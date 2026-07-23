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केरलम-गुजरात से आगे निकला बिहार; 5 साल में ITR फाइलर्स 46.2% बढ़े

इनकम टैक्स देने में टॉप पर कौन सा राज्य: देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स देने में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है. इसके बाद कर्नाटक और दिल्ली का स्थान आता है. दरअसल, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. जहां बड़े कॉर्पोरेट मुख्यालय, शेयर बाजार और सबसे ज्यादा करोड़पति करदाता रहते हैं. इसलिए महाराष्ट्र इनकम टैक्स भरने के मामले में हमेशा नंबर रहता है.

बिहार में ITR फाइलर्स का ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह: बिहार में इस बढ़ोतरी की दो वजह मानी जा रही हैं. पहला- यहां के लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ी है. यानी लोगों में टैक्स नियमों और रिटर्न भरने को लेकर समझ बढ़ी है. दूसरी वजह औपचारिक अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है. यानी अधिक से अधिक लोग और छोटे व्यवसाय फॉर्मल बैंकिंग व टैक्स सिस्टम से जुड़ रहे हैं.

बिहार में कितने लोग देते हैं टैक्स: बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ है. लेकिन, इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या करीब 5.60 लाख ही है. जबकि आईटीआर दाखिल करने वाले करीब 22.36 लाख लोग हैं. यानी कि करीब 1.95% लोग ही आईटीआर फाइल करते हैं. इसमें भी 16.75 लाख शून्य कर (Zero Tax) वाले होते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार से कुल 8,000 करोड़ रुपए का आयकर संग्रह हुआ है. वहीं, बिहार और झारखंड क्षेत्र में संयुक्त रूप से आयकर संग्रह में सालाना लगभग 14.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे वार्षिक प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,445 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है.

देश में कितने टैक्सपेयर्स: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 8.79 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए, जिनमें से अधिकांश लोगों की शून्य कर देयता (Zero Tax Liability) थी. अनुमानित रूप से केवल 3.89 करोड़ लोगों ने ही वास्तव में आयकर का भुगतान किया. आईटीआर फाइलर्स की संख्या बढ़ने की मुख्य वजह डिजिटल पारदर्शिता, अर्थव्यवस्था का औपचारिक होना और सख्त कर प्रशासन है. बिजनेस और स्टार्टअप सेक्टर का तेजी से विस्तार, जिससे ज्यादा लोग औपचारिक बैंकिंग और टैक्स सिस्टम के दायरे में आए हैं.

देश में कितने ITR फाइलर्स: भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है. लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले सिर्फ 8.79 करोड़ (वित्त वर्ष 2025-26) है. यानी 6.27% लोग ही ITR फाइल कर रहे हैं. इसमें भी नई टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 87A में मिलने वाली छूट की वजह से सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग जीरो इनकम टैक्स देते हैं. इसलिए, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या रिटर्न फाइल करने वालों से भी कम है. दरअसल, कुल ITR फाइलिंग में से, 72% टैक्सपेयर्स (5.27 करोड़) ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना, जबकि 28% (2.01 करोड़) पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहे.

आयकर विभाग (CBDT) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में ITR फाइलर्स की वृद्धि दर (Growth Rate) सबसे ज्यादा 46.2% रही. बिहार के बाद दूसरे नंबर पर केरलम है, जिसका ग्रोथ रेट 42.2% रहा. इसके बाद 38.4% ग्रोथ रेट के साथ उत्तर प्रदेश का नंबर आता है. यानी, टैक्स रिटर्न फाइलिंग ग्रोथ के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर-1 स्थान पर है. आईए जानते हैं कि देश में इनकम टैक्स देने वाले कितने हैं?

ITR Filers in India: देश में साल दर साल टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ रही, जिसे विकास के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 में जहां 6.31 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते थे, वहीं, 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 8.79 करोड़ पहुंच गई है. सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बिहार राज्य से सामने आ रहा है. ऐतिहासिक विरासत, गौरवशाली प्राचीन विश्वविद्यालयों, स्वादिष्ट 'लिट्टी-चोखा' और अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रहने वाले बिहार में पिछले 5 साल में ITR फाइल करने वालों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली.

वहीं, बेंगलुरु आईटी हब (सिलिकॉन वैली) होने के कारण आयकर भुगतान में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहता है. इसी प्रकार दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है. यहां सरकारी कार्यालय, बड़ी कंपनियां और उच्च वेतन वाले कर्मचारी अधिक रहते हैं. जिसके चलते आयकर देने वाले राज्यों की लिस्ट में दिल्ली भी टॉप पर रहता है.

जनसंख्या के अनुपात में गुजरात में टैक्सपेयर्स ज्यादा: भले ही ITR फाइलर्स की वृद्धि दर बिहार में सबसे अधिक है, लेकिन जब कुल जनसंख्या के मुकाबले टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों का प्रतिशत देखा जाता है, तो बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रह जाता है. इस अनुपात में गुजरात 11.4% के साथ पहले नंबर पर रहता है. कर्नाटक और तेलंगाना 7.9% के साथ दूसरे और केरलम 6.5% के साथ तीसरे नंबर पर है. वहीं, बिहार का 1.95% अनुपात यह बताता है कि वहां अभी भी एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स नेटवर्क में लाना बाकी है.

ITR दाखिल करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी: महिलाओं की भागीदारी में बीते चार वर्षों में 25.3% की बढ़ोतरी हुई. असेसमेंट ईयर 2019-20 में 1.83 करोड़ महिलाओं ने रिटर्न दाखिल किया था. 2023-24 में यह आंकड़ा 2.29 करोड़ तक पहुंच गया. महाराष्ट्र में सबसे अधिक 36.83 लाख महिलाओं ने रिटर्न दाखिल किया. इसके बाद गुजरात में 22.50 लाख और उत्तर प्रदेश में 20.43 लाख महिलाओं ने आईटीआर भरा. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि वे आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय हो रही हैं.

किस राज्य में सबसे ज्यादा नए आईटीआर फाइलर्स: कुल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलर्स के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जबकि कुल फाइलिंग और नए करदाताओं के बड़े योग में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हैं. कुल रिटर्न का लगभग 15.2% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से आता है. तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य भी उच्च फाइलिंग और नए करदाताओं की संख्या में आगे हैं. माना जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के डिजिटल अनुपालन और टैक्स स्लैब में बदलाव के कारण नए फाइलर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

जानिए राज्यों में किस तेजी से बढ़ रहे ITR फाइलर्स. (Photo Credit; ETV Bharat)

आयकर रिटर्न भरने के मामले में कौन सा राज्य पहले नंबर पर: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) रिसर्च और आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान आता है. FY25-26 में महाराष्ट्र में जहां लगभग 1.40 करोड़ रिटर्न भरे गए वहीं, उत्तर प्रदेश करीब 91.7 लाख ITR दाखिल हुए. इसी प्रकार, गुजरात में 88.8 लाख, राजस्थान में 60.8 लाख, तमिलनाडु में 56.9 लाख, पश्चिम बंगाल मे 56.0 लाख, कर्नाटक में 53.7 लाख, पंजाब में 43.1 लाख, मध्य प्रदेश में 37.7 लाख, हरियाणा में 35.1 लाख आईटीआर भरे गए.

जीरो-टैक्स फाइलर्स किस राज्य में सबसे ज्यादा: नवीनतम सरकारी और वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना राज्य में जीरो-टैक्स फाइलर्स (शून्य कर देनदारी वाले रिटर्न) की संख्या में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद केरल और ओडिशा का स्थान आता है. पिछले चार वर्षों में जीरो टैक्स फाइलर्स की संख्या में 194% की सबसे तेज वृद्धि तेलंगाना में देखी गई.

केरलम इस सूची में 144% की बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं ओडिशा 124% की वृद्धि के साथ तीसरे नंबर पर है. इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में अधिक युवाओं का पहली बार आईटी और सेवा क्षेत्र की नौकरियों में आना है. साथ ही कम वेतन वाले कर्मचारी भी पैन कार्ड, बैंक खाते और पीएफ (PF) के जरिए अपनी आय की जानकारी दर्ज कर रहे हैं.

किस राज्य में ITR फाइल करने की दर सबसे ज्याद: देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की दर में काफी अंतर है. जो वहां की जनसंख्या पर आधारित होती है. वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की दर के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जहां की 24.14% आबादी ITR फाइल करती है. जबकि गुजरात में फाइलिंग की दर केरलम से ज्यादा है. गुजरात में यह 11.42% और केरल में 6.56% है. आंकड़े बताते हैं कि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ITR फाइल करने की दर में ये अंतर आबादी के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या में अंतर को दिखाता है.

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