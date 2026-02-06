टेक शेयरों की आंधी में उड़ा बिटकॉइन, एक दिन में 6% की भारी गिरावट

टेक शेयरों की आंधी में उड़ा बिटकॉइन, एक दिन में 6% की भारी गिरावट
टेक शेयरों में भारी बिकवाली और मैक्रो-इकोनॉमिक दबाव के कारण बिटकॉइन की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है.
Published : February 6, 2026 at 2:06 PM IST
मुंबई: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन में लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार को यह 6 प्रतिशत से अधिक टूटकर करीब 66,198 डॉलर पर आ गया. वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति, टेक शेयरों में कमजोरी, भारी लिक्विडेशन और अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ी है.
एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट
गुरुवार को बिटकॉइन ने 12.6 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की और यह करीब 63,300 डॉलर तक फिसल गया. यह अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है. इस गिरावट से अरबों डॉलर की संपत्ति मिट गई.
जोखिम वाले निवेश से दूरी बना रहे निवेशक
विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बना रहे हैं. इसका असर क्रिप्टो बाजार पर भी पड़ा है. सोना और टेक शेयरों में उतार-चढ़ाव की वजह से क्रिप्टो बाजार में भी अस्थिरता बढ़ गई है.
भारी लिक्विडेशन से बढ़ी गिरावट
क्रिप्टो डेटा प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक, सिर्फ 24 घंटे में लगभग 1 अरब डॉलर के बिटकॉइन पोजीशन लिक्विड हो गए. ज्यादा लीवरेज वाले ट्रेडर्स के बाहर होने से बाजार में गिरावट और तेज हो गई.
बिटकॉइन में
- एक हफ्ते में 20.22 प्रतिशत,
- एक महीने में 28.86 प्रतिशत,
- और एक साल में 32.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
ईथर और अन्य क्रिप्टो भी दबाव में
दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर एक दिन में 13 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई. साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें करीब 38 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है.
लंबा करेक्शन हो सकता है
मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि पिछली साइकल्स के आधार पर यह सिर्फ अल्पकालिक गिरावट नहीं, बल्कि लंबे समय का रीसेट फेज हो सकता है, जो कई महीनों तक चल सकता है.
फेड चेयर के नाम से बाजार में चिंता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को फेडरल रिजर्व चेयर के रूप में नामित किए जाने के बाद बाजार में चिंता बढ़ी है. निवेशकों को आशंका है कि ज्यादा सख्त फेड नीति से बाजार में लिक्विडिटी कम हो सकती है, जिसका सीधा असर जोखिम वाले निवेश पर पड़ेगा.
संस्थागत निवेशकों की निकासी
क्रिप्टो बाजार पर दबाव इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि संस्थागत निवेशक बाहर निकल रहे हैं. जनवरी में ही अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से 3 अरब डॉलर से अधिक की निकासी हुई.
टेक शेयरों से जुड़ा बिटकॉइन का प्रदर्शन
विश्लेषकों के मुताबिक, बिटकॉइन का प्रदर्शन टेक शेयरों के समान रहा है. सॉफ्टवेयर और एआई से जुड़े शेयरों में तेज बिकवाली ने क्रिप्टो बाजार की गिरावट को और बढ़ाया.
माइनर्स पर भी संकट के संकेत
बाजार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर बिटकॉइन की कीमत और गिरती है, तो कई क्रिप्टो माइनर्स को नकदी संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जबरन बिकवाली बढ़ सकती है.
रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व से मिली थी उम्मीद
वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा को डिजिटल एसेट्स की स्वीकार्यता की दिशा में बड़ा कदम माना गया था. हालांकि मौजूदा वैश्विक हालात में क्रिप्टो बाजार दबाव में बना हुआ है.
