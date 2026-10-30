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क्रिप्टो बाजार में अब तक की सबसे बड़ी महासेंध, Binance से ₹59,000 करोड़ साफ, बिटकॉइन भी औंधे मुंह गिरा

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है. क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने एक बहुत बड़े सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा चूक के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट और विड्रॉल को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस सुरक्षा चूक का कुल असर लगभग 6.3 बिलियन डॉलर (करीब ₹59,944 करोड़ रुपये) आंका जा रहा है. अगर इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह क्रिप्टो इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग या महासेंध साबित हो सकती है.

इंजीनियर के लैपटॉप से हैकर्स ने लगाई सेंध

बिनेंस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि कंपनी के एक डेवऑप्स इंजीनियर का लैपटॉप हैकर्स का शिकार बन गया था. इसी हैक किए गए लैपटॉप के जरिए हमलावर ने एक सर्विस कंटेनर तक पहुंच बना ली और अनधिकृत विड्रॉल ट्रांजैक्शन को अंजाम दे दिया. हालांकि, बिनेंस ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी वॉलेट की प्राइवेट की लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है. जांच पूरी होने और तथ्यों के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद कंपनी एक विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट जारी करेगी.