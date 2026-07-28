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स्मार्ट शहरों की नई वैश्विक रैंकिंग में भारत का डंका, टॉप लिस्ट में शामिल हुए ये 3 भारतीय महानगर

बीसीजी इंटेलिजेंट सिटीज इंडेक्स 2026: दुनिया के सबसे समझदार शहरों में लंदन टॉप पर, भारत के दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई भी शामिल.

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नई दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किला (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: आज के समय में कोई भी शहर सिर्फ अपनी बड़ी इमारतों या सड़कों से स्मार्ट नहीं बनता. असली स्मार्ट शहर वह है जो अपने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सही इस्तेमाल करता है. मशहूर संस्था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) ने इसी विषय पर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है "इंटेलिजेंट सिटीज इंडेक्स 2026". इस रिपोर्ट में दुनिया के 39 देशों के 61 बड़े शहरों का अध्ययन किया गया है.

इस नई वैश्विक लिस्ट में ब्रिटेन की राजधानी लंदन को दुनिया का सबसे 'इंटेलिजेंट' यानी समझदार शहर चुना गया है. लंदन के बाद दुनिया के शीर्ष पांच शहरों में दुबई, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और एम्स्टर्डम का नाम आता है. इन सभी शहरों ने अपने नागरिकों की सहूलियत के लिए डिजिटल तकनीक को बहुत गहराई से अपनाया है.

भारतीय शहरों का प्रदर्शन: दिल्ली सबसे आगे
इस वैश्विक सूची में भारत के तीन सबसे प्रमुख शहरों को जगह मिली है, जो देश के लिए एक बेहद सकारात्मक संकेत है

दिल्ली (43वां स्थान): भारत के शहरों में देश की राजधानी दिल्ली सबसे आगे रही. दिल्ली को 100 में से 59 अंक मिले हैं. दिल्ली ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में नई तकनीक जोड़ने में अच्छा सुधार किया है.

बेंगलुरु (46वां स्थान): भारत की 'आईटी राजधानी' कहे जाने वाले बेंगलुरु को भी 59 अंक ही मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बारीकियो के कारण यह दिल्ली से तीन पायदान पीछे 46वें स्थान पर रहा. बेंगलुरु अपने मजबूत स्टार्टअप माहौल और तकनीकी युवाओं की वजह से इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा.

मुंबई (51वां स्थान): भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई 57 अंकों के साथ 51वें नंबर पर रही. हालांकि मुंबई की कुल रैंकिंग बाकी दोनों भारतीय शहरों से थोड़ी पीछे है, लेकिन एक खास मामले में मुंबई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है.

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तकनीक और एआई (AI) क्षमता के आधार पर दुनिया के 61 प्रमुख शहरों की रैंकिंग और उनका प्रदर्शन (bcg)

मुंबई की बड़ी कामयाबी: तकनीक अपनाने में दुनिया में आगे
इस रिपोर्ट में मुंबई शहर की तारीफ एक खास वजह से की गई है. तकनीक को असल जिंदगी में लागू करने के मामले में मुंबई को दुनिया के सबसे सक्रिय शहरों की लिस्ट में रखा गया है. रिपोर्ट कहती है कि मुंबई ने मैनचेस्टर और बोस्टन जैसे दुनिया के बेहद विकसित शहरों के साथ कदम मिलाकर नई तकनीकों को अपने नागरिकों तक पहुंचाया है. मुंबई ने अपनी भारी आबादी के बावजूद बस, लोकल ट्रेन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आपातकालीन सेवाओं में एआई और स्मार्ट ऐप्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है.

दुनिया के टॉप 5 शहरों का स्कोर
इस इंडेक्स में टॉप पर रहने वाले शहरों को 100 में से यह अंक मिले हैं:

  • लंदन – स्कोर: 85
  • दुबई – स्कोर: 80
  • न्यूयॉर्क – स्कोर: 80
  • वाशिंगटन डीसी – स्कोर: 80
  • एम्स्टर्डम – स्कोर: 80

किन पांच बातों पर मापे गए शहर?
बीसीजी ने शहरों को परखने के लिए पांच मुख्य आधार बनाए थे, और हर क्षेत्र में एक अलग शहर चैंपियन बनकर उभरा:

  • नतीजे: इस मामले में लंदन सबसे आगे रहा, क्योंकि वहाँ की तकनीक सीधे लोगों की कमाई और अच्छे जीवन स्तर में मदद कर रही है.
  • रणनीति: स्पेन का मैड्रिड शहर इस मामले में नंबर वन रहा. उसकी भविष्य की योजनाएं बहुत साफ़ और सटीक हैं.
  • तकनीक अपनाना: इस मामले में दुबई दुनिया में सबसे आगे रहा, और भारत के मुंबई शहर ने भी इसी क्षेत्र में बाजी मारी है.
  • काम करने का तरीका: सरकारी विभागों में एआई का उपयोग करने और फुर्ती से काम करने में न्यूयॉर्क सबसे आगे रहा.
  • मददगार माहौल: इसमें एम्स्टर्डम सबसे आगे रहा. छोटी आबादी होने के बाद भी वहाँ नए बिजनेस (स्टार्टअप्स) को बहुत बढ़ावा मिलता है.

रिपोर्ट की तीन सबसे जरूरी बातें

पैसा ही सब कुछ नहीं: रिपोर्ट कहती है कि एक अच्छा स्मार्ट शहर बनने के लिए शुरुआत में ही बहुत ज्यादा बजट या अरबों रुपयों की जरूरत नहीं होती. कोई भी शहर जहाँ खड़ा है, वहीं से छोटी शुरुआत करके अपने लोगों की जिंदगी बदल सकता है.

एशिया और अफ्रीका में एआई का क्रेज: विकसित देशों के मुकाबले एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) के लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा आगे और उत्साहित हैं.

सिर्फ मशीनें काफी नहीं: कोई भी शहर सिर्फ महंगे गैजेट्स या कंप्यूटर लगाने से स्मार्ट नहीं बनता. तकनीक के साथ-साथ अच्छे टैलेंट, सही ट्रेनिंग और नए विचारों को बढ़ावा देना भी जरूरी है.

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