजार में गिरावट और तेज हो गई. बिटकॉइन में एक हफ्ते में 20.22 प्रतिशत,

एक महीने में 28.86 प्रतिशत,

और एक साल में 32.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. ईथर और अन्य क्रिप्टो भी दबाव में

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर एक दिन में 13 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई. साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 38 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है.