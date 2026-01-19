ETV Bharat / business

BCCL की बाजार में तूफानी एंट्री, निवेशकों के पैसे हुए डबल, लिस्टिंग पर 96% का छप्परफाड़ मुनाफा

मुंबई: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) ने शेयर बाजार में जोरदार एंट्री की है. कंपनी का शेयर सोमवार, 19 जनवरी को लगभग 96 फीसदी प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर ₹45 पर लिस्ट हुआ, जो इसके ₹23 के इश्यू प्राइस से 95.65% ज्यादा है. वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर यह शेयर ₹45.21 पर सूचीबद्ध हुआ.

इस मजबूत लिस्टिंग के साथ ही जिन निवेशकों को IPO में शेयर अलॉट हुए थे, उनका निवेश पहले ही दिन लगभग दोगुना हो गया. कंपनी ने इस पब्लिक इश्यू के जरिए कुल ₹1,071.11 करोड़ जुटाए हैं. यह साल 2026 की पहली बड़ी मेन-बोर्ड लिस्टिंग मानी जा रही है.

निवेशकों को एक लॉट पर ₹13,200 का फायदा

BCCL के IPO का प्राइस बैंड ₹21 से ₹23 तय किया गया था. एक लॉट में 600 शेयर शामिल थे, जिसके लिए रिटेल निवेशकों को ₹13,800 का निवेश करना पड़ा था. लिस्टिंग प्राइस ₹45 के हिसाब से अब एक लॉट की वैल्यू बढ़कर ₹27,000 हो गई है. इस तरह निवेशकों को एक लॉट पर करीब ₹13,200 का सीधा लिस्टिंग गेन मिला है.

IPO को जबरदस्त रिस्पॉन्स

BCCL के IPO को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी. यह इश्यू कुल 143.85 गुना सब्सक्राइब हुआ. रिटेल निवेशकों की कैटेगरी में 49.37 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, यह IPO 9 जनवरी को खुला था और 13 जनवरी को बंद हुआ. पहले इसकी लिस्टिंग 16 जनवरी को होनी थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया.

मार्केट एक्सपर्ट्स की राय

मार्केट जानकारों के अनुसार, 96% का प्रीमियम उम्मीद से कहीं ज्यादा है. जो निवेशक केवल लिस्टिंग गेन के लिए IPO में आए थे, वे मुनाफा वसूल कर सकते हैं. हालांकि, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि स्टील सेक्टर में कोकिंग कोल की मांग लगातार बढ़ रही है. लिस्टिंग के समय कोल इंडिया के शेयरों में हल्की गिरावट भी देखी गई.

सरकारी कंपनी होने के बावजूद कुछ जोखिम

यह पूरा IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) था, यानी इससे मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं बल्कि प्रमोटर कोल इंडिया को गया है. ऐसे में इस फंड का इस्तेमाल बिजनेस विस्तार के लिए नहीं होगा.