जनवरी 2026 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

जनवरी 2026 में बैंक 16 दिन बंद रहेंगे. 1 जनवरी सहित कई त्योहार और वीकेंड छुट्टियां रहेंगी, हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी.

सांकेतिक फोटो (file photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 4:21 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: साल 2026 की शुरुआत बैंक ग्राहकों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जनवरी महीने में छुट्टियों की संख्या काफी ज्यादा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 में अलग-अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार और कई त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले से प्लान करना समझदारी होगी.

क्यों ज्यादा हैं जनवरी में बैंक हॉलिडे?
जनवरी 2026 में न्यू ईयर, स्वामी विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. इनमें से कई छुट्टियां स्थानीय हैं, यानी सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं रहेंगे, जबकि कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी.

1 जनवरी 2026 को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?
1 जनवरी 2026 (न्यू ईयर / गान-नगाई) के अवसर पर आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि बाकी कई शहरों में बैंक खुले रह सकते हैं.

जनवरी 2026 में त्योहारों के कारण बैंक अवकाश

  • 2 जनवरी: आइजोल, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम
  • 3 जनवरी: लखनऊ (हजरत अली जयंती)
  • 12 जनवरी: कोलकाता (स्वामी विवेकानंद जयंती)
  • 14 जनवरी: अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, ईटानगर (मकर संक्रांति / माघ बिहू)
  • 15 जनवरी: बेंगलुरु, चेन्नई, गंगटोक, हैदराबाद, विजयवाड़ा
  • 16 और 17 जनवरी: चेन्नई
  • 23 जनवरी: अगरतला, भुवनेश्वर, कोलकाता
  • 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस पर लगभग पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे

वीकेंड पर 6 दिन बंद रहेंगे बैंक
जनवरी 2026 में 4 रविवार और दूसरा-चौथा शनिवार मिलाकर 6 दिन बैंक बंद रहेंगे. ये तारीखें हैं – 4, 10, 11, 18, 24 और 25 जनवरी.

छुट्टियों में कैसे निपटाएं बैंकिंग काम?
बैंक बंद होने के बावजूद ग्राहक UPI, ATM, IMPS, NEFT और RTGS जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन सेवाओं पर छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, जिससे पैसे का लेनदेन आसानी से किया जा सकेगा.

शेयर बाजार भी रहेगा बंद
जनवरी 2026 में शेयर बाजार में भी 9 दिन ट्रेडिंग नहीं होगी. BSE के अनुसार, सभी शनिवार-रविवार और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को बाजार बंद रहेगा. जनवरी 2026 में छुट्टियों की भरमार को देखते हुए बैंक से जुड़े जरूरी काम समय रहते निपटा लेना बेहतर रहेगा, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

