मिनिमम बैलेंस-डेबिट कार्ड चार्ज से बैंकों ने एक साल में कमाए 14,650 करोड़; जानिए कैसे बचाएं रुपए
SBI, HDFC, ICICI समेत सभी बैंक लेते हैं ये फीस. आपकी छोटी-छोटी गलतियां बैंकों की जहां कमाई बढ़ा रहीं, वहीं आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ रहीं.
Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST
Bank Charges: आज के समय में देश की करीब 89% एडल्ट यानी वयस्क आबादी के पास अपना बैंक खाता है. क्योंकि बैंक हमारे जीवन की रीढ़ बन चुके हैं. ऑनलाइन-ऑफलाइन लेनदेन हो या रुपयों की बचत करनी हो तो ये बैंक ही हमारी जरूरत पूरी करते हैं. लेकिन, यही बैंक आपकी जरा सी लापरवाही का बड़ा फायदा उठाकर मोटी कमाई कर रहे हैं.
वित्त वर्ष 2025-26 में ही देश के 123 सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी और डेबिट कार्ड चार्ज से 14,650 करोड़ रुपए की कमाई की है. आईए समझते हैं कि बैंक अपनी किन-किन सेवाओं पर फीस लगाता है और किन गलतियों पर पेनाल्टी वसूलता है. साथ ही इनसे कैसे बचा जा सकता है.
देश में कितने बैंक हैं: भारत में कॉमर्शियल बैंकों की संख्या 123 है. इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के यानी सरकारी बैंक हैं. 21 निजी क्षेत्र के और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं. इसके अलावा देश में 44 विदेशी बैंक, 12 लघु वित्त बैंक और 6 भुगतान बैंक भी काम करते हैं. इन बैंकों में विश्व बैंक के Global Findex आंकड़ों के अनुसार, लगभग 89% वयस्क आबादी के खाते हैं. जबकि, साल 2011 में यह आंकड़ा सिर्फ 35% था.
देश में अब कुल बैंक खातों की संख्या लगभग 2.6 बिलियन (विभिन्न व्यक्तियों के एक से अधिक खातों को मिलाकर) तक पहुंच चुकी है. यानी 10 में से लगभग 9 वयस्क भारतीयों के पास अब अपना बैंक खाता है. इन कुल खाताधारकों में से लगभग 14 से 16% के खाते निष्क्रिय भी हैं.
बैंक खातों का मिनिमम बैलेंस सिस्टम क्या है? ये क्यों जरूरी: बैंक खातों का मिनिमम बैलेंस सिस्टम वह न्यूनतम राशि है जो एक खाताधारक को अपने खाते में रखनी होती है. इसके बारे में खाता खुलवाते समय ही बता दिया जाता है. यह आमतौर पर मासिक औसत बैलेंस (MAB) या दैनिक बैलेंस के रूप में तय होता है. महीने के हर दिन के क्लोजिंग बैलेंस को जोड़कर दिनों की संख्या से भाग देकर औसत निकाला जाता है.
उदारण के लिए यदि किसी बैंक का मिनिमम बैलेंस 15000 रुपए निर्धारित है तो खाताधारक को महीने में इतनी रकम का डिपाजिट दिखाना अनिवार्य होता है. मिनिमम बैलेंस को बैंक संचालन खर्चों को पूरा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया जाता है.
मिनिमम बैलेंस से बैंकों की कमाई कितनी: संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में केवल मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर ग्राहकों से 7,086 करोड़ रुपए से अधिक की पेनाल्टी वसूली है. पिछले चार वर्षों (FY23 से FY26) में यह कुल राशि 26,170 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है. बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए ग्राहक को अलर्ट भी करते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज लगाने से पहले ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट करते हुए बैलेंस ठीक करने का मौका देते हैं. इसके बाद भी ग्राहक अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तब बैंक पेनाल्टी लगाते हैं.
प्राइवेट बैंकों ने सरकारी से ज्यादा की कमाई: संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से कुल 7,086.63 करोड़ रुपए कमाए. इस एक साल की कुल कमाई में प्राइवेट बैंकों का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा. प्राइवेट बैंकों ने कुल 4,948.71 करोड़ रुपए वसूले, जो कुल वसूली का करीब 70% है.
इसमें HDFC Bank ने सबसे ज्यादा 1,798.14 करोड़ रुपए और Axis Bank ने 1,081.33 करोड़ रुपए की पेनाल्टी वसूली. वहीं, सरकारी बैंकों ने इस अवधि में 2,137.92 करोड़ जुटाए. सरकार के अनुसार, 12 में से 10 सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी खत्म कर दी है.
बैंकों का मिनिमम बैलेंस कितना होता: बैंकों में मिनिमम बैलेंस की सीमा 0 से लेकर 50,000 रुपए तक होती है. मिनिमम बैलेंस की रकम बैंक के प्रकार, खाते के विकल्प और शाखा की जगह जैसे मेट्रो-शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण पर निर्भर करती है. देश के सरकारी बैंकों में अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है. यानी यह शून्य (Zero) बैलेंस पर खुलते हैं.
वहीं, निजी बैंक जैसे HDFC या ICICI की शहरी और महानगरों की शाखाओं में औसतन 2,500 से 15,000 रुपए या उससे अधिक का मासिक औसत बैलेंस (MAB) रखना जरूरी होता है. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) या बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं होती है.
डेबिट कार्ड से बैंकों ने कितना कमाया: वैसे तो डेबिट कार्ड से ऑनलाइन या दुकान पर भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता. लेकिन, कार्ड के रखरखाव के लिए बैंक चार्ज करते हैं. एटीएम से 5 बार तो पैसे निकालना मुफ्त रहता है, लेकिन इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है. सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रखरखाव शुल्क के रूप में लगभग 7,563.8 करोड़ रुपए कमाए है.
दरअसल, भारतीय बैंक कार्ड के प्रकार के आधार पर 125 से लेकर 1000 रुपए और जीएसटी तक का वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC) वसूलते हैं. जैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI क्लासिक/सिल्वर कार्ड के लिए 200 रुपए, गोल्ड/माईकार्ड के लिए 250 रुपए और प्लैटिनम कार्ड के लिए 325 रुपए ग्राहक से लिए जाते हैं. इसमें जीएसटी अलग से शामिल रहती है.
वहीं, HDFC बैंक समेय अन्य निजी बैंक कार्ड के प्रकार के अनुसार 150 से 750 रुपए या उससे अधिक सालाना चार्ज करते हैं. इसके अलावा जनधन योजना (PMJDY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और कुछ मामलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ड निःशुल्क रहते हैं.
मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी से कैसे बचें: मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी से बचने के लिए सबसे पहले अपने मौजूदा साधारण बचत खाते को बैंक में लिखित आवेदन देकर बीएसबीडीए (BSBDA - Basic Savings Bank Deposit Account) या जीरो बैलेंस खाते में बदलवा लेना चाहिए. इसके साथ ही खाते में महीने के कुछ दिन मिनिमम बैलेंस या उससे ज्यादा की रकम रखकर औसत पूरा किया जा सकता है.
क्योंकि ,बैंक हर दिन नहीं बल्कि महीने के औसत बैलेंस की गणना करते हैं. इसके अलावा कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी नहीं लेते हैं. ऐसे बैंकों में खाता रखना फायदेमंद साबित होगा.
मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से बचने के उपाय
- अपने मौजूदा साधारण बचत खाते को बैंक में लिखित आवेदन देकर BSBDA या जीरो बैलेंस खाते में बदलवा लें.
- बैंक हर दिन नहीं बल्कि महीने के औसत बैलेंस की गणना करते हैं, इसलिए कुछ दिन बड़े पैसे रखकर औसत पूरा किया जा सकता है.
- कई सरकारी बैंक अब न्यूनतम औसत बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी नहीं लेते हैं. ऐसे बैंकों में खाता रखना फायदेमंद होगा.
डेबिट कार्ड चार्ज से कैसे बचें: यदि आप एटीएम से नकद निकालने के बजाय यूपीआई (UPI) या ऑनलाइन भुगतान का अधिक उपयोग करते हैं, तो बिना वार्षिक शुल्क वाले वर्चुअल या बेसिक कार्ड का विकल्प चुन सकते हैं. इसके साथ ही एटीएम से पैसे निकालते समय फ्री ट्रांजेक्शन का ध्यान रखें, ताकि अतिरिक्त शुल्क न लगे. यदि आपको डेबिट या एटीएम कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इसे बंद करवा दें, जिससे हर साल कटने वाला मेंटेनेंस चार्ज रुक जाए.
डेबिट कार्ड चार्ज से बचने के उपाय
- यूपीआई (UPI) या ऑनलाइन भुगतान का अधिक उपयोग करने वाले बिना वार्षिक शुल्क वाले वर्चुअल या बेसिक कार्ड का विकल्प चुन सकते हैं.
- एटीएम से पैसे निकालने की मुफ्त सीमाओं का ध्यान रखें, ताकि अतिरिक्त शुल्क न लगे.
- यदि डेबिट कार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं तो बैंक को आवेदन देकर इसे बंद करवा दें, जिससे वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा.
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