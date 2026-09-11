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टोल प्लाजा के बैरियर से मिलेगा छुटकारा, फरवरी 2027 से हाईवे पर सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां, गडकरी का बड़ा ऐलान

मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यह जानकारी दी.

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 4:33 PM IST

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मुंबई: देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि फरवरी 2027 तक भारत पूरी तरह से डिजिटल और बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था की ओर बढ़ जाएगा. इस नई तकनीक के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी.

मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार अब एक अत्याधुनिक और तकनीक-आधारित टोलिंग सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसके तहत मौजूदा FASTag तकनीक को व्हीकल नंबर-प्लेट रिकग्निशन (ANPR) यानी वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाली तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा. गडकरी ने भरोसा जताया कि नंबर प्लेट और FASTag के इस संयुक्त उपयोग से देश के टोल राजस्व में सालाना ₹10,000 करोड़ की भारी बढ़ोतरी होगी.

FASTag से पारदर्शिता बढ़ी
केंद्रीय मंत्री ने टोल संग्रह के आधुनिकीकरण में अब तक मिली सफलताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि साल 2016 में जब FASTag को लॉन्च किया गया था, तब इसका उद्देश्य टोल भुगतानों को आधुनिक बनाना और यात्रियों के अनुभव को बेहतर करना था. साल 2021 में FASTag को अनिवार्य किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन लगभग खत्म हो गया है और पारदर्शिता बढ़ी है.

फास्टैग का फायदा
गडकरी ने कहा, "पहले टोल प्लाजा पर वाहनों को 12 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था. लेकिन FASTag के आने के बाद से इस वेटिंग टाइम में 80 से 90 प्रतिशत तक की कमी आई है." उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार इस बचे हुए इंतजार के समय को भी पूरी तरह खत्म करने जा रही है, ताकि गाड़ियां बिना रुके अपनी सामान्य गति से हाईवे पर आगे बढ़ सकें.

वाहनों की पहचान करने में होगी आसानी
यह प्रस्तावित प्रणाली FASTag डेटा और वाहनों की नंबर प्लेट दोनों का उपयोग करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की पहचान और उनकी निगरानी करना बेहद सटीक और आसान हो जाएगा. वर्तमान में FASTag रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर काम करता है, जो लिंक किए गए बैंक खाते से ऑटोमैटिक टोल काट लेता है. गडकरी के इस बयान से साफ है कि डिजिटल तकनीक आने वाले समय में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है.

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बैरियर फ्री टोलिंग व्यवस्था
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बैरियर फ्री टोल सिस्टम की घोषणा
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