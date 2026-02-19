बिल गेट्स नहीं होंगे 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' का हिस्सा, गेट्स फाउंडेशन ने आखिरी वक्त पर लिया फैसला

ETV Bharat / business

एप्स्टीन फाइल्स विवाद के कारण बिल गेट्स इंडिया AI समिट में शामिल नहीं होंगे. अब उनकी जगह फाउंडेशन के अंकुर वोरा संबोधित करेंगे.

बिल गेट्स (FILE PHOTO)
February 19, 2026

नई दिल्ली: टेक जगत के दिग्गज और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में अपना मुख्य भाषण रद्द कर दिया है. समिट के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होने के बावजूद, आखिरी समय में लिए गए इस फैसले ने वैश्विक स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुबह 8:22 बजे आया गेट्स फाउंडेशन का बयान
गुरुवार सुबह ठीक 8:22 बजे, गेट्स फाउंडेशन ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट साझा कर इस खबर की पुष्टि की. फाउंडेशन ने कहा, "गहन विचार-विमर्श के बाद, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ध्यान समिट की मुख्य प्राथमिकताओं पर बना रहे, गेट्स अपना संबोधन नहीं देंगे." फाउंडेशन ने आगे स्पष्ट किया कि उनकी जगह अब अंकुर वोरा (अध्यक्ष, अफ्रीका और भारत कार्यालय) समिट में प्रतिनिधित्व करेंगे.

विवादों के घेरे में बिल गेट्स
हालांकि आधिकारिक बयान में 'समिट की प्राथमिकताओं' का हवाला दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके पीछे की असली वजह जेफरी एप्स्टीन विवाद का दोबारा गहराना है. हाल ही में सार्वजनिक हुई 'एप्स्टीन फाइल्स' (Epstein Files) और उनमें गेट्स के नाम के उल्लेख ने टेक टाइकून की मुश्किलों को बढ़ा दिया है.

जेफरी एप्स्टीन एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था, जिसके नेटवर्क में दुनिया के कई रसूखदार लोग शामिल थे. नए अदालती दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों के सामने आने के बाद गेट्स के पुराने संबंधों को लेकर फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि समिट में होने वाली किसी भी संभावित फजीहत या विरोध से बचने के लिए गेट्स ने इस हाई-प्रोफाइल इवेंट से दूरी बनाना ही बेहतर समझा.

भारत के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार
भले ही गेट्स व्यक्तिगत रूप से इस मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन गेट्स फाउंडेशन ने जोर देकर कहा है कि वे भारत में स्वास्थ्य और विकास के लक्ष्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. भारत मंडपम में चल रहे इस सम्मेलन में अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, OpenAI के सैम ऑल्टमैन और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गजों पर सबकी नजरें टिकी होंगी.

