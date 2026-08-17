ETV Bharat / business

भारत टैक्सी की बड़ी उपलब्धि: 8 लाख ड्राइवर्स और 41 लाख ग्राहकों के साथ 2029 तक देशव्यापी विस्तार का लक्ष्य

नई दिल्ली: अगर आप भी ओला-उबर जैसी कैब कंपनियों के महंगे किराए और ड्राइवरों की हड़ताल से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. देश में 'भारत टैक्सी' कैब सेवा तेजी से आगे बढ़ रही है. इस सरकारी और सहकारी प्लेटफॉर्म से अब तक लगभग 8 लाख ड्राइवर और 41 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं. कंपनी का लक्ष्य है कि साल 2029 तक इसे देश के हर कोने में पहुंचा दिया जाए. आइए जानते हैं समझते हैं कि यह आम कैब कंपनियों से अलग क्यों है और इससे आपको क्या फायदे होंगे.

अमूल और नाबार्ड जैसी बड़ी संस्थाओं का भरोसा

इस सर्विस को किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं, बल्कि भारत सरकार के सहयोग से देश के 8 बड़े सरकारी और सहकारी संस्थानों ने मिलकर शुरू किया है. इसमें अमूल, नाबार्ड, इफको और नेफेड जैसे भरोसेमंद नाम शामिल हैं.

ड्राइवरों के लिए 'ज़ीरो कमीशन'

अभी तक प्राइवेट कंपनियां ड्राइवरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा (20% से 30%) कमीशन के रूप में काट लेती हैं. लेकिन भारत टैक्सी में ज़ीरो कमीशन मॉडल है. यानी ग्राहक जो भी पैसा देगा, वह पूरा का पूरा ड्राइवर (सारथी) की जेब में जाएगा. इसके अलावा ड्राइवर इस संस्था के शेयर खरीदकर इसके मालिक भी बन सकते हैं.

ग्राहकों के लिए कोई बढ़ा हुआ किराया नहीं

अक्सर बारिश के समय या ऑफिस के वक्त दूसरी कंपनियां किराया दोगुना कर देती हैं. भारत टैक्सी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. इसका किराया हमेशा साफ-सुथरा और तय रहेगा. इसमें कोई छुपा हुआ चार्ज या एक्स्ट्रा फीस नहीं जोड़ी जाएगी. यहाँ आपको बाइक, ऑटो, नॉर्मल कार, बड़ी गाड़ी (SUV) और बाहर जाने के लिए गाड़ियां आसानी से मिलेंगी.