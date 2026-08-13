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भारत मंडपम में ‘भारतीय व्यापार महोत्सव’ का भव्य आगाज़, ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की धूम

भारत मंडपम में 'भारतीय व्यापार महोत्सव' शुरू; 'मेड इन इंडिया' थीम के तहत पारंपरिक हस्तशिल्प, आधुनिक एआई तकनीक और आत्मनिर्भरता का भव्य प्रदर्शन.

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हस्तशिल्प स्टॉल पर जूट और प्राकृतिक रेशों से बनी पारंपरिक महिला गुड़िया और टोकरियों का सुंदर प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 1:01 PM IST

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अंकिता कुमारी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के प्रतिष्ठित 'भारत मंडपम' में चार दिवसीय 'भारतीय व्यापार महोत्सव' का भव्य शुभारंभ हो चुका है. देश के स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय उल्लास के बीच आयोजित हो रहा यह मेगा ट्रेड शो आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक पटल पर स्थानीय व्यवसायों के उभार की एक जीवंत तस्वीर पेश कर रहा है.

इस विशाल प्रदर्शनी का संयुक्त आयोजन भारत सरकार के इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा किया जा रहा है. इस वर्ष महोत्सव की मुख्य थीम “मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड” रखी गई है. यह थीम न केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को रेखांकित करती है, बल्कि घरेलू व्यापार की वृद्धि और वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांड्स की असीम संभावनाओं को भी मजबूती से प्रदर्शित करती है.

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भारत मंडपम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम (Etv Bharat)

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति के रंग से शुरुआत
प्रदर्शनी के पहले ही दिन भारत मंडपम का माहौल उत्सव जैसा नजर आया. देश के विभिन्न हिस्सों से आए आगंतुकों और व्यापारिक प्रतिनिधियों की भारी भीड़ ने स्टॉलों का रुख किया. स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले आयोजित होने के कारण पूरे परिसर का माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर दिखा. भारत माता को समर्पित गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों में नया जोश भर दिया. इसी क्रम में, महिला कलाकारों के एक समूह ने नाटक और नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से ‘नारी शक्ति’ के सशक्त संदेश को मंच पर उतारा, जिसे दर्शकों की भारी सराहना मिली.

हर स्टॉल की अपनी कहानी: तिहाड़ जेल से 'चल चरखा' की अनूठी पहल
इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ केवल उत्पाद नहीं बिक रहे, बल्कि हर स्टॉल के पीछे एक मानवीय और सामाजिक बदलाव की प्रेरक कहानी है. 'चल चरखा' नामक संस्था का स्टॉल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. पारंपरिक शिल्प कौशल के जरिए महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने वाली इस संस्था के देश में 15 केंद्र हैं.

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भारत मंडपम के हस्तशिल्प प्रदर्शनी स्टॉल पर पारंपरिक भारतीय हथकरघा कलाकृतियों का एक सुंदर प्रदर्शन (Etv Bharat)

संस्था की एक प्रतिनिधि ने बताया कि उनका एक विशेष केंद्र दिल्ली की 'तिहाड़ जेल' में भी संचालित होता है. यहाँ महिला कैदियों को हैंडलूम और चरखा चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस पहल से न केवल महिला कैदियों को रचनात्मक कार्यों से जोड़कर उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद मिल रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. उनके द्वारा कमाए गए पैसे सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत की प्राचीन कलाकृतियों को आधुनिक जीवन में वापस लाना और "इंडिया को भारत बनाना" है.

एआई (AI) और आधुनिक तकनीक का जलवा
जहां एक तरफ पारंपरिक कलाएं केंद्र में हैं, वहीं भारतीय खुदरा बाजार में डिजिटल क्रांति का प्रभाव भी साफ देखा जा सकता है. मैजिक टच के संस्थापक आदित्य ने प्रदर्शनी में एक 'एआई-पावर्ड वर्चुअल ट्राई-ऑन मिरर' प्रदर्शित किया है. इस स्मार्ट मिरर के सामने खड़े होते ही यह ग्राहक के शरीर को स्कैन कर लेता है. इसके बाद ग्राहक बिना कपड़े बदले, केवल स्क्रीन पर क्लिक करके किसी भी पोशाक को खुद पर ट्राई करके देख सकते हैं. आदित्य का मानना है कि डिजिटल इकोनॉमी के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह तकनीक ग्राहकों के शॉपिंग अनुभव को पूरी तरह बदल रही है.

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प्रदर्शनी में लगी एआई-स्टाइलिंग स्क्रीन (Etv Bharat)

इसी तरह, समावेशी समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्पेस फेल्ट ऐप की डेवलपर ऐश्वर्या ने एक अनूठा डिजिटल टूल पेश किया है. यह ऐप क्यूआर (QR) कोड और सांकेतिक भाषा के माध्यम से मूक-बधिर और दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार की बाधाओं को दूर करता है. ऐश्वर्या ने बताया कि भारत मंडपम एक ऐसा मंच है जहाँ शारीरिक चुनौतियों के बावजूद हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा दिखा सकता है, और यह ऐप उसी समावेशन को बढ़ावा देता है.

पिछवाई कला और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा
प्रदर्शनी में राजस्थान के नाथद्वारा की कलाकार तनिष्का खंडेलवाल ने अपनी कलाकृति ब्रांड के जरिए सदियों पुरानी 'पिछवाई', 'तंजावुर', 'मिनिएचर' और 'यंत्र' कला को पेश किया है. भक्ति परंपरा से जुड़ी इन बारीक पेंटिंग्स को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए यह महोत्सव एक बेहतरीन सेतु का काम कर रहा है.

दूसरी ओर, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 'आई क्राफ्ट' (I Craft) की संस्थापक इंदू ने हस्तनिर्मित और रीयूजेबल (दोबारा इस्तेमाल योग्य) लाइफस्टाइल उत्पादों को बढ़ावा दिया. उन्होंने शादियों में इस्तेमाल होने वाले सिंगल-यूज लिफाफों की जगह पर्यावरण-अनुकूल कपड़ों के क्लच बैग का विकल्प पेश किया, जो टिकाऊ होने के साथ-साथ किफायती भी हैं.

यह चार दिवसीय व्यापार महोत्सव न केवल भारतीय व्यापारियों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ रहा है, बल्कि उन्हें एक-दूसरे से फीडबैक लेने और वैश्विक स्तर पर व्यापार विस्तार की रणनीतियां बनाने का भी बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है.

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