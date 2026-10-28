वित्त वर्ष 2027 में बैंकों को डबल-डिजिट क्रेडिट वृद्धि की उम्मीद, जमा जुटाना मुख्य बाधा
FICCI-IBA बैंकर्स के सर्वेक्षण से पता चला कि खुदरा और एसएमई ऋण सबसे मजबूत चालक बने रहने की उम्मीद है. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : October 28, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय बैंक वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में ऋण (क्रेडिट) में एक और मजबूत विस्तार के लिए तैयार हैं. FICCI-IBA बैंकर्स के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग तीन-चौथाई बैंक गैर-खाद्य ऋण (non-food credit) में मिड-टीन्स (लगभग 15 प्रतिशत या उससे अधिक) की दर से वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं.
हालांकि, इस ऋण तेजी (lending boom) के साथ एक बड़ी चुनौती यह है कि जमा की वृद्धि, ऋण की बढ़ती मांग के मुकाबले पीछे चल रही है, जो दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि बनाए रखने के इच्छुक बैंकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रही है.
इस सर्वेक्षण में 22 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और विदेशी बैंकों को शामिल किया गया, जो भारत की कुल बैंकिंग संपत्ति के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि अगले छह महीनों में गैर-खाद्य ऋण सालाना आधार पर 'मिड टीन्स रेट' (Mid-teens rate) या उससे अधिक की दर से बढ़ेगा. लगभग सभी उत्तरदाताओं को ऋण विकास दर कम से कम 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है.
सर्वेक्षण से पता चला कि खुदरा और एसएमई ऋण सबसे मजबूत चालक बने रहने की उम्मीद है. 4/5 से अधिक बैंकों को दोनों खंडों में दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद है. उद्योग और सेवाओं से ऋण की मांग भी स्वस्थ रहने की संभावना है. उद्योग के भीतर बुनियादी ढांचे से सावधि ऋण (term loan) की मांग का नेतृत्व करने की उम्मीद है, इसके बाद इंजीनियरिंग सामान, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु, तथा लोहा और इस्पात का स्थान है. वर्किंग कैपिटल की मांग का नेतृत्व ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम, कोयला और फ्यूल प्रोडक्ट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और धातु, तथा लोहा और इस्पात द्वारा किए जाने की उम्मीद है.
रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र में, NBFCs, पर्यटन, होटल और रेस्तरां तथा कमर्शियल रियल एस्टेट द्वारा टर्म लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है. वहीं थोक और खुदरा गतिविधियों वाले व्यापार के वर्किंग कैपिटल की मांग का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है.
मुख्य चुनौती
मजबूत क्रेडिट आउटलुक के बावजूद, बैंकों को फंडिंग की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने ऋण मांग की तुलना में जमा वृद्धि के धीमे होने को ऋण विस्तार को बनाए रखने में एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना है. यह चिंता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से मजबूत है. सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि भू-राजनीतिक जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में व्यापक आधार पर सुधार के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिसका लगभग 3/5 उत्तरदाताओं ने हवाला दिया है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर मांग का दृष्टिकोण अन्य प्रमुख चिंताएं थीं.
जमा राशि को लेकर चिंता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से अधिक देखी जा रही है, जहां 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने क्रेडिट डिमांड की तुलना में धीमी जमा वृद्धि को मुख्य बाधा माना है. निजी बैंकों में प्रतिक्रियाएं अधिक समान रूप से बंटी हुई हैं, जिसमें 44 प्रतिशत ने क्रेडिट डिमांड की तुलना में धीमी जमा वृद्धि को प्रमुख बाधा माना है, जबकि अन्य 45 प्रतिशत ने आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं की ओर इशारा किया है. शेष 11 प्रतिशत उत्तरदाता पूंजी बाजारों और NBFCs से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं.
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह सर्वेक्षण जुलाई 2026 में किया गया था और उस समय FCNR(B) (विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)) उदारीकृत योजना के तहत जमा राशि का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए राय उस समय की मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित हैं. FCNR(B) खाता भारत में एक फिक्स डिपॉजिट खाता है जो NRIs (अनिवासी भारतीयों) को अपनी विदेशी कमाई को भारतीय रुपये में बदले बिना विदेशी मुद्राओं में रखने की अनुमति देता है. यह जमाकर्ताओं को विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव से बचाता है, और मूलधन तथा ब्याज दोनों विदेश में वापस भेजे जा सकते हैं.
डिपॉजिट, AI और साइबर सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान
सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में जमा जुटाने (deposit mobilisation) और देनदारी फ्रेंचाइजी को मजबूत करने पर प्रबंधन का सबसे अधिक ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है. एआई और डेटा-संचालित बैंकिंग बदलाव दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, जिसके बाद साइबर सुरक्षा और परिचालन लचीलापन (operational resilience) का स्थान आता है. बैंक की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. सरकारी बैंक एआई-आधारित बदलाव को अपनी शीर्ष प्राथमिकता मानते हैं, जबकि निजी बैंक जमा जुटाने पर अधिक जोर दे रहे हैं.
सरकारी उपायों में, उत्तरदाता ECLGS 5.0 को वित्त वर्ष 2027 में ऋण वृद्धि पर सबसे अधिक संभावित सकारात्मक प्रभाव डालने वाले उपाय के रूप में देखते हैं. बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कार्यक्रम, और उसके बाद पीएलआई योजनाओं से भी ऋण विस्तार को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
कृषि क्षेत्र का दृष्टिकोण
FICCI-IBA सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगले छह महीनों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण का सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा. 72 प्रतिशत बैंकों को साल-दर-साल कम से कम 11 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है. लगभग 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 11-13 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि 27 प्रतिशत को इसके 13 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र के लिए निरंतर मजबूत ऋण समर्थन को दर्शाता है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे अधिक आशावादी हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत को कम से कम 11 प्रतिशत की ऋण वृद्धि की उम्मीद है. निजी बैंकों का दृष्टिकोण मिला-जुला है. उनकी उम्मीदें विभिन्न विकास दरों में बंटी हुई हैं, जबकि सभी विदेशी बैंक उत्तरदाताओं ने 11 से 13 प्रतिशत के दायरे में वृद्धि का अनुमान लगाया है.
नतीजों से यह भी पता चलता है कि कृषि ऋण के मजबूत बने रहने की संभावना है, हालांकि विस्तार की अपेक्षित गति विभिन्न बैंक श्रेणियों में अलग-अलग है.
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