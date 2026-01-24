ETV Bharat / business

बड़ी खबर: अगले 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम, वरना होगी परेशानी

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक बैंक से जुड़े जरूरी काम नहीं निपटाए हैं, तो अब आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है. देशभर के बैंक लगातार चार दिन तक बंद रहने वाले हैं. बैंक यूनियनों ने 27 जनवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है.

बैंक यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने संयुक्त रूप से 27 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की है. यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन कामकाज की व्यवस्था लागू करना, वेतन संशोधन और कर्मचारियों से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों का समाधान शामिल है.

पीएनबी ने किया यूनियनों की मांगों का समर्थन

सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक यूनियनों की मांगों का समर्थन किया है. हालांकि, बैंक ने यह भी कहा है कि ग्राहकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसके बावजूद शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है.

कौन-कौन सी सेवाएं होंगी प्रभावित

पीएनबी के अनुसार, हड़ताल और लगातार छुट्टियों के कारण ब्रांच से जुड़े कई कामों में देरी हो सकती है.