निवेश का बड़ा मौका! 9 जनवरी को खुलेगा भारत कोकिंग कोल का IPO

नई दिल्ली: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) 9 जनवरी से अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कर दिया है. BCCL के आईपीओ में नए शेयर इश्यू नहीं होंगे. यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत होगा, जिसमें कोल इंडिया अपने 46.57 करोड़ शेयर बेचगी.

इस वजह से आईपीओ से मिलने वाली राशि सीधे CIL के पास जाएगी और BCCL को कोई धन नहीं मिलेगा. कंपनी के अनुसार, इसका उद्देश्य केवल शेयर लिस्टिंग और बाजार में हिस्सेदारी का लाभ उठाना है. इस ऑफर में कंपनी के कुल पेड-अप कैपिटल का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है. कर्मचारियों के लिए 2.32 करोड़ शेयर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 4.65 प्रतिशत शेयर मौजूदा शेयरहोल्डर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं. एंकर निवेशकों के लिए बुक एक दिन पहले, यानी 8 जनवरी को खुलेगी, जबकि रिटेल निवेशक 13 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे. शेयर एलॉटमेंट की संभावना 14 जनवरी तक रहेगी.

BCCL के शेयर 16 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होंगे, जिसके बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकेगा. कंपनी में कोल इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है. FY25 में देश में उत्पादित कुल कोयले में BCCL की हिस्सेदारी 58.50 प्रतिशत रही.