ETV Bharat / business

मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी को तगड़ा झटका, ₹1,885 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह से जुड़ी कंपनियों की करीब 1,885 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. यह कार्रवाई विभिन्न बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के तहत की गई है. ईडी के अनुसार, यह कुर्की रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), यस बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामलों और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के बैंक फ्रॉड मामलों से संबंधित है.

किन संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई

ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की प्रमुख कंपनियों में हिस्सेदारी शामिल है. इनमें बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड में शेयर शामिल हैं.

इसके अलावा, वैल्यू कॉर्प फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम पर मौजूद लगभग 148 करोड़ रुपये की बैंक राशि और 143 करोड़ रुपये की देनदारियां (रिसीवेबल्स) भी कुर्क की गई हैं.

समूह के अधिकारियों की संपत्तियां भी अटैच

ईडी ने जांच के दौरान रिलायंस समूह के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़ी संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से अटैच किया है. इनमें समूह के वरिष्ठ कर्मचारी अंगराई सेतुरामन के नाम पर एक आवासीय मकान और पुनीत गर्ग के नाम पर मौजूद शेयर व म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं. ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों का संबंध भी जांचाधीन वित्तीय लेनदेन से है.

अब तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुर्की

ईडी के अनुसार, इससे पहले भी आरसीओएम, आरसीएफएल और आरएचएफएल से जुड़े मामलों में 10,117 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं. मौजूदा कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी समूह से संबंधित कुल कुर्क की गई संपत्तियों का आंकड़ा करीब 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.