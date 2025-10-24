1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, जानें इनका कितना पड़ेगा असर
1 नवंबर 2025 से बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं. जिसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है.
हैदराबाद : एक नवंबर से बैंकों के नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इनका प्रभाव लोगों की बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ेगा. नए बैंकिंग नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे, इसके तहत अकाउंटधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक चार लोगों को नामांकित व्यक्ति( नॉमिनी) कर सकेगा. हालांकि पहले यह इसकी सीमा दो ही थी. वहीं अब चार नामांकित लोगों के होने से ये लोग अपने धन और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे.
इस व्यवस्था का मकसद दावा निपटान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी के साथ ही सुगम और सुव्यवस्थित बनाना है.
मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज कराना अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ईमेल आईडी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा. इस परिवर्तन से बैंक के खाताधारकों के रुपये की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जा सकेगा.
आरबीआई ने दिया निर्देश
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंर्तगत बैंकों को अब अधिक से अधिक चार नामांकित व्यक्ति के नाम जोड़ने की सुविधा होगी. इसके अलावा उनके विवरण के साथ ही ईमेल पते और मोबाइल फोन नंबर भी अनिवार्य होंगे. इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया है कि इन नियमों को 2025 से पहले लागू किया जाए.
नई नियम और सुरक्षा प्रदान करेंगे
बैंक अकाउंटधारक अब अपने परिवार के अलावा दोस्तों या किसी व्यक्ति को अपनी जमा राशि सौंप सकते हैं. इससे खाते को लेकर पैदा होने वाले किसी भी अनधिकृत दावे या विवाद का त्वरित समाधान किया जा सकेगा. यह नियम उन खाताधारकों के लिए काफी कारगर है जिनके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं या जो अपनी राशि की सुरक्षा करना चाहते हैं.
1 नवंबर से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
क्या है वित्त मंत्रालय का कहना?
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, इन नए बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाएगी. साथ ही बैंक जमाकर्ताओं का अपनी जमा पूंजी पर पहले से अधिक नियंत्रण होगा.
