ETV Bharat / business

सरकारी बैंकों का बड़ा फैसला: देश भर से हटेंगे 15,000 पुराने ATM, जानिए क्या है नया प्लान

हैदराबाद: देश के बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे आम जनता के कैश निकालने और जमा करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा. देश के सरकारी बैंक (PSU Banks) अपने नेटवर्क से करीब 15,000 पुराने और धीमे हो चुके एटीएम (ATM) को हटाने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है; बैंक इन मशीनों को पूरी तरह बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्हें बेहद आधुनिक 'कैश रिसाइक्लर मशीनों' (CRMs) से बदल रहे हैं.

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (जैसे पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया) इन 15,000 से अधिक पुराने एटीएम को अपग्रेड करने के लिए बड़े पैमाने पर टेंडर जारी कर रहे हैं. इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकना और डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में नकदी प्रबंधन की लागत को कम करना है.

एटीएम अब बनेंगे 'मिनी बैंक'

बैंकों के इस नए मास्टर प्लान के तहत अब एटीएम सिर्फ पैसे निकालने का साधन नहीं रह जाएंगे, बल्कि एक 24x7 काम करने वाली 'मिनी बैंक शाखा' के रूप में काम करेंगे. इन्हें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे देशभर के करोड़ों ग्राहकों को बेहद तेज और सुरक्षित सर्विस मिल सकेगी.

नए प्लान की 5 बड़ी बातें

कैश रिसाइक्लिंग मशीन (CRM): इन नई मशीनों में आप पैसे निकाल भी सकेंगे और सीधे अपने खाते में नकद जमा भी कर सकेंगे. जो पैसा कोई दूसरा ग्राहक जमा करेगा, वहीं पैसा मशीन तुरंत अगले ग्राहक को निकालने के लिए दे देगी. इससे एटीएम में कैश खत्म होने की समस्या दूर हो जाएगी.

बिना कार्ड के निकलेगा पैसा (UPI ATM): अगर आप अपना डेबिट कार्ड घर भूल गए हैं, तो भी कोई बात नहीं. अब आप एटीएम स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को अपने Google Pay या PhonePe ऐप से स्कैन करके सीधे कैश निकाल पाएंगे.