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वित्त वर्ष 2027 में बैंकों को डबल-डिजिट क्रेडिट वृद्धि की उम्मीद, जमा जुटाना मुख्य बाधा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File/ IANS )

नई दिल्ली: भारतीय बैंक वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में ऋण (क्रेडिट) में एक और मजबूत विस्तार के लिए तैयार हैं. FICCI-IBA बैंकर्स के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग तीन-चौथाई बैंक गैर-खाद्य ऋण (non-food credit) में मिड-टीन्स (लगभग 15 प्रतिशत या उससे अधिक) की दर से वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं.

हालांकि, इस ऋण तेजी (lending boom) के साथ एक बड़ी चुनौती यह है कि जमा की वृद्धि, ऋण की बढ़ती मांग के मुकाबले पीछे चल रही है, जो दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि बनाए रखने के इच्छुक बैंकों के लिए सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रही है.

इस सर्वेक्षण में 22 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और विदेशी बैंकों को शामिल किया गया, जो भारत की कुल बैंकिंग संपत्ति के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि अगले छह महीनों में गैर-खाद्य ऋण सालाना आधार पर 'मिड टीन्स रेट' (Mid-teens rate) या उससे अधिक की दर से बढ़ेगा. लगभग सभी उत्तरदाताओं को ऋण विकास दर कम से कम 10 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. सर्वेक्षण से पता चला कि खुदरा और एसएमई ऋण सबसे मजबूत चालक बने रहने की उम्मीद है. 4/5 से अधिक बैंकों को दोनों खंडों में दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद है. उद्योग और सेवाओं से ऋण की मांग भी स्वस्थ रहने की संभावना है. उद्योग के भीतर बुनियादी ढांचे से सावधि ऋण (term loan) की मांग का नेतृत्व करने की उम्मीद है, इसके बाद इंजीनियरिंग सामान, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और धातु, तथा लोहा और इस्पात का स्थान है. वर्किंग कैपिटल की मांग का नेतृत्व ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम, कोयला और फ्यूल प्रोडक्ट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और धातु, तथा लोहा और इस्पात द्वारा किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र में, NBFCs, पर्यटन, होटल और रेस्तरां तथा कमर्शियल रियल एस्टेट द्वारा टर्म लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है. वहीं थोक और खुदरा गतिविधियों वाले व्यापार के वर्किंग कैपिटल की मांग का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है. मुख्य चुनौती

मजबूत क्रेडिट आउटलुक के बावजूद, बैंकों को फंडिंग की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. लगभग दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने ऋण मांग की तुलना में जमा वृद्धि के धीमे होने को ऋण विस्तार को बनाए रखने में एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना है. यह चिंता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से मजबूत है. सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि भू-राजनीतिक जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में व्यापक आधार पर सुधार के लिए सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिसका लगभग 3/5 उत्तरदाताओं ने हवाला दिया है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और कमजोर मांग का दृष्टिकोण अन्य प्रमुख चिंताएं थीं. जमा राशि को लेकर चिंता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेष रूप से अधिक देखी जा रही है, जहां 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने क्रेडिट डिमांड की तुलना में धीमी जमा वृद्धि को मुख्य बाधा माना है. निजी बैंकों में प्रतिक्रियाएं अधिक समान रूप से बंटी हुई हैं, जिसमें 44 प्रतिशत ने क्रेडिट डिमांड की तुलना में धीमी जमा वृद्धि को प्रमुख बाधा माना है, जबकि अन्य 45 प्रतिशत ने आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं की ओर इशारा किया है. शेष 11 प्रतिशत उत्तरदाता पूंजी बाजारों और NBFCs से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं.