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घर में है शादी या फंक्शन? गैस सिलेंडर की मारामारी से न हों परेशान, इस आसान तरीके से मिलेगा LPG

हैदराबाद: 14 अप्रैल को खरमास की समाप्ति के साथ ही देश भर में मांगलिक कार्यों और शादियों के सीजन का आगाज हो गया है. हालांकि, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक तनाव (विशेषकर पश्चिम एशिया में तनाव) के चलते ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है, जिससे एलपीजी गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं. लेकिन शादी वाले परिवारों के लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है.

गैस एजेंसियों ने शादियों के मद्देनजर विशेष प्रबंध किए हैं, ताकि उत्सव के माहौल में ईंधन की कमी बाधा न बने. यदि आपके घर में भी शादी है, तो आपको सिलेंडर के लिए लंबी कतारों या ब्लैक मार्केटिंग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.

शादी का कार्ड लाएं, सिलेंडर ले जाएं

गैस वितरण कंपनियों (HP, भारत और इंडेन) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, शादी वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर 'कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर' उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके लिए उपभोक्ताओं को बस अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर कुछ सरल औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. नियम के मुताबिक, आवेदक को शादी का मूल निमंत्रण कार्ड, अपना आधार कार्ड और एक लिखित आवेदन पत्र जमा करना होगा.