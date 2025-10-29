ETV Bharat / business

बैंकों के विलय का नया प्लान, SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने की तैयारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ( X/ @ShyamMishra0 )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों के विलय का नया खाका तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के विलय पर चर्चा चल रही है. दोनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई है. इसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के तहत ऐसे बैंकों का विस्तार करना और उनके परस्पर क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करना है. 'लाइवमिंट' की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह विलय हो जाता है, तो एक सरकारी बैंक बनेगा जो संपत्ति के लिहाज से देश के शीर्ष बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरे स्थान पर होगा. वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी कुल संपत्ति 30 जून 2025 तक 18.62 ट्रिलियन रुपये थी. यह संपत्ति आधार इसे सभी बैंकों (निजी बैंकों सहित) में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद चौथे स्थान पर रखता है. विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति 25.67 ट्रिलियन रुपये होगी, जो आईसीआईसीआई बैंक (26.42 ट्रिलियन रुपये) के बराबर होगी. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, वित्त मंत्रालय इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के विलय के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. दोनों बैंकों का मुख्यालय चेन्नई में है. जिनकी तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है.