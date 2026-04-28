बैंक ग्राहकों और लोन पर होगा बड़ा असर! RBI ने तय की अप्रैल 2027 की डेडलाइन, जानें क्या है नया ECL नियम

बैंक ग्राहकों और लोन पर होगा बड़ा असर! RBI ने तय की अप्रैल 2027 की डेडलाइन, जानें क्या है नया ECL नियम
आरबीआई ने अप्रैल 2027 से ECL नियम लागू किए. अब बैंकों को भविष्य के संभावित नुकसान के आधार पर एडवांस में प्रोविजनिंग करनी होगी.
Published : April 28, 2026 at 12:17 PM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार, 27 अप्रैल को बैंकों और ऋणदाताओं के लिए एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. यह कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि अब बैंकों को 'इनकर्ड लॉस' (नुकसान होने के बाद प्रावधान) के बजाय 'एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस' (ECL - संभावित नुकसान का अनुमान) मॉडल की ओर बढ़ना होगा. यह नया ढांचा 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होगा.
क्या है ईसीएल (ECL) मॉडल और इसका प्रभाव?
वर्तमान में, भारतीय बैंक नुकसान होने के बाद उसके लिए प्रावधान करते हैं. लेकिन नए ईसीएल मॉडल के तहत, बैंकों को भविष्य में होने वाले संभावित जोखिमों का पहले से ही आकलन करना होगा. इसके लिए एक 'स्टेजिंग फ्रेमवर्क' तैयार किया गया है:
- स्टेज 1: इसमें वे ऋण शामिल होंगे जिनमें क्रेडिट रिस्क कम है. इसके लिए 12 महीने के संभावित नुकसान के आधार पर प्रावधान करना होगा.
- स्टेज 2: यदि किसी ऋण में जोखिम काफी बढ़ गया है, तो उसे इस श्रेणी में रखा जाएगा. इसके लिए बैंक को लोन की पूरी अवधि (लाइफटाइम) के संभावित नुकसान का प्रावधान करना होगा.
- स्टेज 3: इस श्रेणी में उन ऋणों को रखा जाएगा जो डिफॉल्ट की स्थिति में हैं या 'क्रेडिट-इम्पेयर्ड' हो चुके हैं. यहाँ प्रावधान की राशि सबसे अधिक होगी.
एनपीए (NPA) नियमों में कोई बदलाव नहीं
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि भले ही एसेट क्लासिफिकेशन का तरीका बदल रहा है, लेकिन गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) की पहचान करने के मौजूदा नियम पहले जैसे ही रहेंगे. यदि किसी ऋण की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है, तो उसे पहले की तरह ही एनपीए माना जाएगा.
बैंकों को मिली राहत
बैंकिंग सेक्टर ने आरबीआई से इस नए ढांचे को लागू करने में और समय देने की मांग की थी. हालांकि आरबीआई ने डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन बैंकों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 'ट्रांजिशन रिलीफ' दी है. बैंक नए नियमों के कारण बढ़ने वाले प्रोविजनिंग खर्च को चार साल की अवधि (31 मार्च, 2031 तक) में फैला सकेंगे.
आरबीआई का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों (IFRS 9) के समकक्ष लाना और उसे अधिक लचीला बनाना है. इससे बैंकों की बैलेंस शीट अधिक पारदर्शी होगी और वे किसी भी वित्तीय संकट का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे. सिस्टम-आधारित एसेट क्लासिफिकेशन से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और जोखिम प्रबंधन में सटीकता आएगी.
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