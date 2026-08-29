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सुभाष चंद्रा के ₹6.25 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को चुनौती देंगे केनरा बैंक, यूनियन बैंक और LIC हाउसिंग, जाएंगे NCLAT

नई दिल्ली: एस्सेल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के कर्ज भुगतान प्लान को लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच कानूनी जंग तेज हो गई है. केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड और एलआईसी (LIC) हाउसिंग फाइनेंस ने साफ कर दिया है कि वे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस फैसले को चुनौती देंगे, जिसमें सुभाष चंद्रा के सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान प्लान को मंजूरी दी गई है. ये सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब इस फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील दायर करेंगे.

क्या है पूरा मामला?

NCLT ने 25 अगस्त को सुभाष चंद्रा के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत उन्हें कुल 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये कर्जदाताओं को देने हैं. इसके अलावा 25 लाख रुपये दिवालिया प्रक्रिया के खर्च के रूप में दिए जाएंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिलेगा और उन्हें करीब 99.97% का नुकसान उठाना पड़ेगा.

यह पूरा मामला उन पर्सनल गारंटियों से जुड़ा है, जो सुभाष चंद्रा ने एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए लोन लेते समय बैंकों को दी थीं.

बैंकों ने क्यों जताया विरोध?

केनरा बैंक, जिसके पास इस मामले में 1.60% वोटिंग शेयर है, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर बताया कि उसने इस प्लान के खिलाफ वोट किया था. बैंक ने पूरे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग की थी, लेकिन कम वोटिंग शेयर होने के कारण उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया.