BCCL की बाजार में तूफानी एंट्री, निवेशकों के पैसे हुए डबल, लिस्टिंग पर 96% का छप्परफाड़ मुनाफा

भारत कोकिंग कोल की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई, जिससे निवेशकों को लिस्टिंग पर ही करीब 96% का जबरदस्त मुनाफा मिला. ₹13,200 लिस्टिंग गेन

सांकेतिक फोटो (IANS)
Published : January 19, 2026 at 2:00 PM IST

मुंबई: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने शेयर बाजार में जोरदार एंट्री की है. कंपनी का शेयर सोमवार, 19 जनवरी को लगभग 96 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर ₹45 पर लिस्ट हुआ, जो इसके ₹23 के इश्यू प्राइस से 95.65% ज्यादा है. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह शेयर ₹45.21 पर सूचीबद्ध हुआ.

इस मजबूत लिस्टिंग के साथ ही जिन निवेशकों को IPO में शेयर अलॉट हुए थे, उनका निवेश पहले ही दिन लगभग दोगुना हो गया. कंपनी ने इस पब्लिक इश्यू के जरिए कुल ₹1,071.11 करोड़ जुटाए हैं. यह साल 2026 की पहली बड़ी मेन-बोर्ड लिस्टिंग मानी जा रही है.

निवेशकों को एक लॉट पर ₹13,200 का फायदा
BCCL के IPO का प्राइस बैंड ₹21 से ₹23 तय किया गया था. एक लॉट में 600 शेयर शामिल थे, जिसके लिए रिटेल निवेशकों को ₹13,800 का निवेश करना पड़ा था. लिस्टिंग प्राइस ₹45 के हिसाब से अब एक लॉट की वैल्यू बढ़कर ₹27,000 हो गई है. इस तरह निवेशकों को एक लॉट पर करीब ₹13,200 का सीधा लिस्टिंग गेन मिला है.

IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स
BCCL के IPO को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. यह इश्यू कुल 143.85 गुना सब्सक्राइब हुआ. रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में 49.37 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, यह IPO 9 जनवरी को खुला था और 13 जनवरी को बंद हुआ. पहले इसकी लिस्टिंग 16 जनवरी को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया.

मार्केट एक्सपर्ट्स की राय
मार्केट जानकारों के अनुसार, 96% का प्रीमियम उम्मीद से कहीं ज्यादा है. जो निवेशक केवल लिस्टिंग गेन के लिए IPO में आए थे, वे मुनाफा वसूल कर सकते हैं. हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि स्टील सेक्टर में कोकिंग कोल की मांग लगातार बढ़ रही है. लिस्टिंग के समय कोल इंडिया के शेयरों में हल्की गिरावट भी देखी गई.

सरकारी कंपनी होने के बावजूद कुछ जोखिम
यह पूरा IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) था, यानी इससे मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं बल्कि प्रमोटर कोल इंडिया को गया है. ऐसे में इस फंड का इस्तेमाल बिजनेस विस्तार के लिए नहीं होगा.

इसके अलावा, सरकारी कंपनी होने के कारण BCCL का प्रदर्शन सरकारी नीतियों और वैश्विक कोयला कीमतों पर निर्भर करता है. कंपनी का संचालन मुख्य रूप से झरिया और रानीगंज जैसे सीमित क्षेत्रों तक है, जहां किसी भी पर्यावरणीय या नियामकीय बाधा का असर उत्पादन पर पड़ सकता है.

कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है.

  • वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू: ₹13,803 करोड़
  • शुद्ध मुनाफा: ₹1,564 करोड़

सबसे बड़ी खासियत यह है कि BCCL पूरी तरह कर्ज मुक्त (Debt-Free) है और इसके पास मजबूत कैश फ्लो है.

देश की 58% कोकिंग कोल सप्लाई अकेले करती है BCCL
वित्त वर्ष 2025 के अनुसार, देश के कुल घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन में BCCL की हिस्सेदारी 58.50% है. 1 अप्रैल 2024 तक कंपनी के पास करीब 7,910 मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद था. कंपनी वर्तमान में 34 खदानों का संचालन कर रही है और आधुनिक हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है.

क्यों खास है कोकिंग कोल
सामान्य कोयले का उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, जबकि कोकिंग कोल स्टील उद्योग के लिए बेहद जरूरी है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में BCCL जैसी घरेलू कंपनी की भूमिका रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है.

नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें
