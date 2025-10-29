ETV Bharat / business

बैंकों के विलय का नया प्लान, SBI के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने की तैयारी

सरकार यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर सकती है. साथ ही इंडियन बैंक और IoB के विलय की तैयारी चल रही है.

banks-merger-new-plan-union-bank-with-bank-of-india-iob-and-indian-bank-report
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (X/ @ShyamMishra0)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों के विलय का नया खाका तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के विलय पर चर्चा चल रही है. दोनों बैंकों का मुख्यालय मुंबई है. इसका उद्देश्य अगले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के तहत ऐसे बैंकों का विस्तार करना और उनके परस्पर क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करना है.

'लाइवमिंट' की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह विलय हो जाता है, तो एक सरकारी बैंक बनेगा जो संपत्ति के लिहाज से देश के शीर्ष बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरे स्थान पर होगा.

वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसकी कुल संपत्ति 30 जून 2025 तक 18.62 ट्रिलियन रुपये थी. यह संपत्ति आधार इसे सभी बैंकों (निजी बैंकों सहित) में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद चौथे स्थान पर रखता है. विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति 25.67 ट्रिलियन रुपये होगी, जो आईसीआईसीआई बैंक (26.42 ट्रिलियन रुपये) के बराबर होगी.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, वित्त मंत्रालय इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के विलय के विकल्प पर भी विचार कर रहा है. दोनों बैंकों का मुख्यालय चेन्नई में है. जिनकी तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है.

इन बैंकों के निजीकरण पर विचार
इसके अलावा, बाद के चरणों में पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निजीकरण पर विचार किया जा सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिसंपत्तियों के आधार पर निचले स्थान पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी नियंत्रण वाले अन्य बैंकों के विलय पर भी विचार किया जा सकता है. हालांकि विलय की समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह प्रक्रिया वित्त वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.

बैंकों के विलय का उद्देश्य
बैंकों के विलय की एक व्यापक योजना तैयार करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कम लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्थान स्थापित करना है, जिसमें छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिलाया जाएगा. इसका लक्ष्य बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और बेहतर बनाते हुए ऋण विस्तार और वित्तीय सुधारों के अगले चरण में सहायता प्रदान करना है.

इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार कथित तौर पर इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI), और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) को पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे बड़े बैंकों के साथ विलय करने पर विचार कर रही है.

यह भी पढ़ें- Bank Merger: सेंट्रल बैंक, IOB समेत 4 बड़े बैंकों का होगा विलय!

TAGGED:

UNION BANK OF INDIA
BANK OF INDIA
STATE OF BANK OF INDIA
BANKING NEWS
BANK MERGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.