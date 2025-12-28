ETV Bharat / business

जनवरी 2026 में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

नई दिल्ली: साल 2026 की शुरुआत बैंक ग्राहकों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जनवरी महीने में छुट्टियों की संख्या काफी ज्यादा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 में अलग-अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें रविवार, दूसरे-चौथे शनिवार और कई त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं. ऐसे में जरूरी बैंकिंग काम पहले से प्लान करना समझदारी होगी.

क्यों ज्यादा हैं जनवरी में बैंक हॉलिडे?

जनवरी 2026 में न्यू ईयर, स्वामी विवेकानंद जयंती, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और गणतंत्र दिवस जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. इनमें से कई छुट्टियां स्थानीय हैं, यानी सभी राज्यों में बैंक बंद नहीं रहेंगे, जबकि कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होंगी.

1 जनवरी 2026 को कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

1 जनवरी 2026 (न्यू ईयर / गान-नगाई) के अवसर पर आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, कोलकाता और शिलॉन्ग में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि बाकी कई शहरों में बैंक खुले रह सकते हैं.

जनवरी 2026 में त्योहारों के कारण बैंक अवकाश