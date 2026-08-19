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दो नए IPO की धमाकेदार लिस्टिंग: निवेशकों पर हुई पैसों की बारिश, पहले ही दिन मिला 81% तक का रिर्टन

बिहारी लाल इंजीनियरिंग और शिप्रॉकेट आईपीओ की आज शेयर बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई,जिससे निवेशकों को पहले ही दिन 81% तक का तगड़ा मुनाफा मिला.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय शेयर बाजार में आज यानी बुधवार, 19 अगस्त 2026 का दिन आईपीओ निवेशकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया. आज बाजार में दो बड़ी कंपनियों—'बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड' और ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी 'शिप्रॉकेट' के शेयरों की लिस्टिंग हुई. दोनों ही कंपनियों ने दलाल स्ट्रीट पर कदम रखते ही निवेशकों को मालामाल कर दिया.

बिहारी लाल इंजीनियरिंग: उम्मीद से दोगुना धमाकेदार प्रदर्शन
पंजाब की मशहूर लोहा और स्टील उत्पाद बनाने वाली कंपनी 'बिहारी लाल इंजीनियरिंग' के आईपीओ ने लिस्टिंग के मामले में बाजार के सभी विश्लेषकों के अनुमानों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया. लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार (ग्रे मार्केट) में इसके 45% प्रीमियम पर खुलने की उम्मीद थी, लेकिन जब शेयर बाजार खुला तो नजारा कुछ और ही था.

63% प्रीमियम के साथ शुरुआत: कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए ₹285 प्रति शेयर का ऊपरी दाम तय किया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह शेयर सीधे 63.16% की भारी बढ़त के साथ ₹465 पर लिस्ट हुआ.

लिस्टिंग के बाद भी लगा अपर सर्किट: शेयर बाजार में कदम रखने के बाद भी इस कंपनी के शेयरों की भूख निवेशकों में कम नहीं हुई. बंपर शुरुआत के बाद भी जमकर खरीदारी हुई और शेयर का भाव ₹517.80 के स्तर पर पहुंच गया. यह इसके मूल दाम (₹285) से करीब 81.68% की भारी बढ़त है.

कमाई का गणित: इस आईपीओ का एक लॉट 52 शेयरों का था, जिसके लिए निवेशकों को ₹14,820 लगाने पड़े थे. जिन छोटे या रिटेल निवेशकों को इसका 1 लॉट भी अलॉट हुआ, उनका पैसा सीधे ₹9,300 के शुद्ध मुनाफे में बदल गया. वहीं, बड़े निवेशकों (HNIs) को, जिन्होंने 14 लॉट हासिल किए थे, करीब ₹1.31 लाख का भारी-भरकम मुनाफा हुआ.

यह आईपीओ आम जनता के बीच इतना लोकप्रिय रहा कि बंद होने तक इसे तय कोटे से 108 गुना से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे.

शिप्रॉकेट (Shiprocket): अनुमान के मुताबिक शानदार शुरुआत
ई-कॉमर्स बिजनेस को कूरियर, डिलीवरी और तकनीकी सेवाएं देने वाली जानी-मानी कंपनी 'शिप्रॉकेट' का ₹1,617 करोड़ का बड़ा आईपीओ भी आज बाजार में लिस्ट हो गया. शिप्रॉकेट की लिस्टिंग बिल्कुल वैसी ही रही जैसा कि ग्रे मार्केट के संकेतों में देखा जा रहा था.

35% की मजबूत बढ़त: शिप्रॉकेट का शेयर ₹97 के इश्यू प्राइस के मुकाबले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ₹131 पर लिस्ट हुआ, जो कि 35.05% का शानदार प्रीमियम है. वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसकी शुरुआत ₹129 पर हुई.

एक लॉट पर ₹5,236 का लाभ: शिप्रॉकेट के आईपीओ में एक लॉट 154 शेयरों का था, जिसके लिए रिटेल निवेशकों को ₹14,938 का निवेश करना पड़ा था. NSE की लिस्टिंग के हिसाब से निवेशकों को प्रति लॉट सीधे ₹5,236 का शुद्ध लाभ मिला, जबकि BSE पर यह लाभ ₹4,928 प्रति लॉट रहा.

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