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मिनिमम बैलेंस-डेबिट कार्ड चार्ज से बैंकों ने एक साल में कमाए 14,650 करोड़; जानिए कैसे बचाएं रुपए

मिनिमम बैलेंस-डेबिट कार्ड चार्ज से बैंकों ने एक साल में कमाए 14,650 करोड़. ( Photo Credit; Getty Images )

Bank Charges: आज के समय में देश की करीब 89% एडल्ट यानी वयस्क आबादी के पास अपना बैंक खाता है. क्योंकि बैंक हमारे जीवन की रीढ़ बन चुके हैं. ऑनलाइन-ऑफलाइन लेनदेन हो या रुपयों की बचत करनी हो तो ये बैंक ही हमारी जरूरत पूरी करते हैं. लेकिन, यही बैंक आपकी जरा सी लापरवाही का बड़ा फायदा उठाकर मोटी कमाई कर रहे हैं.

वित्त वर्ष 2025-26 में ही देश के 123 सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी और डेबिट कार्ड चार्ज से 14,650 करोड़ रुपए की कमाई की है. आईए समझते हैं कि बैंक अपनी किन-किन सेवाओं पर फीस लगाता है और किन गलतियों पर पेनाल्टी वसूलता है. साथ ही इनसे कैसे बचा जा सकता है.

देश में कितने बैंक हैं: भारत में कॉमर्शियल बैंकों की संख्या 123 है. इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के यानी सरकारी बैंक हैं. 21 निजी क्षेत्र के और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं. इसके अलावा देश में 44 विदेशी बैंक, 12 लघु वित्त बैंक और 6 भुगतान बैंक भी काम करते हैं. इन बैंकों में विश्व बैंक के Global Findex आंकड़ों के अनुसार, लगभग 89% वयस्क आबादी के खाते हैं. जबकि, साल 2011 में यह आंकड़ा सिर्फ 35% था.

देश में अब कुल बैंक खातों की संख्या लगभग 2.6 बिलियन (विभिन्न व्यक्तियों के एक से अधिक खातों को मिलाकर) तक पहुंच चुकी है. यानी 10 में से लगभग 9 वयस्क भारतीयों के पास अब अपना बैंक खाता है. इन कुल खाताधारकों में से लगभग 14 से 16% के खाते निष्क्रिय भी हैं.

बैंक खातों का मिनिमम बैलेंस सिस्टम क्या है? ये क्यों जरूरी: बैंक खातों का मिनिमम बैलेंस सिस्टम वह न्यूनतम राशि है जो एक खाताधारक को अपने खाते में रखनी होती है. इसके बारे में खाता खुलवाते समय ही बता दिया जाता है. यह आमतौर पर मासिक औसत बैलेंस (MAB) या दैनिक बैलेंस के रूप में तय होता है. महीने के हर दिन के क्लोजिंग बैलेंस को जोड़कर दिनों की संख्या से भाग देकर औसत निकाला जाता है.

उदारण के लिए यदि किसी बैंक का मिनिमम बैलेंस 15000 रुपए निर्धारित है तो खाताधारक को महीने में इतनी रकम का डिपाजिट दिखाना अनिवार्य होता है. मिनिमम बैलेंस को बैंक संचालन खर्चों को पूरा करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया जाता है.

मिनिमम बैलेंस से बैंकों की कमाई कितनी: संसद में पेश सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में केवल मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) न रखने पर ग्राहकों से 7,086 करोड़ रुपए से अधिक की पेनाल्टी वसूली है. पिछले चार वर्षों (FY23 से FY26) में यह कुल राशि 26,170 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है. बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए ग्राहक को अलर्ट भी करते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज लगाने से पहले ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए अलर्ट करते हुए बैलेंस ठीक करने का मौका देते हैं. इसके बाद भी ग्राहक अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तब बैंक पेनाल्टी लगाते हैं.

प्राइवेट बैंकों ने सरकारी से ज्यादा की कमाई: संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश के बैंकों ने मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से कुल 7,086.63 करोड़ रुपए कमाए. इस एक साल की कुल कमाई में प्राइवेट बैंकों का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा. प्राइवेट बैंकों ने कुल 4,948.71 करोड़ रुपए वसूले, जो कुल वसूली का करीब 70% है.

इसमें HDFC Bank ने सबसे ज्यादा 1,798.14 करोड़ रुपए और Axis Bank ने 1,081.33 करोड़ रुपए की पेनाल्टी वसूली. वहीं, सरकारी बैंकों ने इस अवधि में 2,137.92 करोड़ जुटाए. सरकार के अनुसार, 12 में से 10 सरकारी बैंकों ने सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी खत्म कर दी है.

बैंकों का मिनिमम बैलेंस कितना होता: बैंकों में मिनिमम बैलेंस की सीमा 0 से लेकर 50,000 रुपए तक होती है. मिनिमम बैलेंस की रकम बैंक के प्रकार, खाते के विकल्प और शाखा की जगह जैसे मेट्रो-शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण पर निर्भर करती है. देश के सरकारी बैंकों में अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है. यानी यह शून्य (Zero) बैलेंस पर खुलते हैं.