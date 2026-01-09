ETV Bharat / business

भारत कोकिंग कोल का IPO हिट, लिस्टिंग से पहले ही ओवरसब्सक्राइब

हैदराबाद: भारत की कोकिंग कोल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने साल 2026 का पहला मेनबोर्ड IPO जारी किया. यह तीन दिन का पब्लिक इश्यू 9 जनवरी, शुक्रवार से खुला और पहले ही दिन शेयरधारकों के कोटे से 4.30 गुना, रिटेल निवेशकों से 4.46 गुना और एनआईआई निवेशकों से 5.28 गुना सब्सक्राइब हो गया. वहीं, कर्मचारी कोटा से 0.42 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) से 0.02 गुना ही सब्सक्रिप्शन मिला. यह इश्यू 13 जनवरी, मंगलवार को बंद होगा.

एंकर निवेशकों ने बढ़ाई भरोसा

IPO से पहले कंपनी ने 8 जनवरी को एंकर निवेशकों से 273.13 करोड़ रुपये जुटाए. इसमें LIC सबसे बड़ा निवेशक रही, जिसने 78 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड ने भी 75-75 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

IPO में निवेश करें या नहीं?

ब्रोकरेज हाउस SBI Securities ने निवेशकों को कट-ऑफ प्राइस पर इस इश्यू में आवेदन करने की सलाह दी है. 23 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर IPO 6.4x EV/EBITDA वैल्यूएशन पर है. ICICI Direct ने इसे ‘अनरेटेड’ रखा है. Anand Rathi ने लिस्टिंग गेन के लिहाज से सब्सक्रिप्शन की सलाह दी.

BCCL देश में कोकिंग कोल की सबसे बड़ी उत्पादक है और FY25 में घरेलू उत्पादन में 58.5% हिस्सेदारी रही. कंपनी के पास 7.91 अरब टन कोल रिजर्व और 34 ऑपरेशनल माइंस हैं . FY23–FY25 के दौरान बिक्री और मुनाफा क्रमशः 5% और 37% CAGR से बढ़ा.

IPO का स्ट्रक्चर और डिटेल्स

IPO ओफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें कोल इंडिया अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रही है. 21–23 रुपये के प्राइस बैंड में 46.57 करोड़ शेयर ऑफर किए गए हैं, जिससे 1,071 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम लॉट 600 शेयर रखा गया है.

इश्यू का अलॉटमेंट