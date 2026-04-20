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घर में है शादी या फंक्शन? गैस सिलेंडर की मारामारी से न हों परेशान, इस आसान तरीके से मिलेगा LPG

शादी के सीजन में कार्ड और आधार दिखाकर आप आसानी से कमर्शियल गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. इसके लिए बस सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 3:37 PM IST

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हैदराबाद: 14 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के साथ ही देश भर में मांगलिक कार्यों और शादियों के सीजन का आगाज हो गया है. हालांकि, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक तनाव (विशेषकर पश्चिम एशिया में तनाव) के चलते ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है, जिससे एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. लेकिन शादी वाले परिवारों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है.

गैस एजेंसियों ने शादियों के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि उत्सव के माहौल में ईंधन की कमी बाधा न बने. यदि आपके घर में भी शादी है, तो आपको सिलेंडर के लिए लंबी कतारों या ब्लैक मार्केटिंग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

शादी का कार्ड लाएं, सिलेंडर ले जाएं
गैस वितरण कंपनियों (HP, भारत और इंडेन) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, शादी वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर 'कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर' उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके लिए उपभोक्ताओं को बस अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर कुछ सरल औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. नियम के मुताबिक, आवेदक को शादी का मूल निमंत्रण कार्ड, अपना आधार कार्ड और एक लिखित आवेदन पत्र जमा करना होगा.

विशेष प्रबंधों के तहत, एक परिवार अपनी आवश्यकतानुसार 2 से लेकर 5-7 सिलेंडर तक प्राप्त कर सकता है. इसके लिए उपभोक्ता को प्रति सिलेंडर लगभग 2,200 से 2,500 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी. यह राशि पूरी तरह रिफंडेबल होती है, जो समारोह के बाद सिलेंडर वापस करने पर कुछ मामूली प्रशासनिक शुल्क काटकर लौटा दी जाती है. हालांकि, सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए उपभोक्ता को तत्कालीन बाजार दरों के अनुसार अलग से भुगतान करना होगा.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन घरेलू स्तर पर आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार और कंपनियां पूरी कोशिश कर रही हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए कम से कम एक सप्ताह पहले अपनी एजेंसी को सूचित कर दें.

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Last Updated : April 20, 2026 at 3:37 PM IST

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