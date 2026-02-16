ETV Bharat / business

विजयवाड़ा पहुंचे बिल गेट्स, आईटी हब से लेकर RTGS तक, सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ होगा बड़ा मंथन

विजयवाड़ा: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बिल गेट्स सोमवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर विजयवाड़ा पहुंचे. गन्नवरम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

कोहरे के कारण विमान की लैंडिंग में देरी

बिल गेट्स की यात्रा की शुरुआत में थोड़ी बाधा आई. भारी कोहरे और कम दृश्यता के कारण उनके विशेष विमान को लैंडिंग में कठिनाई हुई. सुरक्षा कारणों से विमान को कुछ समय तक हवा में ही चक्कर काटना पड़ा. मौसम साफ होने और एटीसी से अनुमति मिलने के बाद ही विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतर सका.

मंत्रियों ने किया स्वागत

हवाई अड्डे पर आईटी और संचार मंत्री नारा लोकेश, गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनिता, कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू और स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बिल गेट्स की अगवानी की. इस दौरान जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. हवाई अड्डे पर औपचारिक स्वागत के बाद, गेट्स का काफिला सीधे अमरावती स्थित राज्य सचिवालय के लिए रवाना हुआ.

सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठकें

बिल गेट्स के साथ उनके फाउंडेशन के छह प्रतिनिधियों का एक दल भी आया है. सचिवालय में वे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे.