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कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल, 2022 के बाद सबसे तेज भाव

नई दिल्ली : कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी है. 2022 में कच्चे तेल की कीमत में बड़ा उछाल आया था, उसके बाद से कभी भी तेल की कीमत इतनी अधिक नहीं हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान के बाद तेल की कीमतें ऊपर चली गईं. ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी बयान में ईरान को फिर से धमकी दी गई है. दोनों देशों के बीच बातचीत रुकने की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं.

जून डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 6.2 फीसदी बढ़कर 125.36 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जबकि जुलाई डिलीवरी वाला ब्रेंट 113.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी.

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध दो महीने से ऊपर हो गए हैं. युद्ध कब खत्म होगा, किसी को पता नहीं है. ट्रंप के बार-बार बदलते बयान और ईरान की प्रतिक्रिया की वजह से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

ईवाई इंडिया ने कहा कि यदि कच्चे तेल की कीमत औसतन 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहती है, तो चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत तक गिर सकती है और खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा तक बढ़ सकती है.

ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने पीटीआई को कहा कि यद्यपि नीतिगत हस्तक्षेपों की गुंजाइश सीमित है, फिर भी नीति निर्माताओं को रेपो दर में वृद्धि और कच्चे तेल की आपूर्ति के स्रोतों के विविधीकरण में तेजी लाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशियाई संकट जारी रहने पर भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (आईसीबी) की कीमत और बढ़ सकती है.