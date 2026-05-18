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क्रिप्टो बाजार में हड़कंप, सिर्फ 15 मिनट में डूब गए ₹4,100 करोड़, बिटकॉइन औंधे मुंह गिरा

ईरान-अमेरिका तनाव के कारण बिटकॉइन दो हफ्ते के निचले स्तर $76,711 पर गिरा. भारी बिकवाली से क्रिप्टो बाजार में $657 मिलियन का नुकसान हुआ.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 5:17 PM IST

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नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और व्यापक समष्टि आर्थिक चिंताओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारी उथल-पुथल है. भू-राजनीतिक अनिश्चितता के चलते निवेशकों द्वारा जोखिम वाली संपत्तियों से दूरी बनाने के कारण सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन चालू महीने के अपने सबसे निचले स्तर 76,711 डॉलर पर आ गई. हालांकि, निचले स्तर पर आए आंशिक सुधार के बाद यह 76,985.11 डॉलर पर कारोबार कर रही थी.

इस बिकवाली के दबाव में एथेरियम और सोलाना जैसे अन्य प्रमुख एसेट्स भी लाल निशान में आ गए. शुरुआती एशियाई कारोबारी घंटों के दौरान बाजार में इस कदर घबराहट थी कि महज 15 मिनट के भीतर लगभग 500 मिलियन डॉलर के तेजी वाले सौदे लिक्विडेट हो गए. इसके अतिरिक्त, अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ (ETF) से पिछले सप्ताह 1 अरब डॉलर से अधिक की निकासी देखी गई, जो जनवरी के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो है.

क्रूड ऑयल में उछाल और ट्रम्प की चेतावनी
बाजार में आई इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बयान रहा, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के लिए समझौता करने का "समय निकला जा रहा है". इस बयान से होर्मुज जलडमरू मध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने की आशंका गहरा गई है. सऊदी अरब और यूएई पर हुए ड्रोन हमलों के बाद वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.37 प्रतिशत बढ़कर 111.86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बॉन्ड यील्ड में उछाल ने एशियाई शेयर बाजारों को भी प्रभावित किया, जहां जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग 1 प्रतिशत से अधिक टूट गए.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, बिटकॉइन के लिए 75,000 से 73,000 डॉलर के बीच एक मजबूत सपोर्ट जोन मौजूद है. रिकवरी के लिए इसे 77,000 डॉलर के तत्काल और 80,000 डॉलर के मुख्य रेजिस्टेंस स्तर को पार करना होगा. विशेषज्ञों ने वर्तमान अस्थिरता को देखते हुए निवेशकों को अचानक आने वाली तेजी के पीछे न भागने और मजबूत फंडामेंटल वाले एसेट्स में पोर्टफोलियो एलोकेशन व लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है.

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