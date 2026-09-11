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टोल प्लाजा के बैरियर से मिलेगा छुटकारा, फरवरी 2027 से हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, गडकरी का बड़ा ऐलान

मुंबई: देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि फरवरी 2027 तक भारत पूरी तरह से डिजिटल और बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था की ओर बढ़ जाएगा. इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी.

मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार अब एक अत्याधुनिक और तकनीक-आधारित टोलिंग सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसके तहत मौजूदा FASTag तकनीक को व्हीकल नंबर-प्लेट रिकग्निशन (ANPR) यानी वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाली तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा. गडकरी ने भरोसा जताया कि नंबर प्लेट और FASTag के इस संयुक्त उपयोग से देश के टोल राजस्व में सालाना ₹10,000 करोड़ की भारी बढ़ोतरी होगी.

FASTag से पारदर्शिता बढ़ी

केंद्रीय मंत्री ने टोल संग्रह के आधुनिकीकरण में अब तक मिली सफलताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि साल 2016 में जब FASTag को लॉन्च किया गया था, तब इसका उद्देश्य टोल भुगतानों को आधुनिक बनाना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर करना था. साल 2021 में FASTag को अनिवार्य किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन लगभग खत्म हो गया है और पारदर्शिता बढ़ी है.