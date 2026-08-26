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देश का 12 हजार रु क्विंटल वाला अनोखा सोना मोती! पुरखों ने दो हजार साल सहेजा चमत्कारी गेहूं

युवा किसान का अनोखा स्टार्टअप, खेत में उगाया 2,000 साल पुराना देसी गेहूं, शुगर फ्री गेहूं के नाम से मशहूर. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

SONA MOTI WHEAT PRICE MADHYA PRADESH
सोना मोती गेहूं बना रहा अलग पहचान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:37 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 2:56 PM IST

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भोपाल : गेहूं की कीमत आमतौर पर मंडी के भाव से तय होती है, लेकिन एक देसी किस्म ऐसी है जिसकी कीमत सामान्य गेहूं से बहुत ज्यादा है. सोना मोती नाम की इस प्राचीन किस्म की गेहूं का दाना आकार में छोटा, गोल और सुनहरी रंगत वाला होता है. आज यही देसी गेहूं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों और पारंपरिक खेती से जुड़े बाजार में प्रीमियम उत्पाद के तौर पर जगह बना रहा है.

sona moti wheat price madhya pradesh
सोना मोती गेहूं खेत से आपके घर तक, दाम हो जाते है 1.6 गुना ज्यादा (Etv Bharat)

सोना मोती हेल्थ का वेल्थ और मार्केट का लीडर

बाजार में इसकी पैकेजिंग के साथ कीमत सामान्य गेहूं से कई गुना ज्यादा है. इस किस्म के गेहूं के लिए यह भी दावा किया जाता है कि ये डायबिटीज में फायदेमंद होता है. इस पर हाल ही में लीड्स यूनिवर्सिटी ने भी एक पत्र प्रस्तुत किया था. मध्य प्रदेश में गुना जिले के युवा किसान अर्जुन प्रधान ने इस देसी किस्म के गेंहू की खेती का स्टार्ट अप शुरू किया है. सोना मोती गेहूं की इस वेरायटी को 12 हजार रुपए क्विंटल तक का भाव मार्केट में मिल रहा है.

Sona Gehun Moti facts
सोना मोती गेहूं को लेकर ये हैं दावे (Etv Bharat)

एक बीघे से शुरू हुई खेती, अब 20 बीघे तक पहुंची

भोपाल में किसानों के सम्मेलन में पहुंचे अर्जुन प्रधान ने बताया कि वो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके साथ ही सोना मोती गेहूं की खेती का स्टार्टअप भी शुरू किया है. युवा किसान के अनुसार उन्होंने 2 साल पहले महज एक बीघे से सोना मोती के खेती की शुरुआत की थी. हालांकि, पारंपरिक किस्म होने के कारण इसे बचाए रखना और पर्याप्त मात्रा में बीज तैयार करना आसान नहीं था. लेकिन धीरे-धीरे इसकी मांग बढ़ी तो खेती का रकबा भी बढ़ता गया और अब करीब 20 बीघे में इसका उत्पादन किया जा रहा है.

युवा किसान उगा रहा शुगर फ्री गेहूं, जमकर बढ़ रही डिमांड (Etv Bharat)

सोना मोती गेहूं बना रहा अलग पहचान

अर्जुन के सहयोगी दूसरे किसान शंभू का कहना है कि तैयार बीज और अनाज देश के अलग-अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है. अर्जुन प्रधान के अनुसार, '' इस खेती की सबसे बड़ी खासियत उत्पादन से ज्यादा उसका बाजार मूल्य है. सामान्य गेहूं जहां बड़े पैमाने पर मंडी व्यवस्था के जरिए बिकता है, वहीं, सोना मोती का बाजार सीधे उपभोक्ता, प्राकृतिक खेती से जुड़े ग्राहकों और विशेष किस्म के अनाज की तलाश करने वाले खरीदारों तक है.''

sona wheat price madhya pradesh
तेजी से बढ़ रही इस शुगर फ्री गेहूं की खेती (Etv Bharat)

किसान को 12 हजार रु क्विंटल, पैक होकर कीमत कई गुना

किसान के अनुसार, '' सोना मोती किस्म के गेहूं का बीज और अनाज करीब 12 हजार रु क्विंटल के भाव पर उपलब्ध कराया जा रहा है. यानी करीब 120 रु किलो. इसके मुकाबले पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बाद इसी नाम से बिकने वाला उत्पाद बाजार में कई गुना महंगा है. एक आनलाइन विक्रेता फिलहाल सोना मोती गेहूं को दो किलो के पैक में 399 रु और 10 किलो के पैक में 1,949 रु में बेच रहा है, यानी करीब 195 से 200 रु किलो.''

SONA WHEAT PRICE FARMING DETAILS
प्रीमियम गेहूं के तौर पर जगह बना रहा सोना मोती (Etv Bharat)

शुगर फ्री गेंहू होने का दावा

सोना मोती को बाजार में शुगर फ्री गेहूं के नाम से प्रचारित किया जाता है. इसके पीछे दावा इसकी अपेक्षाकृत कम शर्करा और पोषण संरचना को लेकर है. 2026 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी सोना मोती में कम शर्करा होने का उल्लेख किया गया और इसे मधुमेह वाले लोगों के लिए संभावित बेहतर विकल्प बताया गया है. वहीं कुछ स्रोत इसे प्रोटीन, खनिज और फोलिक एसिड से भरपूर बताते हैं. वहीं, आर्ट ऑफ लिविंग की रिपोर्ट में सोना मोती की तुलना सामान्य गेहूं से करते हुए अधिक खनिज और प्रोटीन होने का दावा किया गया है. सोना मोती को पारंपरिक और करीब 2 हजार साल पुराने प्राचीन गेहूं की किस्म बताया जाता है.

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किसान को 12 हजार रु क्विंटल मिलते हैं दाम (Etv Bharat)

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असली कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं, बाजार की है

किराना व्यापारी विवेक अग्रवाल बताते हैं, '' सोना मोती इसलिए खास है क्योंकि यहां किसान केवल फसल नहीं बेच रहा, बल्कि एक अलग बाजार तैयार कर रहा है. सामान्य गेहूं में किसान को बड़े पैमाने पर उत्पादन और मंडी भाव पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि सोना मोती जैसे पारंपरिक अनाज में खरीदार की रुचि उसकी किस्म, खेती के तरीके, पोषण संबंधी दावों और दुर्लभता से जुड़ जाती है.''

Last Updated : August 26, 2026 at 2:56 PM IST

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