ETV Bharat / business

निवेश का बड़ा मौका! 9 जनवरी को खुलेगा भारत कोकिंग कोल का IPO

भारत कोकिंग कोल का आईपीओ 9 जनवरी से, OFS के तहत, 46.57 करोड़ शेयर बिकेंगे, लिस्टिंग 16 जनवरी को बीएसई-एनएसई पर होगी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Photo- कोल इंडिया लिमिटेड)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) 9 जनवरी से अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कर दिया है. BCCL के आईपीओ में नए शेयर इश्यू नहीं होंगे. यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगा, जिसमें कोल इंडिया अपने 46.57 करोड़ शेयर बेचगी.

इस वजह से आईपीओ से मिलने वाली राशि सीधे CIL के पास जाएगी और BCCL को कोई धन नहीं मिलेगा. कंपनी के अनुसार, इसका उद्देश्य केवल शेयर लिस्टिंग और बाजार में हिस्सेदारी का लाभ उठाना है. इस ऑफर में कंपनी के कुल पेड-अप कैपिटल का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है. कर्मचारियों के लिए 2.32 करोड़ शेयर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 4.65 प्रतिशत शेयर मौजूदा शेयरहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं. एंकर निवेशकों के लिए बुक एक दिन पहले, यानी 8 जनवरी को खुलेगी, जबकि रिटेल निवेशक 13 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे. शेयर एलॉटमेंट की संभावना 14 जनवरी तक रहेगी.

BCCL के शेयर 16 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होंगे, जिसके बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकेगा. कंपनी में कोल इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है. FY25 में देश में उत्पादित कुल कोयले में BCCL की हिस्सेदारी 58.50 प्रतिशत रही.

भारत कोकिंग कोल की स्थापना 1972 में हुई थी और इसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है. कंपनी के पास देशभर में कोई प्रमुख प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Alpha Metallurgical Resources और Warrior Met Coal जैसी कंपनियों से तुलना की जाती है. FY22 में कंपनी का उत्पादन 3.05 करोड़ टन था, जो FY25 में बढ़कर 4.05 करोड़ टन हो गया. वर्तमान में कंपनी के पास 34 ऑपरेशनल माइंस का नेटवर्क है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि BCCL का आईपीओ निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करता है और यह सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में निवेश प्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में काम करेगा .

यह भी पढ़ें- बंद होने वाला है 500 का नोट? PIB और वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

TAGGED:

BCCL TO LAUNCH IPO
COAL INDIA IPO
BCCL का आईपीओ
BHARAT COKING COAL IPO
COAL INDIA SUBSIDIARY TO LAUNCH IPO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.