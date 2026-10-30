क्रिप्टो बाजार में अब तक की सबसे बड़ी महासेंध, Binance से ₹59,000 करोड़ साफ, बिटकॉइन भी औंधे मुंह गिरा
$6.3 बिलियन की सुरक्षा चूक के बाद बिनेंस ने जमा और निकासी रोकी; बिटकॉइन गिरकर $77,000 के नीचे पहुंचा, यूजर्स का फंड सुरक्षित.
Published : October 30, 2026 at 2:57 PM IST
नई दिल्ली: क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है. क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने एक बहुत बड़े सिक्योरिटी ब्रीच यानी सुरक्षा चूक के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट और विड्रॉल को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस सुरक्षा चूक का कुल असर लगभग 6.3 बिलियन डॉलर (करीब ₹59,944 करोड़ रुपये) आंका जा रहा है. अगर इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह क्रिप्टो इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हैकिंग या महासेंध साबित हो सकती है.
इंजीनियर के लैपटॉप से हैकर्स ने लगाई सेंध
बिनेंस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि कंपनी के एक डेवऑप्स इंजीनियर का लैपटॉप हैकर्स का शिकार बन गया था. इसी हैक किए गए लैपटॉप के जरिए हमलावर ने एक सर्विस कंटेनर तक पहुंच बना ली और अनधिकृत विड्रॉल ट्रांजैक्शन को अंजाम दे दिया. हालांकि, बिनेंस ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी वॉलेट की प्राइवेट की लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है. जांच पूरी होने और तथ्यों के पूरी तरह सत्यापित होने के बाद कंपनी एक विस्तृत टेक्निकल रिपोर्ट जारी करेगी.
यूजर का पैसा सुरक्षित, SAFU फंड से होगी भरपाई
क्रिप्टो निवेशकों को राहत देते हुए बिनेंस ने साफ किया है कि सभी यूजर्स के फंड पूरी तरह सुरक्षित हैं. कंपनी इस हैकिंग से होने वाले पूरे नुकसान की भरपाई अपने 'इमरजेंसी इंश्योरेंस फंड' यानी सेफू और कंपनी के अपने रिजर्व फंड से करेगी. इसके साथ ही, बिनेंस ने ब्लॉकचेन पार्टनर्स के साथ मिलकर ऑन-चेन कार्रवाई करते हुए करीब 3 बिलियन डॉलर की प्रभावित संपत्तियों को तुरंत फ्रीज करा दिया है. बाकी के फंड को ट्रेस करने और रिकवर करने के लिए कानूनी एजेंसियों और ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस पार्टनर्स की मदद ली जा रही है.
क्रिप्टो बाजार में हड़कंप, बिटकॉइन धड़ाम
इस खबर के बाहर आते ही पूरे क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हड़कंप मच गया और निवेशकों में भारी डर देखा गया. दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भारी बिकवाली के चलते 77,000 डॉलर के स्तर से नीचे फिसल गई, जो कि सितंबर के बाद इसका सबसे निचला स्तर है. इस महासेंध ने फरवरी 2025 में हुए बाइबिट के 1.5 बिलियन डॉलर के पिछले सबसे बड़े हैक रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है. बिनेंस ने कहा है कि उनकी टीमें सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं और सुधार पूरा होते ही नया 'प्रूफ ऑफ रिजर्व' पब्लिश किया जाएगा.
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