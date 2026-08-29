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सुभाष चंद्रा के ₹6.25 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को चुनौती देंगे केनरा बैंक, यूनियन बैंक और LIC हाउसिंग, जाएंगे NCLAT

केनरा बैंक, यूनियन बैंक और एलआईसी हाउसिंग सुभाष चंद्रा के छह करोड़ के रीपेमेंट प्लान वाले एनसीएलटी फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती देंगे.

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सुभाष चंद्रा (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 4:56 PM IST

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नई दिल्ली: एस्सेल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के कर्ज भुगतान प्लान को लेकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच कानूनी जंग तेज हो गई है. केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड और एलआईसी (LIC) हाउसिंग फाइनेंस ने साफ कर दिया है कि वे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के उस फैसले को चुनौती देंगे, जिसमें सुभाष चंद्रा के सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये के भुगतान प्लान को मंजूरी दी गई है. ये सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब इस फैसले के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील दायर करेंगे.

क्या है पूरा मामला?
NCLT ने 25 अगस्त को सुभाष चंद्रा के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत उन्हें कुल 22,006.57 करोड़ रुपये के दावों के बदले सिर्फ 6.25 करोड़ रुपये कर्जदाताओं को देने हैं. इसके अलावा 25 लाख रुपये दिवालिया प्रक्रिया के खर्च के रूप में दिए जाएंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि बैंकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिलेगा और उन्हें करीब 99.97% का नुकसान उठाना पड़ेगा.

यह पूरा मामला उन पर्सनल गारंटियों से जुड़ा है, जो सुभाष चंद्रा ने एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के लिए लोन लेते समय बैंकों को दी थीं.

बैंकों ने क्यों जताया विरोध?
केनरा बैंक, जिसके पास इस मामले में 1.60% वोटिंग शेयर है, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर बताया कि उसने इस प्लान के खिलाफ वोट किया था. बैंक ने पूरे मामले की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी मांग की थी, लेकिन कम वोटिंग शेयर होने के कारण उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया.

दरअसल, इस रीपेमेंट प्लान को कुल 80.81% वोटिंग शेयर रखने वाले अन्य वित्तीय कर्जदाताओं का समर्थन मिला था, जिसके कारण NCLT ने इसे कानूनन मंजूरी दे दी. लेकिन केनरा बैंक, यूनियन बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे छोटे हिस्सेदार बैंक इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं और वे मिलकर इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

सुभाष चंद्रा का क्या कहना है?
दूसरी तरफ, सुभाष चंद्रा ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर ₹22,000 करोड़ के इस आंकड़े पर अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मीडिया में इसे इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे यह पैसा उन्होंने खुद अपने लिए उधार लिया था, जो कि गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रकम केवल उन कंपनियों के लोन की गारंटी है, जो एस्सेल ग्रुप से जुड़ी थीं.

चंद्रा के मुताबिक, जो बैंक इस प्लान का विरोध कर रहे हैं, उनका वास्तविक दावा ₹22,000 करोड़ नहीं बल्कि केवल ₹3,992 करोड़ के आसपास है. उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप हमेशा से बकाया पैसों को निपटाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है. अब देखना यह होगा कि NCLAT इस भारी-भरकम छूट वाले प्लान पर क्या फैसला सुनाता है.

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