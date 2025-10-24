ETV Bharat / business

1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर

हैदराबाद : एक नवंबर से बैंकों के नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इनका प्रभाव लोगों की बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ेगा. नए बैंकिंग नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे, इसके तहत अकाउंटधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक चार लोगों को नामांकित व्यक्ति( नॉमिनी) कर सकेगा. हालांकि पहले यह इसकी सीमा दो ही थी. वहीं अब चार नामांकित लोगों के होने से ये लोग अपने धन और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे.

इस व्यवस्था का मकसद दावा निपटान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी के साथ ही सुगम और सुव्यवस्थित बनाना है.

मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज कराना अनिवार्य

नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ईमेल आईडी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा. इस परिवर्तन से बैंक के खाताधारकों के रुपये की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जा सकेगा.

आरबीआई ने दिया निर्देश

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंर्तगत बैंकों को अब अधिक से अधिक चार नामांकित व्यक्ति के नाम जोड़ने की सुविधा होगी. इसके अलावा उनके विवरण के साथ ही ईमेल पते और मोबाइल फोन नंबर भी अनिवार्य होंगे. इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि इन नियमों को 2025 से पहले लागू किया जाए.