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बैंक हड़ताल: क्या चालू रहेंगे एटीएम? ग्राहक, बैंक संगठन और विशेषज्ञों ने साझा की अपनी राय

नई दिल्ली: आगामी 28 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को लेकर आम जनता और व्यापारिक जगत में काफी चिंता देखी जा रही है. ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दौरान एटीएम (ATMs) में कैश की किल्लत होगी? इस बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के निर्देश पर 27 सितंबर (रविवार) को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, करेंसी चेस्ट और एटीएम से जुड़ी शाखाएं खुली रखी गईं, ताकि हड़ताल से ठीक पहले लोग नकदी निकाल सकें और जरूरी लेन-देन पूरे कर सकें.

हालाँकि बैंक प्रशासन ने एटीएम को पूरी तरह लोड रखने का दावा किया है, लेकिन लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने से नकदी की भारी मांग के कारण कुछ इलाकों में समस्या आ सकती है. आइए समझते हैं कि इस पूरी स्थिति पर बैंक यूनियनों, कैश कंपनियों और आम जनता का क्या सोचना है.

एटीएम में कैश की क्या स्थिति है?

नकदी प्रबंधन से जुड़ी देश की बड़ी कंपनी एसआईएस के प्रबंध निदेशक ऋतुराज किशोर सिन्हा ने बताया कि हड़ताल के दौरान ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एटीएम में पर्याप्त मात्रा में नकदी डाली जा रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि कैश रीप्लेनिशमेंट की योजना इस तरह बनाई गई है कि नकदी की बढ़ती मांग को संभाला जा सके और आम जनता को कोई असुविधा न हो.

दूसरी ओर, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने रविवार को बैंक खोलने के फैसले पर स्पष्टता दी. उन्होंने कहा, "रविवार को बैंक खोलने का मुख्य उद्देश्य करेंसी चेस्ट से नकदी निकालकर कैश एजेंसियों के माध्यम से एटीएम तक पहुंचाना था. चूंकि लोग हड़ताल के डर से पहले ही ज्यादा कैश निकाल सकते हैं, इसलिए एटीएम को पहले से रीफिल करना जरूरी था."

रविवार को बैंक खुलने से हड़ताल पर क्या असर पड़ेगा?

यूनियन नेता सी एच वेंकटचलम ने साफ किया कि रविवार को बैंक खुलने से उनकी हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों और प्रबंधन के साथ हुए समझौतों को लागू न करने के खिलाफ है. हम ग्राहकों के विरोधी नहीं हैं और नहीं चाहते कि उन्हें कोई परेशानी हो. हमने सरकार को एक महीने पहले ही नोटिस दे दिया था ताकि लोग अपनी योजना बना सकें।."

उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज के डिजिटल युग में यूपीआई (UPI), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और कैश डिपॉजिट मशीनों (CDMs) के कारण ग्राहक पूरी तरह से फिजिकल बैंक शाखाओं पर निर्भर नहीं हैं, जिससे आम दिनों की तुलना में दिक्कत कम होगी.

आम जनता और ग्राहकों की राय: मिली-जुली प्रतिक्रिया

ईटीवी भारत से बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने इस स्थिति पर अपनी चिंताएं और सुझाव साझा किए.

फरीदाबाद के निवासी मलय तपोदार ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, "जब भी हम बैंक में किसी काम के लिए जाते हैं, तो कोई न कोई बहाना तैयार रहता है—कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी लिंक फेल. ऐसा लगता है कि कर्मचारियों को ग्राहकों की असुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ता. वे सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचते हैं."