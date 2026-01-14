ETV Bharat / business

BCCL IPO लिस्टिंग टली, अब 16 की जगह 19 जनवरी 2026 को होगी बाजार में एंट्री

हैदराबाद: सरकारी कोल कंपनी Coal India की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. (BCCL) की शेयर बाजार में लिस्टिंग को स्थगित कर दिया गया है. पहले यह लिस्टिंग 16 जनवरी 2026 को होने वाली थी, लेकिन अब लिस्टिंग 19 जनवरी 2026 को होगी. लिस्टिंग में बदलाव का कारण बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव बताया गया है, जिसके नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.

BCCL का IPO निवेशकों से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया पाने में सफल रहा है. 13 जनवरी को बोली बंद होने तक IPO को कुल 146.8 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. इसके तहत 1,071 करोड़ रुपये के इश्यू के लिए निवेशकों ने 5,093 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन किया. यह किसी सरकारी कंपनी के IPO में अब तक का सबसे अधिक सब्सक्राइब किया गया इश्यू बनने से केवल थोड़े से पीछे रह गया. इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन ने इसे सरकारी डिफेंस कंपनी मझगांव डॉक के IPO के बाद सबसे सफल PSU इश्यू में शामिल कर दिया है.

सबसे ज्यादा भरोसा संस्थागत निवेशकों ने दिखाया. उनके लिए 7.91 करोड़ शेयर रिजर्व किए गए थे, लेकिन उन्होंने लगभग 2,460 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, यानी 310.8 गुना सब्सक्रिप्शन. रिटेल निवेशकों ने अपने कोटे को लगभग 49 गुना सब्सक्राइब किया. कर्मचारियों की कैटेगरी में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो 5 गुना सब्सक्राइब हुआ. इसके अलावा, शेयरहोल्डर कैटेगरी ने भी मजबूत भागीदारी दिखाई, जो 87 गुना सब्सक्राइब हुई.

BCCL IPO की सफलता का अंदाजा ग्रे मार्केट प्रीमियम से भी लगाया जा सकता है. ग्रे मार्केट में शेयर ₹23 के इश्यू प्राइस के मुकाबले ₹14 का प्रीमियम दिखा, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत देता है. इससे लिस्टिंग के दिन शेयर की मजबूत शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है.